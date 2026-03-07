Avant l’OL, le Celta de Vigo a longtemps tenu tête au Real Madrid

Prochain adversaire de l’OL en Ligue Europa, le Celta de Vigo affrontait le Real Madrid vendredi. Les coéquipiers d’Iago Aspas ont cru tenir le nul avant de craquer à la dernière minute (1-2).

Un choc pour en préparer un autre. Il n’est pas question de l’OL qui vient d’enchaîner Strasbourg, Marseille et Lens en dix jours, mais bien du Celta de Vigo. À six jours de recevoir le club lyonnais en huitièmes de finale aller de Ligue Europa, la formation galicienne recevait le Real Madrid vendredi soir au stade Balaídos. Pour ce match avancé de la 27e journée de Liga, le Celta a certainement fini avec des regrets. Jusqu’à la 95e minute, les joueurs de Claudio Giráldez pensaient tenir le point du match nul devant leurs supporters.

Sixième de Liga

Malheureusement, Federico Valverde a réduit au silence le stade de Vigo avec un but victorieux à la 95e minute. Un coup de froid pour une séduisante équipe de Galice. Cette dernière avait réussi à égaliser par Borja Iglesias (25e) après l’ouverture du score d’Aurélien Tchouaméni (11e). Avec cette défaite, le Celta de Vigo reste sixième de Liga, mais Paulo Fonseca aura assurément des choses à noter de la prestation de son futur adversaire européen.