Antoine Kombouaré, entraîneur français de Ligue 1
Antoine Kombouaré, entraîneur français de Ligue 1 (Photo by Sebastien SALOM-GOMIS / AFP)

OL - PFC : Kombouaré s’attend à "des Lyonnais revanchards"

  • par David Hernandez
  • 3 Commentaires

    • En pleine course pour le maintien, le Paris FC espère faire un résultat face à l’OL. Mais Antoine Kombouaré s’attend à une équipe lyonnaise qui voudra effacer sa mauvaise passe.

    Après des concurrents directs, l’OL va s’attaquer à un autre type d’adversaire dimanche soir. Le Paris FC ne joue clairement pas les places européennes et lutte avant tout pour son maintien. En gagnant contre Nice le week-end dernier, le club parisien a fait un bon pas vers cet objectif. Arrivé sur le banc du PFC il y a deux semaine, Antoine Kombouaré espère voir ses joueurs confirmer au Parc OL face au troisième du championnat.

    Mais la partie ne s’annonce pas facile et l’entraîneur français en est bien conscient. "Sans faire injure à Nice, on s'attend à une opposition de grande qualité. On va souffrir c'est certain, a-t-il prévenu vendredi. Les Lyonnais seront en plus revanchards après cette élimination en Coupe de France (contre Lens, 2-2, 4-5 t.a.b.). Je pense qu'ils seront encore plus dangereux, avec une énergie tout entière consacrée à la Ligue 1 et l'envie d'aller chercher une place en Ligue des champions".

    Privé d’Ilan Kebbal, d'Otavio et de Thibault De Smet, tous trois suspendus, Antoine Kombouré n’aura pas son maitre à jouer algérien pour mettre à mal le collectif lyonnais et il "faudra avoir la capacité de faire sans lui, sans que cela se voie trop". Toutefois, l’entraîneur parisien a lancé un message à ses joueurs. S’ils ne sont "pas prêts à faire un grand match, ce sera très compliqué" à Décines. 

    3 commentaires
    1. JUNi DU 36
      JUNi DU 36 - sam 7 Mar 26 à 13 h 45

      Pas le choix il faut 3 pts.
      Surtout qu'on va au Havre la semaine prochaine et franchement je ne vois pas une victoire contre eux, les pts à ce niveau bien avancé du championnat vont valoir de l'or, et comme les Havrais sont loin encore d'être sauvés attendons-nous au pire.
      Et juste après Monaco en pleine remontada qui vient au groupama, ça va être dur.
      Tous les matchs vont être difficile jusqu'à la fin , il n'y a plus de petites équipes où moins forte sur le papier.

      Signaler
    2. RBV
      RBV - sam 7 Mar 26 à 13 h 50

      Le bus, de l’impact physique et les contre attaques, voilà son plan.

      Signaler
    3. Avatar
      gOLdorak - sam 7 Mar 26 à 14 h 18

      Je crois que notre unique objectif sportif, pour les six semaines à venir, ça va être d'essayer d'avoir assez de joueurs pour pouvoir aligner une équipe.

      Quand on se sera fait sortir par le Celta Vigo et qu'on sera redescendu à la septième place, d'ici un mois, on se consolera en se disant qu'on y aura cru jusqu'à début mars, ce qui était assez inespéré en début de saison.

      Signaler

    Faire défiler vers le haut