Actualités
Inès Benyahia avec les supporters d'OL Lyonnes
Inès Benyahia avec les supporters d’OL Lyonnes (Photo by Pauline Figuet / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images via AFP)

OL Lyonnes : Benyahia en lice pour le titre de joueuse du mois de février

  • par Elohan Latta

    • La milieu de terrain d'OL Lyonnes Inès Benyahia fait partie des nommées pour le trophée de meilleure joueuse du mois de février. Elle ne l’a encore jamais accroché à son palmarès.

    C’est une petite surprise. Seulement présente lors du derby face à Saint-Étienne (4-0), Inès Benyahia fait partie des nominées pour remporter le trophée de joueuse du mois de février. Toutefois, sa présence n’a rien d’anodin. Durant ce match, la milieu de terrain s’est montrée à son avantage. D’abord car elle a été, pour la première fois de sa jeune carrière, désignée capitaine alors que des joueuses confirmées étaient présentes.

    Mais surtout parce qu’elle a inscrit un magnifique coup franc avant la pause. D’une belle frappe enroulée, l'internationale française avait réussi à tromper la gardienne stéphanoise (1-0, 45e). Un but dont la célébration rageuse n’avait laissé que peu de doute : "Je l’ai vécu comme une libération", a-t-elle déclaré après la rencontre.

    Bourdieu et Leuchter prétendent également à la couronne

    La milieu d'OL Lyonnes fait toutefois face à de sérieuses rivales. Également nominées, Mathilde Bourdieu (OM) et Romée Leuchter (PSG) lorgnent sur cette récompense. La Marseillaise a marqué les esprits lors de son quadruplé face à Strasbourg, le 8 février dernier (4-2). Des réalisations qui l’ont ramenée à une longueur de la meilleure buteuse du championnat, Romée Leuchter.

    C’est justement cette dernière qui complète la liste des trois nommées. La Néerlandaise a réalisé un mois plein. D’abord buteuse et passeuse décisive lors du derby face au Paris FC le 7 février (3-0), elle a ensuite signé un coup du chapeau face à Lens treize jours plus tard (3-0).

    Les votes sont ouverts jusqu’à dimanche. S’il est brigué par Inès Benyahia, le trophée de joueuse du mois serait le deuxième de la saison pour OL Lyonnes. Jule Brand avait été récompensée pour son mois de novembre.

    à lire également
    Endrick lors d'OL - Lens
    Un pic à trois millions de téléspectateurs pour OL - Lens

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Pavel Sulc et Afonso Moreira lors de Paris FC - OL.
    Fofana, Kluivert, Moreira... Fonseca en dit plus sur les blessures à l'OL 16:01
    Inès Benyahia avec les supporters d'OL Lyonnes
    OL Lyonnes : Benyahia en lice pour le titre de joueuse du mois de février 15:50
    Endrick lors d'OL - Lens
    Un pic à trois millions de téléspectateurs pour OL - Lens 15:00
    Pierre Sage, l'entraîneur de Lens, au cours du match de Ligue 1 à Toulouse le 2 janvier 2026 au Stadium
    Sage (Lens) remercie les supporters et a un rêve pour l’OL 14:10
    Tanner Tessmann lors d'OL - Angers
    Ligue 1 : l'OL se déplacera à Angers le dimanche 5 avril (15h) 13:20
    Les joueurs de l'OL lors de la séance des tirs au but contre le RC Lens
    Coupe de France : les tirs au but, une épine dans le pied de l’OL 12:30
    Moussa Niakhaté après une décision de Benoit Bastien lors d'OL - Lens
    Après OL - Lens, Niakhaté peut compter sur un soutien sans faille 11:45
    Paulo Fonseca en discussions avec Endrick lors d'OL - Lens
    Avec la Coupe de France, un objectif s’envole pour l’OL 11:00
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Corentin Tolisso lors d'OL - RWDM Brussels
    Tolisso après OL - Lens : "Passer vite à autre chose" 10:15
    Pierre Sage lors de Strasbourg - Lens
    Sage après OL - Lens : "J'ai fini le match rincé" 09:30
    La joie des supporters de l'OL après le but de Rémi Himbert
    Contre Lens, l'OL a bien cru revivre un scénario à la Pierre Sage 08:45
    Matthieu Louis-Jean, directeur technique de l'OL après le derby en avril 2025
    Louis-Jean après OL - Lens : "J'ai vu une équipe qui se bat ensemble" 08:00
    Ainsley Maitland-Niles lors d'OL - Lens
    OL - Lens (2-2) : Maitland-Niles touché à l'adducteur 07:30
    Paulo Fonseca lors de Strasbourg - OL
    Fonseca après OL - Lens : "Une force mentale incroyable" 00:28
    Ainsley Maitland-Niles lors d'OL - Lens
    OL - Lens (2-2) : le baromètre du match, ce qu’il faut retenir 05/03/26
    Roman Yaremchuk lors d'OL - Lens
    Coupe de France : dans un match renversant, l'OL s'incline aux tirs au but 05/03/26
    Rémy Descamps lors de Lille - OL en Coupe de France
    OL - Lens : Descamps et Abner titulaires 05/03/26
    Ainsley Maitland-Niles lors d'OL - Toulouse
    Coupe de France : Toulouse potentiel adversaire de l’OL en demies 05/03/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut