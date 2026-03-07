Ayant fait l’impasse sur leur rassemblement avec les équipes de France, Inès Benyahia et Selma Bacha ont pourtant fait leur retour à l’entraînement à OL Lyonnes. Deux bonnes nouvelles avant le calendrier intense qui se profile.

Avec un match programmé ce mardi 10 mars en raison de la finale de la Coupe LFFP, Jonatan Giraldez ne va pas avoir beaucoup de temps pour préparer la venue du Havre. La plupart de ses joueuses ont encore un match international à jouer en ce samedi 7 mars et il ne devrait donc y avoir qu’une seule séance au complet, et encore. Avec le voyage et le décalage horaire, Lindsey Heaps et Lily Yohannes ne devraient pas être de la partie pour la reprise de la Première Ligue. Toutefois, cette trêve n’empêche pas le coach espagnol de travailler, avec un contingent de joueuses plus élevé qu’à l'accoutumée.

Des retours attendus lundi

Vicki Becho a déjà fait son retour à Décines après un seul amical avec l’équipe de France U23, lundi dernier. Un rendez-vous que n’avait pu honorer Inès Benyahia. Touchée avec OL Lyonnes, celle qui est en lice pour décrocher le trophée de meilleure joueuse du championnat en février avait fait l’impasse sur l’OM et le rassemblement des Bleuettes. Une précaution avant tout puisque la milieu a repris l’entraînement collectif durant la semaine. Ce n’est pas la seule bonne nouvelle au GOLTC. Obligée de déclarer forfait avec les Bleues à cause d’une cheville douloureuse, Selma Bacha a également participé à des exercices collectifs ces dernières heures.