Tolisso après OL - Lens : "Passer vite à autre chose"

  • par David Hernandez

    • Une nouvelle fois décisif jeudi soir contre Lens (2-2, 4 tab 5), Corentin Tolisso était forcément déçu. Le capitaine de l'OL n'avait qu'une pensée : se projeter sur le match du Paris FC, pour relever la tête.

    La Coupe de France était un objectif pour l'OL. Il y a de la déception après cette élimination ou la fierté d'être revenu à 2-2 ?

    Corentin Tolisso : On avait vraiment à cœur de passer ce tour, d'aller en demi-finale et bien sûr de remporter cette compétition. C'était une bonne équipe de lance, on savait leur qualité, les attaques rapides, les contre-attaques. On l'a payé cher en première mi-temps sur une touche et sur une contre-attaque. Juste avant la mi-temps, on prend ses deux buts, mais à la mi-temps, on n'était pas démoralisés.

    C'est dur de se dire qu'on a réussi à revenir à 2-2 pour perdre aux tirs au but ?

    Oui bien sûr, ce qu'on retient, c'est que la victoire et que celui qui passe. On ne peut retenir que notre défaite, notre élimination (2-2, 4 tab 5) plutôt, j'ai envie de dire. Mais au-delà de ça, il faut arriver à réagir directement dimanche. On est éliminés, les choses sont faites, on ne peut pas revenir en arrière. Aujourd'hui, il faut être des grands garçons et se projeter vers l'avant, oublier ce qui s'est passé ce (jeudi) soir malheureusement. C'est le football, c'est comme ça, il faut aller de l'avant et penser à dimanche et gagner absolument dimanche.

    "Il faut relever la tête en Ligue 1"

    Après l'égalisation de Rémi Himbert, vous vous êtes dit que vous pouviez le faire ?

    Je pense que s'il restait ne serait-ce que cinq ou dix minutes, ça aurait pu jouer en notre faveur. Mais après, les pénalties, c'est comme ça, ils ont très bien tiré leurs pénalties. Félicitations à eux d'avoir tiré comme ça, mais c'est triste pour nous, bien sûr, qu'on est déçus. Mais j'ai envie de le répéter encore une fois, il faut vite oublier cette déception. On n'a pas le temps de ruminer, on n'a pas le temps de dire qu'on est revenus à 2-2 et qu'on s'est fait éliminer quand même aux pénalties. Il faut passer à autre chose, il y a une autre compétition dimanche, dans laquelle on a perdu nos deux derniers matchs. Donc, il faut relever la tête absolument et gagner en plus devant nos supporters.

