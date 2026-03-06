La milieu de terrain d'OL Lyonnes Inès Benyahia fait partie des nommées pour le trophée de meilleure joueuse du mois de février. Elle ne l’a encore jamais accroché à son palmarès.

C’est une petite surprise. Seulement présente lors du derby face à Saint-Étienne (4-0), Inès Benyahia fait partie des nominées pour remporter le trophée de joueuse du mois de février. Toutefois, sa présence n’a rien d’anodin. Durant ce match, la milieu de terrain s’est montrée à son avantage. D’abord car elle a été, pour la première fois de sa jeune carrière, désignée capitaine alors que des joueuses confirmées étaient présentes.

Mais surtout parce qu’elle a inscrit un magnifique coup franc avant la pause. D’une belle frappe enroulée, l'internationale française avait réussi à tromper la gardienne stéphanoise (1-0, 45e). Un but dont la célébration rageuse n’avait laissé que peu de doute : "Je l’ai vécu comme une libération", a-t-elle déclaré après la rencontre.

Bourdieu et Leuchter prétendent également à la couronne

La milieu d'OL Lyonnes fait toutefois face à de sérieuses rivales. Également nominées, Mathilde Bourdieu (OM) et Romée Leuchter (PSG) lorgnent sur cette récompense. La Marseillaise a marqué les esprits lors de son quadruplé face à Strasbourg, le 8 février dernier (4-2). Des réalisations qui l’ont ramenée à une longueur de la meilleure buteuse du championnat, Romée Leuchter.

C’est justement cette dernière qui complète la liste des trois nommées. La Néerlandaise a réalisé un mois plein. D’abord buteuse et passeuse décisive lors du derby face au Paris FC le 7 février (3-0), elle a ensuite signé un coup du chapeau face à Lens treize jours plus tard (3-0).

Les votes sont ouverts jusqu’à dimanche. S’il est brigué par Inès Benyahia, le trophée de joueuse du mois serait le deuxième de la saison pour OL Lyonnes. Jule Brand avait été récompensée pour son mois de novembre.