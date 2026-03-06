Actualités
Louis-Jean après OL - Lens : "J'ai vu une équipe qui se bat ensemble"

  • par David Hernandez
    • Malgré la déception de l'élimination (2-2, 4 tab 5), Matthieu Louis-Jean ne voulait pas tirer la sonnette d'alarme. Le directeur technique de l'OL a salué l'état d'esprit, qui doit permettre de relever la tête

    Après un tel scénario et cette élimination aux tirs au but (2-2, 4 tab 5), il y a beaucoup de déception ce (jeudi) soir pour l'OL ?

    Matthieu Louis-Jean : Ah oui, bien sûr, on perd un quart de finale de Coupe de France, donc bien entendu qu'on est déçu. Maintenant, ce que je peux dire, c'est que je suis très fier de l'équipe, de ce qu'elle a montré, l'état d'esprit depuis ce début de saison et ce qu'on voit régulièrement. Encore une fois, malgré la déception de perdre ce match-là, il y a un état d'esprit qui continue et c'est ce qui nous rassure pour la suite du championnat et bien sûr de la Coupe d'Europe.

    Lens a fait un très drôle de match à 0-2. On ne voyait pas l'OL revenir. C'est ce qu'il faut retenir ?

    Oui, exactement. La première mi-temps était difficile, on ne va pas oublier que Lens fait une très grosse saison. On n'avait aussi que trois jours de récupération après le match de Marseille qui avait été aussi éprouvant, mais encore une fois, je le répète, l'état d'esprit est exceptionnel dans cette équipe. Il y a des valeurs qu'on voit souvent et qui sont vraiment incroyables, donc encore une fois, c'est quelque chose qui va nous servir pour la suite du championnat et en Coupe d'Europe.

    "On joue trois compétitions avec un groupe restreint"

    Est-ce que cela permet de rêver encore de voir cette équipe capable de faire ça ?

    Revenir de 2-0 contre Lens, dont on connaît les qualités de l'équipe, ce n'est pas rien. Je trouve encore une fois, dans le contenu, qu'en deuxième mi-temps, on revient 1-2 puis 2-2, l'équipe donne tout, tout le monde se bat, tout le monde défend et c'est ce que je veux retenir sur ce match.

    Est-ce que vous sentez que l'équipe tire un petit peu la langue aussi, que ce n'est pas aussi difficile parce qu'il y a l'enchaînement ?

    On joue trois compétitions avec un effectif plutôt restreint et une ligue offensive qui est plus ou moins blessée, donc ce n'est pas simple. Le coach a dû beaucoup s'adapter, mais encore une fois, les joueurs répondent sur le terrain. On a le jeune Rémi Himbert encore qui fait une entrée incroyable, avec une passe et un but. Ça va nous servir ce qui s'est passé aujourd'hui. Revenir de 2-0 pour Lens, ce n'est pas quelque chose de simple et je pense que ce sont les valeurs qu'on va avoir sur la deuxième partie de saison. 

    5 commentaires
    1. Juni38
      Juni38 - ven 6 Mar 26 à 8 h 06

      Une belle équipe soudée , certes moins forte que les lensois ( mais il nous manque 6 joueurs importants ! ) , qui fait une super saison .

    2. RBV
      RBV - ven 6 Mar 26 à 8 h 15

      Franchement nous n’avons pas à rougir de cette élimination. Lens ne joue que le championnat depuis le début de la saison…

      1. Juni38
        Juni38 - ven 6 Mar 26 à 8 h 26

        l'an prochain ils auront la champions league à jouer , ce sera beaucoup plus dur pour eux .

    3. Avatar
      brad - ven 6 Mar 26 à 8 h 40

      Ce que l'on ne voit pas a la télé, ce sont les paroles de replacement ou d'encouragement que se passent les joueurs entre eux aux quatre coins du terrain....
      Il y a un état mental fabuleux rarement vu depuis nombres d'années au club....
      Je pensais bien avant ce match que Himbert avait tout d'un grand mais il casse le délai par ce match , faudra compter sur lui sans pour autant lui faire monter la mayonnaise , il est jeune et perfectible en tant que homme.....

      1. Juni38
        Juni38 - ven 6 Mar 26 à 8 h 52

        super équipe , avec moins de talents que l'an dernier , mais un état d'esprit bien supérieur .
        Sur les deux derniers matchs ( pour moi deux nuls ) , ils rivalisent avec les grosses équipes de L1 , tout en étant décimés en attaque , c'est exceptionnel .

