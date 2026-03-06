Actualités
Pierre Sage, l'entraîneur de Lens, au cours du match de Ligue 1 à Toulouse le 2 janvier 2026 au Stadium
Pierre Sage, l'entraîneur de Lens, au cours du match de Ligue 1 à Toulouse le 2 janvier 2026 au Stadium

Sage (Lens) remercie les supporters et a un rêve pour l’OL

  • par David Hernandez
  • 4 Commentaires

    • De retour pour la première fois depuis janvier 2025 au Parc OL, Pierre Sage a vécu une soirée riche en émotions. L’accueil du public l’a touché et il espère désormais voir son ancien club réussir sur la scène européenne.

    Il est comme chez lui et il le savait déjà bien avant de revenir avec le costume d’entraîneur du RC Lens. Entre Pierre Sage et l’OL, il s’est créé une relation d’amour et peut-être encore plus avec les supporters. Ces derniers n’ont pas manqué de saluer leur ancien coach, lui réservant une acclamation au moment de se prêter au jeu médiatique d’avant-match. Les demandes de photo ont été nombreuses et le natif de Lons-le-Saunier a été presque obligé de rappeler qu’il y avait un match et que ces échanges se feraient après les 90 minutes.

    Ovationné par le stade au moment de la présentation des équipes, Pierre Sage a tenu à remercier le peuple lyonnais pour l’accueil. "Je ne savais pas… Je tiens à remercier tout ce public lyonnais qui reste fidèle. J’espère l’être autant avec eux, car on a vécu de super moments. Je ne parlerai pas d’avenir parce que c’est à chaque fois sujet à interprétation (sourire). Mais c’était un plaisir de revenir au stade en tant qu’adversaire. Et maintenant, je suis impatient de revenir le 16 mai (pour OL - Lens lors de la 34e journée de L1)".

    "Que l'OL gagne la Coupe d'Europe"

    Après avoir échangé un nombre incalculable d’accolades et de poignées de mains avec certains de ses anciens membres du staff mais aussi joueurs, Pierre Sage a fini "rincé" dans ce quart de finale de Coupe de France. Ayant joué un mauvais tour à son ancien club, le technicien français reste attaché à ce blason et à cette ville "où je reviens très régulièrement". Avec un doux espoir pour les joueurs de Paulo Fonseca. "Je souhaite à l’OL de gagner la Coupe d’Europe." Le chemin d’un trophée était plus rapide en Coupe de France, mais la Ligue Europa reste désormais le seul moyen de mettre un terme à une disette qui dure depuis 14 ans.

    4 commentaires
    1. Toitoi
      Toitoi - ven 6 Mar 26 à 14 h 13

      Pierre ❤️

      Signaler
    2. Avatar
      Outlander - ven 6 Mar 26 à 14 h 40

      Su ce que l'on a vu hier soir, cette OL Lens à la dernière journée s'il est décisif pour le podium, ça va être dramatique...

      Signaler
      1. Avatar
        BadGone91 - ven 6 Mar 26 à 14 h 50

        Sauf que d'ici là on aura le retour de bon nombre de blessés ! Ça peut clairement tout changer.

        Signaler
    3. Bidibulle
      Bidibulle - ven 6 Mar 26 à 15 h 05

      Il a tout pour lui ce gars.
      Science, connaissance, humilité, simplicité, communication, sagesse, serenité, resultat, generosité.
      Ce gars?

      Pardon ce Monsieur. Qu il la gagne la cpupe de France.

      Signaler

