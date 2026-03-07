Ligue 1 : l’OL recevra Lorient le 12 avril à 20h45

Après la programmation du déplacement à Angers, l’OL en sait encore un peu plus sur sa première quinzaine d’avril. Les Lyonnais recevront Lorient, le dimanche 12 avril à 20h45.

Les barrages européens avaient fait prendre un peu de retard dans la programmation des journées de Ligue 1. Depuis quelques jours, tout s’enchaine. Après le match contre Monaco (22 mars), l’OL a découvert qu’il reprendrait la compétition le 6 avril à 15h avec un déplacement à Angers en sortie de trêve internationale. Une semaine plus tard, les Lyonnais enchaîneront avec la réception du FC Lorient pour le compte de la 29e journée du championnat. La venue des Merlus devrait lancer le sprint final de cette saison 2025-2026 puisqu’il ne restera alors que cinq journées à disputer.

Un match entre les deux quarts de finale de Ligue Europa ?

Ce match comptant pour la 29e journée de Ligue 1 se jouera le dimanche 12 avril à 20h45 du côté du Parc OL. L’affiche en prime time sera logiquement réservée à une diffusion de Ligue 1+. Cet OL - Lorient pourrait ainsi se greffer entre les possibles deux matchs de quarts de Ligue Europa qui se joueraient le 9 et 16 avril. Il faut d’abord passer l’obstacle Celta de Vigo et avec tous les blessés, ce ne sera pas une mince affaire.