Avec la Coupe de France, un objectif s’envole pour l’OL

Battu aux tirs au but (2-2, 4 tab 5) par le RC Lens, l’OL a quitté la Coupe de France, l’un de ses objectifs de la saison. Désormais, le spectre d’une nouvelle saison blanche ressurgit.
Il ne restait que deux marches à grimper pour atteindre de nouveau une finale de Coupe de France. Après le RC Lens, l'OL aurait dû battre Toulouse pour faire aussi bien qu'en 2023-2024 et cette Coupe de France perdue face au PSG. Finalement, la route s'est arrêtée dès les quarts de finale, jeudi soir, au terme d'un match renversant (2-2, 4 tab 5). Comme l'a si bien dit Corentin Tolisso, la force mentale des Lyonnais de revenir de 0-2 à 2-2 est à souligner, mais tout ce que l'on retient ce vendredi matin reste l'élimination. Une sortie qui allège le calendrier d'un match, mais qui élimine du même coup la possibilité de finir avec un trophée à la fin de la saison.
La Ligue 1, l'objectif assumé désormais ?
Il y a encore trois semaines, les supporters se mettaient à rêver d'une saison historique derrière les treize victoires de suite. Finalement, la mauvaise série entamée à Strasbourg a ramené tout le monde à la réalité. Dans ce mois de mars, l'OL peut tout perdre. Depuis jeudi soir, le club lyonnais a laissé passer sa plus "facile" chance de mettre un terme à quatorze ans de disette. Alors forcément, le spectre de la saison blanche est de nouveau bien présent dans la capitale des Gaules.
Il reste certes la Ligue Europa, mais le parcours européen n'aura rien d'une mission aisée. Et si finalement, l'objectif de la troisième place en Ligue 1 était le principal ? Financièrement, c'est celui dont le club a le plus besoin. "C'est vrai que la Coupe de France était une compétition que nous voulions gagner. Mais je pense que pour le club, les autres compétitions sont plus importantes", a déclaré Paulo Fonseca. Il faudra donc gagner dès dimanche contre le Paris FC pour garder son destin en mains en Ligue 1.
Quitte a s'être fait éliminé par Lens, j'espère qu'ils iront jusqu'au bout. Aucune envie que les sous fifres de Chelsea remporte un trophée. Et Toulouse ont déjà eu leur gloire il y'a quelques années. Et Nice j'en parle même pas
Je pense et je suis persuadé que le véritable objectif de la saison est la coupe d’Europe.
La coupe de France est un objectif d’opportunité qui s’est invité au fur à mesure mais une croyais pas une seconde vu les deux matchs réalisés face à des équipes bien inférieur.
Hier même si on a su remonter cela ressemblait plus à une réaction d’orgueil.
Et le championnat est un objectif pour tout le monde car c’est le gagne pain de toutes les équipes de ligue 1 avec chacunes ses objectifs.
Maintenant svp svp svp la rédaction des nouvelles de nos blessés!
Fofana et nuahma devaient reprendre cette semaine l’entraînement collectif, on les as pas vu.
Quid de Moreira ?
La rumeur est elle vrai ?
Et Sulc ??? Pas une date n’a jamais été donné depuis qu’il s’est blessé
Kluivert, carrément 0 communication, on sait même pas de quoi il souffle ???
Après être devenu des spécialistes de la finance, on va tous devenir médecins ????
tout a fait d'accord , la coupe était un peu un bonus ; on aurait pu la gagner cette année mais les objectifs principaux restent en 1 le championnat , en 2 la ligua europa .
Mais diantre quand donc allons nous avoir des nouvelles des différents blessés ??????????????