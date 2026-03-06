Malgré la déception de l'élimination (2-2, 4 tab 5), Matthieu Louis-Jean ne voulait pas tirer la sonnette d'alarme. Le directeur technique de l'OL a salué l'état d'esprit, qui doit permettre de relever la tête

Après un tel scénario et cette élimination aux tirs au but (2-2, 4 tab 5), il y a beaucoup de déception ce (jeudi) soir pour l'OL ?

Matthieu Louis-Jean : Ah oui, bien sûr, on perd un quart de finale de Coupe de France, donc bien entendu qu'on est déçu. Maintenant, ce que je peux dire, c'est que je suis très fier de l'équipe, de ce qu'elle a montré, l'état d'esprit depuis ce début de saison et ce qu'on voit régulièrement. Encore une fois, malgré la déception de perdre ce match-là, il y a un état d'esprit qui continue et c'est ce qui nous rassure pour la suite du championnat et bien sûr de la Coupe d'Europe.

Lens a fait un très drôle de match à 0-2. On ne voyait pas l'OL revenir. C'est ce qu'il faut retenir ?

Oui, exactement. La première mi-temps était difficile, on ne va pas oublier que Lens fait une très grosse saison. On n'avait aussi que trois jours de récupération après le match de Marseille qui avait été aussi éprouvant, mais encore une fois, je le répète, l'état d'esprit est exceptionnel dans cette équipe. Il y a des valeurs qu'on voit souvent et qui sont vraiment incroyables, donc encore une fois, c'est quelque chose qui va nous servir pour la suite du championnat et en Coupe d'Europe.

"On joue trois compétitions avec un groupe restreint"

Est-ce que cela permet de rêver encore de voir cette équipe capable de faire ça ?

Revenir de 2-0 contre Lens, dont on connaît les qualités de l'équipe, ce n'est pas rien. Je trouve encore une fois, dans le contenu, qu'en deuxième mi-temps, on revient 1-2 puis 2-2, l'équipe donne tout, tout le monde se bat, tout le monde défend et c'est ce que je veux retenir sur ce match.

Est-ce que vous sentez que l'équipe tire un petit peu la langue aussi, que ce n'est pas aussi difficile parce qu'il y a l'enchaînement ?

On joue trois compétitions avec un effectif plutôt restreint et une ligue offensive qui est plus ou moins blessée, donc ce n'est pas simple. Le coach a dû beaucoup s'adapter, mais encore une fois, les joueurs répondent sur le terrain. On a le jeune Rémi Himbert encore qui fait une entrée incroyable, avec une passe et un but. Ça va nous servir ce qui s'est passé aujourd'hui. Revenir de 2-0 pour Lens, ce n'est pas quelque chose de simple et je pense que ce sont les valeurs qu'on va avoir sur la deuxième partie de saison.