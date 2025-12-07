Actualités
Paulo Fonseca lors de Real Betis - OL
Paulo Fonseca lors de Real Betis – OL (Photo by CRISTINA QUICLER / AFP)

A Lorient, le vrai début de l’ère Fonseca à l’OL ?

  • par David Hernandez

    • Arrivé le 1er février dernier, Paulo Fonseca a passé le plus clair de son temps en tribune avec l’OL. De retour sur le banc ce dimanche, il va reprendre le fil d’une aventure qui n’a duré que cinq matchs pour le moment.

    Officiellement, Paulo Fonseca va diriger son 30e match à l’OL en Ligue 1 ce dimanche soir à Lorient. Dans les faits, on en est loin puisqu’il a été suspendu pour neuf mois et que l’aventure commencée début février 2025 a été rapidement coupée dans son élan. Jorge Maciel a beau avoir rappelé que les 24 matchs disputés en l’absence de Fonseca ont avant tout été un travail d’équipe et que le Portugais restait le numéro 1, son champ d’action restait limité. Il va pouvoir désormais coacher à sa guise, sans avoir besoin d’attendre quelques secondes ou minutes que ses consignes arrivent jusqu’au banc. Un retour à la normalité pour l’entraîneur lyonnais, mais aussi pour tout un groupe et tout un club.

    Trois victoires en cinq matchs avant sa suspension

    Car en misant sur Paulo Fonseca pour prendre la suite de Pierre Sage, l’OL ne s’attendait pas à devoir faire sans son coach principal pendant neuf mois. La sanction a été sévère certes, mais l’ère numéro une du Portugais a duré seulement trente jours. Une première à Marseille contre l’OM, au lendemain de son arrivée, suivie de quatre autres matchs pour trois victoires. Dans les faits, ce sera donc le sixième match sur le banc de Fonseca, dix mois après son arrivée. Et le vrai commencement de cette aventure ?

    à lire également
    Pavel Sulc lors d'OL - Nantes
    Ligue 1 : l’OL a un bon coup comptable à jouer à Lorient

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Paulo Fonseca lors de Real Betis - OL
    A Lorient, le vrai début de l’ère Fonseca à l’OL ? 16:50
    Pavel Sulc lors d'OL - Nantes
    Ligue 1 : l’OL a un bon coup comptable à jouer à Lorient 16:00
    Le trio de choc de "Tant qu'il y aura des Gones"
    Quentin Vieira (ex-OL) invité ce lundi 8 décembre de TKYDG 15:10
    Le PSG avait concédé le nul à Lorient en octobre dernier
    Fonseca (OL) se méfie de Lorient et de son "intention de jouer" 14:20
    Ainsley Maitland-Niles lors de Lens - OL
    OL : à trois derrière, le système parfait pour Maitland-Niles et Abner ? 13:30
    Lassine Sinayoko (Auxerre) face à Corentin Tolisso et Ainsley Maitland-Niles (OL)
    Lorient - OL : un dernier déplacement pour retrouver la victoire 12:40
    Axel Disasi, défenseur des Bleues et de Chelsea
    Mercato - OL : Niakhaté s'exprime sur la piste Disasi 11:50
    Enzo Molebe, jeune attaquant de l'OL
    Académie : l’OL s’offre l’Olympico des réserves contre l’OM 11:00
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Abner après son but lors d'OL - Nantes
    Ligue 1 : sans jouer, l’OL gagne une place au classement 10:15
    Bamba Dieng (Lorient) et Corentin Tolisso (OL)
    Lorient - OL : avant-match, horaire, diffusion TV 09:30
    Clinton Mata et Moussa Niakhaté lors d'OL - Manchester United
    Lorient - OL : à trois derrière, stop ou encore ? 08:45
    Paulo Fonseca en tribunes lors d'OL - RWDM Brussels
    Ligue 1 : quel bilan pour l’OL sans Fonseca sur le banc ? 08:00
    Les joueurs de l'OL après le but d'Ainsley Maitland-Niles contre le PSG
    Avec Morton de retour, l’OL retrouve sa colonne vertébrale 07:30
    Clinton Mata face à Lucas Hernandez lors d'OL - PSG
    L'OL avec Mata et Ghezzal mais sans Mangala ni Tessmann à Lorient 06/12/25
    La joie des joueuses de l'OL Lyonnes contre St Pölten
    Sous la pluie dijonnaise, l’OL Lyonnes continue son sans-faute 06/12/25
    Ada Hegerberg à l'échauffement avant Saint-Etienne - OL Lyonnes
    Revivez Dijon - OL Lyonnes 06/12/25
    Vicki Becho lors d'OL Lyonnes - SKN St Pölten
    Dijon - OL Lyonnes : Becho et Chawinga accompagnent Hegerberg 06/12/25
    Bojan Zeković, attaquant des U17 de l'OL
    OL Académie : les U17 laissent encore filer des points bêtement 06/12/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut