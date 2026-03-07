Actualités
Selma Bacha à l'entraînement avant OL - Juve
Selma Bacha à l’entraînement avant OL – Juve (crédit : David Hernandez)

OL Lyonnes : Benyahia et Bacha ont fait leur retour à l'entraînement

  • par David Hernandez

    • Ayant fait l’impasse sur leur rassemblement avec les équipes de France, Inès Benyahia et Selma Bacha ont pourtant fait leur retour à l’entraînement à OL Lyonnes. Deux bonnes nouvelles avant le calendrier intense qui se profile.

    Avec un match programmé ce mardi 10 mars en raison de la finale de la Coupe LFFP, Jonatan Giraldez ne va pas avoir beaucoup de temps pour préparer la venue du Havre. La plupart de ses joueuses ont encore un match international à jouer en ce samedi 7 mars et il ne devrait donc y avoir qu’une seule séance au complet, et encore. Avec le voyage et le décalage horaire, Lindsey Heaps et Lily Yohannes ne devraient pas être de la partie pour la reprise de la Première Ligue. Toutefois, cette trêve n’empêche pas le coach espagnol de travailler, avec un contingent de joueuses plus élevé qu’à l'accoutumée.

    Des retours attendus lundi

    Vicki Becho a déjà fait son retour à Décines après un seul amical avec l’équipe de France U23, lundi dernier. Un rendez-vous que n’avait pu honorer Inès Benyahia. Touchée avec OL Lyonnes, celle qui est en lice pour décrocher le trophée de meilleure joueuse du championnat en février avait fait l’impasse sur l’OM et le rassemblement des Bleuettes. Une précaution avant tout puisque la milieu a repris l’entraînement collectif durant la semaine. Ce n’est pas la seule bonne nouvelle au GOLTC. Obligée de déclarer forfait avec les Bleues à cause d’une cheville douloureuse, Selma Bacha a également participé à des exercices collectifs ces dernières heures.

    à lire également
    Rémi Himbert après son but lors d'OL - PAOK
    OL : Rémi Himbert, le petit jeune qui joue comme un grand

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Rémi Himbert après son but lors d'OL - PAOK
    OL : Rémi Himbert, le petit jeune qui joue comme un grand 09:30
    Selma Bacha à l'entraînement avant OL - Juve
    OL Lyonnes : Benyahia et Bacha ont fait leur retour à l'entraînement 08:45
    Ainsley Maitland-Niles lors de Lorient - OL
    Ligue 1 : l’OL recevra Lorient le 12 avril à 20h45 08:00
    Thibault De Smet, défenseur du Paris FC
    OL - Paris FC : Thibault De Smet suspendu côté parisien 07:30
    Paulo Fonseca en discussions avec Endrick lors d'OL - Lens
    OL : Fonseca s'agace et prend la défense d'Endrick 06/03/26
    Les joueuses d'OL Lyonnes
    OL Lyonnes : un mois de mars intense 06/03/26
    Ainsley Maitland-Niles lors d'OL - Lens
    OL : Maitland-Niles absent quinze jours 06/03/26
    Pavel Sulc et Afonso Moreira lors de Paris FC - OL.
    Fofana, Kluivert, Moreira... Fonseca en dit plus sur les blessures à l'OL 06/03/26
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Inès Benyahia avec les supporters d'OL Lyonnes
    OL Lyonnes : Benyahia en lice pour le titre de joueuse du mois de février 06/03/26
    Endrick lors d'OL - Lens
    Un pic à trois millions de téléspectateurs pour OL - Lens 06/03/26
    Pierre Sage, l'entraîneur de Lens, au cours du match de Ligue 1 à Toulouse le 2 janvier 2026 au Stadium
    Sage (Lens) remercie les supporters et a un rêve pour l’OL 06/03/26
    Tanner Tessmann lors d'OL - Angers
    Ligue 1 : l'OL se déplacera à Angers le dimanche 5 avril (15h) 06/03/26
    Les joueurs de l'OL lors de la séance des tirs au but contre le RC Lens
    Coupe de France : les tirs au but, une épine dans le pied de l’OL 06/03/26
    Moussa Niakhaté après une décision de Benoit Bastien lors d'OL - Lens
    Après OL - Lens, Niakhaté peut compter sur un soutien sans faille 06/03/26
    Paulo Fonseca en discussions avec Endrick lors d'OL - Lens
    Avec la Coupe de France, un objectif s’envole pour l’OL 06/03/26
    Corentin Tolisso lors d'OL - RWDM Brussels
    Tolisso après OL - Lens : "Passer vite à autre chose" 06/03/26
    Pierre Sage lors de Strasbourg - Lens
    Sage après OL - Lens : "J'ai fini le match rincé" 06/03/26
    La joie des supporters de l'OL après le but de Rémi Himbert
    Contre Lens, l'OL a bien cru revivre un scénario à la Pierre Sage 06/03/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut