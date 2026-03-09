Actualités
Michele Kang, présidente de l'OL contre Metz
Michele Kang, présidente de l’OL contre Metz (Photo by ARNAUD FINISTRE / AFP)

Présidente de l'OL et d'OL Lyonnes, Michele Kang pourrait être récompensée par le CIO

  • par Gwendal Chabas

    • Personnalité majeure à Lyon, Michele Kang se fait aussi un nom sur la scène mondiale. Elle pourrait recevoir un prix du Comité international olympique.

    Elle n'assiste pas à tous les matchs, mais son rôle est aujourd'hui crucial à Lyon. Que ce soit avec l'OL ou OL Lyonnes, Michele Kang est depuis plusieurs mois (voire années chez les féminines) un élément central entre Rhône et Saône. Et sa personnalité est aussi reconnue au-delà de nos frontières, puisqu'en décembre 2025, le Financial Times la plaçait parmi les 25 individus les plus influents de la planète.

    Une reconnaissance, qui en appelle d'autres ? La femme d'affaires américaine est de celles qui comptent en France. La preuve ? La Tribune du dimanche a fait savoir qu'elle faisait partie de la trentaine de personnes conviées par le Comité national olympique et sportif français (CNOSF) ce lundi.

    Poussée par Amélie Oudéa-Castéra

    Au cours de ce rendez-vous, elle pourra échanger avec Amélie Oudéa-Castéra, ancienne ministre des Sports. Aujourd'hui à la tête du CNOSF, cette dernière pousserait pour que la présidente lyonnaise soit récompensée. Elle serait pressentie pour recevoir le trophée mondial "des champions de l'égalité des genres, de la diversité et de l'inclusion." Un prix décerné par le Comité international olympique.

    On rappellera que Michele Kang est particulièrement engagée dans le développement de la pratique sportive chez les femmes et n'hésite pas à débloquer des fonds pour y parvenir. Elle a ainsi effectué plusieurs dons en ce sens ces dernières années, notamment pour le rugby à 7. Par ailleurs, la Fédération américaine a récemment ouvert un institut à son nom.

    à lire également
    La joie des joueurs de l'OL contre l'OM
    OL, Paris FC, Endrick, Celta, Le Havre... Votre avis nous intéresse

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Les U19 féminines de l'OL Lyonnes
    Coupe nationale U18 : un OL Lyonnes facile à Clermont et qualifié pour les demies 16:00
    Michele Kang, présidente de l'OL contre Metz
    Présidente de l'OL et d'OL Lyonnes, Michele Kang pourrait être récompensée par le CIO 15:10
    La joie des joueurs de l'OL contre l'OM
    OL, Paris FC, Endrick, Celta, Le Havre... Votre avis nous intéresse 14:20
    Pierre Lees-Melou, milieu du Paris FC
    OL - Paris FC (1-1) : un penalty qui frustre les Parisiens 13:30
    Pavel Sulc et Afonso Moreira lors d'OL - Le Havre
    OL : un espoir de revoir Moreira et Šulc avant la trêve ? 12:40
    Mercato : OL Lyonnes engage une jeune Brésilienne 11:50
    Paulo Fonseca
    OL : Paulo Fonseca regrette le manque d'un petit plus offensif face au Paris FC 11:00
    Paulo Fonseca en discussion avec Corentin Tolisso lors de Strasbourg - OL
    Pourquoi l'OL a fait tourner contre le Paris FC (1-1) 10:10
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    OL : Tyler Morton manquera le duel face à Monaco 09:25
    L'OL s'accroche au rêve de lendemains meilleurs, à défaut d'autre chose 08:40
    Noah Nartey au duel avec Geoffrey Kondogbia lors d'OM - OL
    Ligue 1 : l'OL lâche du lest et la 3e place à l'OM 08:00
    Tyler Morton lors d'OL - Paris FC
    Morton ne "veut pas d'excuses" après OL - Paris FC (1-1) 07:30
    Corentin Tolisso lors d'OL - Paris FC
    Tolisso après OL - Paris FC (1-1) : "Un moindre mal avec ce point" 08/03/26
    Moussa Niakhaté, défenseur de l'OL
    OL - Paris FC (1-1) : le baromètre du match, ce qu'il faut retenir 08/03/26
    Khalis Merah lors d'OL - Paris FC
    L'OL arrache un point presque miraculeux contre le Paris FC (1-1) 08/03/26
    Endrick lors d'OL - Laval
    OL - Paris FC : Endrick, Yaremchuk et Tolisso sur le banc 08/03/26
    Les U19 de l'OL contre ceux de Saint-Priest
    OL Académie : les U17 tombent chez la lanterne rouge, les U19 dominent Saint-Priest 08/03/26
    Les joueuses d'OL Lyonnes
    Morgane Chignard arbitre d'OL Lyonnes - Le Havre 08/03/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut