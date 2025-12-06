Actualités
OL : Maciel tout heureux de retrouver son costume d'adjoint

    • Suspendu à Lorient dimanche, Jorge Maciel ne sera pas présent pour le retour de Paulo Fonseca sur le banc. Après un intérim de 24 matchs, l’entraîneur adjoint est tout heureux de retrouver l’ombre de son rôle à l’OL.

    Il a pris la lumière, bien malgré lui. Il avait déjà connu des rôles de numéro 1 à Benfica ou plus récemment à Valenciennes. Néanmoins, il n’avait jamais expérimenté un rôle d’adjoint se transformant en numéro 1 pendant neuf fois. C’est pourtant bien ce que Jorge Maciel a vécu entre le 9 mars dernier et le dimanche 30 novembre. Face à la très longue suspension de Paulo Fonseca, le Portugais a dû s’asseoir sur le banc de l’OL pour donner les directives venues des tribunes. Un rôle de numéro bis dont il s’est défendu pendant tous ces mois. "On a montré qu'on est vraiment une équipe, avec un état d'esprit, dans lequel il y a toujours un numéro 1, et ça c'est Paulo. Le staff et le club, on est contents que ça finisse. Moi aussi, parce que c'est pas mon rôle", a concédé Maciel après la victoire à Nantes.

    "On va avoir une autre dynamique"

    Présent pendant 24 matchs consécutifs de Ligue 1, Jorge Maciel a tenté de retranscrire au mieux les consignes souhaitées par Paulo Fonseca, malgré quelques couacs. Si le retour de l’entraîneur principal dans les vestiaires depuis plus de deux mois a déjà facilité pas mal de choses, le staff de Paulo Fonseca a cherché à réduire au maximum l’impact de cette suspension. Le travail durant la semaine a été plus poussé "pour que les joueurs aient le moins besoin possible d’ajustements pendant le match."

    Forcément, le football n’est pas une science exacte et il a fallu des réglages en cours de match. Ce fut parfois pointé du doigt, mais Maciel estime que le pari a été réussi. "Il y avait beaucoup de gens à l'arrière, pour que les choses se passent de la meilleure façon, et je pense qu'on a réussi, dans un moment qui n’était pas très clair, à faire quelque chose qui a très bien fonctionné, à tous les niveaux, au niveau de la communication avec les joueurs, au niveau de la communication avec Paulo, qui était en tribunes.". Retour à la normale ce dimanche à Lorient. Sans Jorge Maciel qui ne sera pas de la partie, lui qui est à son tour suspendu pour un match.

    Le PSG avait concédé le nul à Lorient en octobre dernier
    Avant de recevoir l'OL, Lorient aime les "gros" au Moustoir 10:15
