OL - PFC : Kombouaré s’attend à "des Lyonnais revanchards"

En pleine course pour le maintien, le Paris FC espère faire un résultat face à l’OL. Mais Antoine Kombouaré s’attend à une équipe lyonnaise qui voudra effacer sa mauvaise passe.

Après des concurrents directs, l’OL va s’attaquer à un autre type d’adversaire dimanche soir. Le Paris FC ne joue clairement pas les places européennes et lutte avant tout pour son maintien. En gagnant contre Nice le week-end dernier, le club parisien a fait un bon pas vers cet objectif. Arrivé sur le banc du PFC il y a deux semaine, Antoine Kombouaré espère voir ses joueurs confirmer au Parc OL face au troisième du championnat.

Mais la partie ne s’annonce pas facile et l’entraîneur français en est bien conscient. "Sans faire injure à Nice, on s'attend à une opposition de grande qualité. On va souffrir c'est certain, a-t-il prévenu vendredi. Les Lyonnais seront en plus revanchards après cette élimination en Coupe de France (contre Lens, 2-2, 4-5 t.a.b.). Je pense qu'ils seront encore plus dangereux, avec une énergie tout entière consacrée à la Ligue 1 et l'envie d'aller chercher une place en Ligue des champions".

Privé d’Ilan Kebbal, d'Otavio et de Thibault De Smet, tous trois suspendus, Antoine Kombouré n’aura pas son maitre à jouer algérien pour mettre à mal le collectif lyonnais et il "faudra avoir la capacité de faire sans lui, sans que cela se voie trop". Toutefois, l’entraîneur parisien a lancé un message à ses joueurs. S’ils ne sont "pas prêts à faire un grand match, ce sera très compliqué" à Décines.