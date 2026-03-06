Avec la Coupe de France, un objectif s’envole pour l’OL

Battu aux tirs au but (2-2, 4 tab 5) par le RC Lens, l’OL a quitté la Coupe de France, l’un de ses objectifs de la saison. Désormais, le spectre d’une nouvelle saison blanche ressurgit.

Il ne restait que deux marches à grimper pour atteindre de nouveau une finale de Coupe de France. Après le RC Lens, l'OL aurait dû battre Toulouse pour faire aussi bien qu'en 2023-2024 et cette Coupe de France perdue face au PSG. Finalement, la route s'est arrêtée dès les quarts de finale, jeudi soir, au terme d'un match renversant (2-2, 4 tab 5). Comme l'a si bien dit Corentin Tolisso, la force mentale des Lyonnais de revenir de 0-2 à 2-2 est à souligner, mais tout ce que l'on retient ce vendredi matin reste l'élimination. Une sortie qui allège le calendrier d'un match, mais qui élimine du même coup la possibilité de finir avec un trophée à la fin de la saison.

La Ligue 1, l'objectif assumé désormais ?

Il y a encore trois semaines, les supporters se mettaient à rêver d'une saison historique derrière les treize victoires de suite. Finalement, la mauvaise série entamée à Strasbourg a ramené tout le monde à la réalité. Dans ce mois de mars, l'OL peut tout perdre. Depuis jeudi soir, le club lyonnais a laissé passer sa plus "facile" chance de mettre un terme à quatorze ans de disette. Alors forcément, le spectre de la saison blanche est de nouveau bien présent dans la capitale des Gaules.

Il reste certes la Ligue Europa, mais le parcours européen n'aura rien d'une mission aisée. Et si finalement, l'objectif de la troisième place en Ligue 1 était le principal ? Financièrement, c'est celui dont le club a le plus besoin. "C'est vrai que la Coupe de France était une compétition que nous voulions gagner. Mais je pense que pour le club, les autres compétitions sont plus importantes", a déclaré Paulo Fonseca. Il faudra donc gagner dès dimanche contre le Paris FC pour garder son destin en mains en Ligue 1.