Marie-Antoinette Katoto lors d'OL Lyonnes - PSG
Marie-Antoinette Katoto lors d’OL Lyonnes – PSG (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

OL Lyonnes : Katoto et Bacha de retour à l’entraînement

  • par David Hernandez
  • 1 Commentaire

    • À la veille du déplacement de l’OL Lyonnes à Dijon (17h), Jonatan Giraldez a pu compter sur les retours à l’entraînement de Marie-Antoinette Katoto et Selma Bacha. Néanmoins, l’entraîneur lyonnais assure qu’il ne prendra pas de risque.

    Après une trêve de deux semaines et près de dix jours en comité plus que réduit, Jonatan Giraldez a retrouvé l’ensemble de son groupe ce vendredi. À la veille du déplacement à Dijon pour la 9e journée de Première Ligue, l’entraîneur de l’OL Lyonnes a pu compter sur deux retours importants. Touchée face à Strasbourg avant la trêve internationale, Marie-Antoinette Katoto a participé à la séance collective, tout comme Selma Bacha, qui avait dû faire une croix sur le rassemblement des Bleues. Les deux internationales françaises viennent compléter un effectif au complet.

    Endler est rentrée tardivement du Chili

    Vont-elles faire partie du groupe retenu ce vendredi soir ? Rien n’est moins sûr, comme nous l’a décrit l’Espagnol à l’issue de l’entraînement. "Elle a fait une bonne séance aujourd'hui. Nous devons gérer la situation avec elle, parce que c'est une joueuse très importante. Je ne veux pas prendre des risques avec elle. Aujourd'hui, le feeling a été très positif. Tout ce qu'elle a fait a été très bon. Je dois gérer toutes ces situations, que ce soit avec elle ou les autres joueuses." Revenue tardivement du Chili, Christiane Endler pourrait être aussi préservée.

    Les joueurs de l'OL célébrant le but de Tagliafico avec Paulo Fonseca
    Fonseca (OL) : "La célébration des joueurs à Bucarest, le plus beau moment de cette suspension"
    1 commentaire
    1. isabielle
      isabielle - ven 5 Déc 25 à 14 h 38

      ... tiens donc ! ... la thalasso est terminée ?... retour des "fugueuses" de l'edf 😜
      Voilà qui va ravir chignol 😂

