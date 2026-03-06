Contre Lens, l'OL a bien cru revivre un scénario à la Pierre Sage

En accusant deux buts de retard à la mi-temps, l'OL aurait pu sombrer contre Lens. Finalement, à la manière de la formation lyonnaise sous Pierre Sage, les coéquipiers de Corentin Tolisso ont trouvé les ressources mentales.

S'appuyer sur le positif ou finalement retenir qu'il n'a pas servi à grand-chose ? Ce vendredi matin, les têtes lyonnaises seront forcément sonnées au réveil. Intouchables pendant plus de deux mois, l'OL vient de craquer au pire des moments. Battus par deux fois en Ligue 1, les joueurs de Paulo Fonseca n'ont pas perdu en Coupe de France. Néanmoins, l'élimination en quart de finale (2-2, 4 Tab 5) jeudi soir a tous les traits d'un troisième revers de suite.

Une bataille en championnat relancée, une sortie de route en coupe, il y a de quoi avoir la migraine. Pourtant, comme à Marseille, les Lyonnais ont joué la carte du positive attitude. "On perd un quart de finale de Coupe de France, donc bien sûr qu'on est déçu, a déclaré Matthieu Louis-Jean après le match. Maintenant, ce que je peux dire, c'est que je suis très fier de l'équipe, de ce qu'elle a montré ce (jeudi) soir, l'état d'esprit."

Tolisso "À la mi-temps, on y croyait"

Cette résilience, c'est avant tout sur ce point qu'a insisté Paulo Fonseca dans le vestiaire au moment de voir des visages logiquement marqués. Avançant que son équipe avait eu "une force mentale incroyable", le Portugais ne s'imaginait peut-être pas vivre une séance de tirs au but au moment où M. Bastien a sifflé la mi-temps à Décines. L'OL venait d'encaisser un deuxième but et on ne voyait pas comment il allait pouvoir revenir dans cette partie.

Le duo Yaremchuk - Endrick était aux abonnés absents et la verticalité lensoise faisait mal à chaque fois. Mais, à l'image de ce groupe qui ne triche pas, les vertus lyonnaises ont permis à plus de 47 000 spectateurs d'y croire jusqu'au bout. "À la mi-temps, on n'était pas démoralisés, assure Corentin Tolisso. Vraiment, on y croyait, on savait que si on mettait un but, tout était possible. C'est ce qu'on a réussi à faire. Avoir l'état d'esprit et être au rendez-vous, on a tout donné jusqu'à la fin, on a été récompensés."

"Une égalisation plus tôt aurait pu jouer en notre faveur"

Désormais sur le banc visiteur, Pierre Sage a bien cru vivre un scénario qu'il a fait subir à plusieurs coachs de son temps à l'OL. Quand tout portait à croire que le club lyonnais n'y arriverait pas, le natif de Lons-le-Saunier avait inculqué ce refus de baisser les bras. Cela avait donné lieu à des remontées incroyables, que ce soit au classement ou dans plusieurs matchs. Jeudi soir, son Lens a bien failli être la victime de tout ça. "J'ai fini rincé, a-t-il déclaré dans un grand sourire. Je n'attendais qu'une chose, c'est que l'arbitre siffle la fin du match."

En remontant ses deux buts de retard, l'OL a inversé la dynamique de la rencontre, mais le réveil a peut-être été un peu trop tard. Si l'égalisation de Rémi Himbert avait eu lieu ne serait-ce que quelques minutes plus tôt, "ça aurait pu jouer en notre faveur" avance Corentin Tolisso et les Lyonnais auraient probablement signé un nouvel exploit. Ce vendredi, malgré un match renversant, ils sont éliminés de la Coupe de France et pour le capitaine, "c'est malheureusement tout ce qu'on retient de ce match".