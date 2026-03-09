Personnalité majeure à Lyon, Michele Kang se fait aussi un nom sur la scène mondiale. Elle pourrait recevoir un prix du Comité international olympique.

Elle n'assiste pas à tous les matchs, mais son rôle est aujourd'hui crucial à Lyon. Que ce soit avec l'OL ou OL Lyonnes, Michele Kang est depuis plusieurs mois (voire années chez les féminines) un élément central entre Rhône et Saône. Et sa personnalité est aussi reconnue au-delà de nos frontières, puisqu'en décembre 2025, le Financial Times la plaçait parmi les 25 individus les plus influents de la planète.

Une reconnaissance, qui en appelle d'autres ? La femme d'affaires américaine est de celles qui comptent en France. La preuve ? La Tribune du dimanche a fait savoir qu'elle faisait partie de la trentaine de personnes conviées par le Comité national olympique et sportif français (CNOSF) ce lundi.

Poussée par Amélie Oudéa-Castéra

Au cours de ce rendez-vous, elle pourra échanger avec Amélie Oudéa-Castéra, ancienne ministre des Sports. Aujourd'hui à la tête du CNOSF, cette dernière pousserait pour que la présidente lyonnaise soit récompensée. Elle serait pressentie pour recevoir le trophée mondial "des champions de l'égalité des genres, de la diversité et de l'inclusion." Un prix décerné par le Comité international olympique.

On rappellera que Michele Kang est particulièrement engagée dans le développement de la pratique sportive chez les femmes et n'hésite pas à débloquer des fonds pour y parvenir. Elle a ainsi effectué plusieurs dons en ce sens ces dernières années, notamment pour le rugby à 7. Par ailleurs, la Fédération américaine a récemment ouvert un institut à son nom.