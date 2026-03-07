OL : Rémi Himbert, le petit jeune qui joue comme un grand

Buteur et passeur décisif jeudi contre Lens, Rémi Himbert n'en finit pas de surprendre depuis ses débuts en pros à l'OL. Face à la cascade de blessures offensives, le jeune attaquant pourrait avoir une belle carte à jouer contre le Paris FC.

Une bénédiction. Si le vocabulaire dans la langue de Molière ne lui a pas fait utiliser exactement ce mot, Paulo Fonseca n'a pas fait semblant au moment de parler de l'éclosion de Rémi Himbert. À l'heure où l'OL se cherche des solutions offensives, voir le jeune attaquant se montrer décisif pour ses premiers pas en pros est une surprise, mais une surprise bienvenue. "Nous avons la chance d’avoir des jeunes joueurs qui sont des surprises pour tout le monde, comme Rémi. Si nous n’avions pas Rémi, ce serait très difficile."

Une phrase encore impensable il y a quelques semaines, quand Himbert prenait la direction d'Annecy pour disputer un tour de Gambardella, brassard de capitaine autour du bras. Tout s'est accéléré à la nouvelle année avec des premières minutes face à Brest, mais surtout une première titularisation et un premier but en équipe première contre le PAOK.

"Il n'a pas peur, il montre du caractère"

Le début d'une ascension, mais qui n'a pas forcément une surprise dans l'environnement lyonnais. Si les supporters attendaient Enzo Molebe et Alejandro Gomes Rodriguez, le natif de Saint Alvold a grillé la politesse à ses deux aînés. Le résultat d'un travail de l'ombre et notamment d'un rassemblement avec l'équipe de France pour la Coupe du monde U17. Une compétition qui lui a fait passer un cap dans l'acceptation de ses qualités. "Il travaille beaucoup. Il connaît ses qualités et il joue aussi beaucoup avec, notait Corentin Tolisso après OL - Lens. C'est un peu la note positive de la soirée."

Les performances en deçà de Molebe et Rodriguez ont bien évidemment ouvert une brèche, dans laquelle s'est engouffré Himbert. Avec un style bien à lui. "J'aime la manière dont il rentre dans les matchs. Il n'a pas peur, il montre du caractère et ne se cache pas. C'est ce qu'on attend des jeunes", se félicite Nicolas Puydebois sur le plateau de "Tant qu'il y aura des Gones". Jeudi contre le RC Lens, son entrée a changé beaucoup de choses au visage rhodanien. "Fin techniquement", il impressionne le staff, que ce soit en match ou à l'entraînement.

Un socle familial qui veille

Comme toute cette nouvelle génération de jeunes joueurs, Rémi Himbert n'a pas le complexe du petit nouveau. Lors de ses différentes entrées, on l'a déjà vu se prendre la tête avec quelques adversaires, comme ce fut le cas à Marseille ou face au PAOK, et même avec le corps arbitral. Certains diront que cela ressemble à une certaine prétention, à l'image de sa célébration au Vélodrome, mais ce serait mal connaître le personnage. Issu d'une famille dans laquelle le scolaire a occupé une place centrale, Rémi Himbert est plutôt du genre à avoir eu un temps d'avance depuis qu'il marche.

Celui qui suit un cursus universitaire après avoir eu son bac avec un an d'avance doit désormais jongler avec une notoriété nouvelle. Il y a quelques jours, lors de la séance d'autographes organisée avec les supporters, il nous confiait "prendre conscience du changement de dimension". Les sollicitations médiatiques sont plus nombreuses, mais le socle familial, même loin de Décines, veille au grain. Ce dimanche, Rémi Himbert pourrait connaitre une première titularisation en Ligue 1, une semaine après avoir soufflé ses dix-huit bougies. Une étape de plus dans ce développement express, avant la signature d'un premier contrat pro.