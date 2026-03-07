Actualités
Roman Yaremchuk lors d'OL - Lens
Roman Yaremchuk lors d’OL – Lens (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

OL : Fonseca salue un Yaremchuk buteur et dans l’effort

  • par David Hernandez

    • Auteur du but de l’espoir contre Lens jeudi soir, Roman Yaremchuk a inscrit sa première réalisation avec l’OL. Paulo Fonseca a salué sa débauche d’énergie pendant 90 minutes.

    Il avait lancé son aventure lyonnaise par une passe décisive sur son premier ballon. À Strasbourg, Roman Yaremchuk avait eu le nez creux pour parfaitement servir Corentin Tolisso. À Marseille, une semaine plus tard, ce fut plus compliqué pour une première titularisation avec l’OL. Il y a bien eu cette grosse occasion avant la pause, mais ce fut à peu près tout. Le constat aurait pu être le même face à Lens jeudi soir après un premier acte compliqué. Finalement, la prestation finale a été un peu plus aboutie pour l’Ukrainien. En déviant parfaitement un centre de Rémi HimbertYaremchuk a redonné espoir à tout un stade. Il en a profité pour inscrire son premier but en rouge et bleu.

    12 km parcourus contre Lens

    Mais Paulo Fonseca était plutôt satisfait d’autre chose au moment de parler de la rencontre de son attaquant. Ayant fini sur les rotules, lui qui "devait débuter des matchs plus tard", Roman Yaremchuk n’a pas ménagé ses efforts. Que ce soit par les appels ou les duels. Un sacrifice noté par son entraîneur."Roman a été le joueur qui a fait le plus de courses à haute intensité : il a parcouru 12 km, c’est beaucoup pour un attaquant." Attendu pour apporter de la taille, l’ancien de l’Olympiakos est encore en train de prendre ses marques dans un effectif pas épargné.

