Après OL - Lens, Niakhaté peut compter sur un soutien sans faille

Parmi les meilleurs joueurs de l’OL cette saison, Moussa Niakhaté accusait le coup jeudi soir. Son tir au but raté contre Lens a entraîné l’élimination de sa formation. Mais il a pu compter sur le soutien de tout un vestiaire mais aussi des supporters.

Le football est cruel et ce n’est pas nouveau. Depuis sa création, ce sport qui déchaîne les passions a créé son lot de joie mais aussi de peine. Jeudi soir, Moussa Niakhaté trainait cette dernière sur tout le long du terrain du Parc OL. Après une bataille acharnée avec Odsonne Édouard, le Sénégalais a été le héros malheureux de l’OL lors de la séance des tirs au but. Quatrième tireur, Niakhaté a vu Risser repousser sa tentative, il est vrai un peu trop molle… Le seul échec de cette séance est donc synonyme d’élimination pour les Lyonnais (2-2, 4 tab 5).

Le visage était logiquement marqué, caché sous le maillot au coup de sifflet final. Seulement, le Parc OL lui a rapidement montré tout son amour, en scandant son nom. Un geste apprécié par le vestiaire, à commencer par Corentin Tolisso. "Je tiens à souligner le fait que les supporters ont scandé le nom de Moussa, je pense que c'est bien. Même si on est dans un moment un peu compliqué, moi je l'avais dit aux supporters, c'est aussi quand ça va être compliqué qu'il faudra être tous ensemble. Aujourd'hui, ils nous ont dit qu'ils étaient avec nous et qu'il n'y avait pas de débat sur ça."

Sage : "J'ai une pensée pour lui"

Parmi les meilleurs joueurs lyonnais depuis le début de la saison, Moussa Niakhaté a très certainement vu les fantômes d’une tentative ratée avec le Sénégal ressurgir jeudi soir. C’est d’ailleurs un comble que ce soit lui qui rate son tir, alors qu’il avait été le seul à trouver le chemin des filets depuis le début de la saison dans cet exercice à l’OL. Les rôles se sont inversés contre Lens, mais personne n’en tiendra rigueur au roc défensif. Adversaire d’un soir, Pierre Sage a également eu un joli mot pour son ancien défenseur. "Je suis très déçu pour Moussa Niakhaté. Quand on voit le joueur que c'est, le garçon que c'est, j'ai une petite pensée pour lui."

La page doit désormais être tournée et un but contre Lens le 16 mai prochain pour envoyer l'OL en Ligue des champions fera tout oublier. Même si c'est déjà le cas dans l'environnement lyonnais, conscient du niveau stratosphérique de Moussa Niakhaté depuis août.