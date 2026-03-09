Malgré l'absence de victoire depuis trois semaines, l'OL tente de ne pas sombrer. Joueurs et entraîneur ont bien conscience des difficultés actuelles, mais veulent positiver.

Tout ou presque a déjà été évoqué sur l'aspect physique à l'OL. Manque de solutions en raison des blessés, enchaînement des rencontres... La chanson est répétée chaque semaine. Maintenant, les compétitions continuent, et pour le groupe de Paulo Fonseca, l'objectif est de ne pas s'écrouler sur la fin de l'exercice. La période actuelle suggère que ce sera délicat, alors qu'il reste sur quatre sorties sans victoire, dont une élimination en Coupe de France.

L'Olympique lyonnais a perdu sa place sur le podium, l'OM profitant du match nul contre le Paris FC (1-1) pour égaliser à 46 points et jouir de sa différence de buts favorable. Pire, en vue du top 4, Rennes revient dans le rétroviseur (trois longueurs de retard). Alors, file-t-on tout droit vers la catastrophe ?

Le capitaine Tolisso appelle à reste soudé

Nous n'en sommes pas encore là, même si la double confrontation contre le Celta de Vigo s'annonce capitale (12 et 19 mars). En tout cas, le capitaine Corentin Tolisso ne veut pas s'alarmer. "Une saison, c'est comme ça, il y a des hauts, il y a des bas. Bien sûr que quand on a un passage difficile, il faut le minimiser, essayer de redresser la barre tout de suite. [...] Continuons de travailler, pour moi c'est ça le plus important, a-t-il martelé. Ça fait beaucoup de fois que je viens ici (en zone mixte), je redis la même chose, mais c'est la mentalité, pour moi ça part vraiment de là. On ne doit rien lâcher, tout donner, travailler pour l'équipe, être unis et soudés. C'est comme ça, on va relever la tête et regagner."

Son entraîneur, lui, s'inquiète de l'état de ses troupes. Mais sportivement, il appelle à "rester positif". "Ce résultat n'est pas bon. Nous voulions l'emporter. Mais nous devons comprendre les circonstances du moment et les solutions que nous avons. Nous sommes encore en bonne position au classement, a rappelé le Portugais. Au final, le nul est un mal pour un bien."

"Nous n'allons pas entrer dans une période dramatique", Fonseca

Certes, la Coupe de France s'est envolée jeudi dernier, mais l'OL a encore de beaux objectifs à cocher. C'est pour cela que les différents acteurs du club interrogés ces derniers jours ne souhaitent pas noircir le tableau. "Si on regarde le championnat, nous avons le même nombre de points que Marseille. Les joueurs restent positifs dans le vestiaire. Nous n'allons pas entrer dans une période dite dramatique. Il n'y a pas de raison pour ça", a clamé le coach rhodanien.

Cependant, la période est critique, et si les Lyonnais ne remettent pas vite la marche avant, au moins comptablement, la suite pourrait être pénible. "Il faut qu'on trouve ce déclic car on a un vrai collectif. Comme vous pouvez le voir, il y a eu beaucoup de changements ce (dimanche) soir, mais on joue comme toujours. Je suis heureux avec les gars aujourd'hui, parce qu'ils ont travaillé si dur, et nous avons combattu les uns pour les autres jusqu'à la fin. Ce n'est qu'un match nul, ce n'est pas une défaite non plus, donc il faut garder la tête haute et poursuivre le travail. Mais, forcément, on a des ambitions plus élevées", a confirmé Tyler Morton.

Faudra-t-il les revoir à la baisse ? Les premiers éléments de réponse arriveront d'ici dix jours en Ligue Europa. Pour la Ligue 1, il reste à négocier le déplacement au Havre (15/03), puis la réception de Monaco (22/03). Ensuite, ce sera la trêve internationale. Deux semaines pour recharger les batteries (pour les non-convoqués), récupérer potentiellement des blessés, et voir quelle sera la situation à l'amorce du sprint final.