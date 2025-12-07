A Lorient, le vrai début de l’ère Fonseca à l’OL ?

Arrivé le 1er février dernier, Paulo Fonseca a passé le plus clair de son temps en tribune avec l’OL. De retour sur le banc ce dimanche, il va reprendre le fil d’une aventure qui n’a duré que cinq matchs pour le moment.

Officiellement, Paulo Fonseca va diriger son 30e match à l’OL en Ligue 1 ce dimanche soir à Lorient. Dans les faits, on en est loin puisqu’il a été suspendu pour neuf mois et que l’aventure commencée début février 2025 a été rapidement coupée dans son élan. Jorge Maciel a beau avoir rappelé que les 24 matchs disputés en l’absence de Fonseca ont avant tout été un travail d’équipe et que le Portugais restait le numéro 1, son champ d’action restait limité. Il va pouvoir désormais coacher à sa guise, sans avoir besoin d’attendre quelques secondes ou minutes que ses consignes arrivent jusqu’au banc. Un retour à la normalité pour l’entraîneur lyonnais, mais aussi pour tout un groupe et tout un club.

Trois victoires en cinq matchs avant sa suspension

Car en misant sur Paulo Fonseca pour prendre la suite de Pierre Sage, l’OL ne s’attendait pas à devoir faire sans son coach principal pendant neuf mois. La sanction a été sévère certes, mais l’ère numéro une du Portugais a duré seulement trente jours. Une première à Marseille contre l’OM, au lendemain de son arrivée, suivie de quatre autres matchs pour trois victoires. Dans les faits, ce sera donc le sixième match sur le banc de Fonseca, dix mois après son arrivée. Et le vrai commencement de cette aventure ?