Pavel Sulc lors d'OL - Nantes
Pavel Sulc lors d’OL – Nantes (Photo by Alex MARTIN / AFP)

Ligue 1 : l’OL a un bon coup comptable à jouer à Lorient

  • par David Hernandez
  • 5 Commentaires

    • Face aux différents résultats de cette 15e journée, l’OL finira cinquième au classement. Néanmoins, la formation lyonnaise pourrait bien faire un bon coup dans la course à l’Europe.

    Avec Auxerre, Nantes, Lorient et Le Havre sur les quatre dernières journées de Ligue 1, le calendrier de l'OL était plus qu'abordable sur le papier. Le nul en Bourgogne (0-0) avec les circonstances que l'on connait a rapidement montré que la formation lyonnaise devra batailler. Néanmoins, cet enchaînement de matchs devait permettre aux joueurs de Paulo Fonseca de se relancer après un automne à faire du surplace. En battant Nantes dimanche dernier (3-0), l'OL a relancé la machine pour ne pas se laisser décrocher dans la course aux places européennes. Ce dimanche, les coéquipiers de Corentin Tolisso ont un vrai coup à jouer à Lorient. Dans cette 15e journée de Ligue 1, les résultats adversaires ont plutôt été favorables aux Lyonnais.

    Creuser un écart avec Monaco septième

    Si l'on pourrait presque regretter que l'OM et le LOSC ne se soient pas quittés sur un match nul, la défaite marseillaise peut permettre de réduire l'écart sur le podium. Il faut pour cela gagner au Moustoir, mais avec trois points supplémentaires, l'OL reviendrait à deux longueurs de cette troisième place qualificative pour la Ligue des champions et à une de la quatrième place. En gagnant une position sans même jouer samedi soir, le club rhodanien peut même faire creuser un petit écart avec ses poursuivants. Rennes, Monaco et Strasbourg ont tous trois perdus dans cette 15e journée. Résultant, il pourrait y avoir respectivement trois, quatre et cinq points de différence en cas de succès à Lorient. Mais avec l'OL, on sait aussi que les opportunités sont souvent gâchées. Aux joueurs de nous faire mentir.

    Paulo Fonseca lors de Real Betis - OL
    A Lorient, le vrai début de l’ère Fonseca à l’OL ?
    5 commentaires
    1. Ledromois
      Ledromois - dim 7 Déc 25 à 16 h 13

      J'ai l'impression que l'année dernière à chaque fois qu'il y avait ce genre de situations, il y a eu une contre performance.
      J'espère vraiment qu'ils vont gagner Lorient mais ça reste un adversaire difficile

    2. RBV
      RBV - dim 7 Déc 25 à 16 h 52

      Le retour de Fonseca sur le banc…une belle victoire en perspective en guise de cadeau ? Attention, Lorient est redoutable contre les gros chez eux…

      1. Avatar
        Mopi do Brasil - dim 7 Déc 25 à 17 h 12

        Lorient a été deux fois en supériorité numérique sur les 3 'performances' qu'ils ont fait. Cela nuance le fait qu'ils soient si redoutables.

    3. Avatar
      brad - dim 7 Déc 25 à 16 h 58

      Comme on a tendance a ne jamais profiter du coup de pouce que nous donnent nos adversaires directs pour remonter au classement, espèrerons que cette fois ci sera la bonne on y croit !
      Et bravo à Pierrot le Lensois par défaut , il continu son apprentissage mais qu'est ce que ça va être quand il sera reconnu professionnel 😉

    4. OL-91
      OL-91 - dim 7 Déc 25 à 17 h 08

      Nous sommes à la place 5, préparons la quatrième !

