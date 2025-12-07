Actualités
Les U19 féminines de l'OL Lyonnes
OL Lyonnes : sans-faute pour les U19, la réserve battue

  • par David Hernandez

    • Ce dimanche, les U19 féminines de l’OL ont réalisé le grand chelem avec dix victoires en dix matchs face à Reims. De son côté, la réserve a perdu le choc contre l’AS Cannes et n’est plus leader.

    C’était le choc de la poule B de la Division 3 féminine à Meyzieu. L’OL recevait l’AS Cannes ce dimanche après-midi au centre de formation et avait l’occasion de prendre six points d’avance en tête de la poule. Finalement, les compteurs sont remis à zéro après le succès cannois en terres rhodaniennes. En plus de combler leur retard, les joueuses de l’AS Cannes ont pris la tête de la poule, rendant le dimanche encore un peu plus nuageux pour les Lyonnaises.

    Pendant près d’une heure, ce fut un round d’observation et un match fermé, avant que quatre minutes ne suffisent à Cannes pour ouvrir le score et faire le break. Baptysia Doisy (57e) et Lynda Bendris (61e) ont joué les trouble-fêtes et poussé la réserve lyonnaise à s’incliner pour la première fois de la saison, la réduction du score d’Emilie Mece en toute fin de match ne changeant rien. Dernier rendez-vous de l’année le dimanche 21 décembre avec un déplacement à Montpellier, troisième.

    Les Lyonnaises prêtes à reprendre leur couronne ?

    De suspense, il n’y en avait plus depuis bien longtemps dans la poule B du championnat U19 féminin. Les joueuses de Rachel Saïdi ont écrasé la concurrence, avec une qualification pour la phase Élite acquise depuis plusieurs semaines déjà. Néanmoins, il restait un objectif aux jeunes Lyonnaises avec la possibilité de faire un sans-faute sur cette première phase. Contrat réussi avec une dixième victoire en dix matchs ce dimanche en fin de matinée à la maison contre le Stade Reims (2-0). Alicia Larras avait ouvert le score après le quart d’heure de jeu tandis que Yasmine Benseba a fait le break à la 69e minute.

