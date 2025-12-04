Actualités
L'entraînement de l'OL le 21 septembre au Parc OL
L’entraînement de l’OL le 21 septembre au Parc OL (crédit : David Hernandez)

Coupe de France : l'OL "recevra" le FC Saint-Cyr Collonges à Décines

    • Après plusieurs jours d'échanges et de questionnement, l'OL a annoncé qu'il organiserait le match face au FC Saint-Cyr Collonges. Ce 32e de finale de Coupe de France se disputera à Décines le dimanche 21 décembre.

    Le dénouement est enfin tombé. Après quasiment quatre jours d'attente, nous savons désormais où se tiendra le 32e de finale de Coupe de France entre le FC Saint-Cyr Collonge et l'OL. Cela a engendré des remous, mais par une lettre de Michele Kang, l'Olympique lyonnais a informé qu'il "recevrait" ce derby dans son antre de Décines.

    Le match aura bien lieu le dimanche 21 décembre à 21 heures, le lendemain donc du duel OL Lyonnes - Fleury en Première Ligue. Rappelons qu'initialement, les deux formations s'étaient entendues pour jouer le vendredi 19 décembre. Mais beIN Sports, le diffuseur, a décidé de le programmer en clôture du week-end, ce qui ne faisait absolument pas les affaires des septuples champions de France (2002-2008).

    "Cela représentera un important effort financier de notre part"

    Finalement, "malgré les nombreuses difficultés rencontrées, nous avons décidé que la rencontre se déroulera au Groupama Stadium, a expliqué la présidente de l'OL. Cela représentera un important effort financier de notre part dans un contexte complexe, mais nous avons choisi de le faire pour les joueurs de Saint-Cyr pour qui cela était très important, pour nos supporters, notre communauté, et plus largement pour tous les amoureux du football."

    Effectivement, l'ensemble du club saint-cyrôts rêvait de ce théâtre pour le premier 32e de finale de son histoire. De quoi rendre heureux son patron, Hassan Baba-Arbi et l'entraîneur, Clément Guillot. Ces dernières heures, les deux hommes avaient fait part de leur espoir de pouvoir vivre ce moment historique dans un "grand stade". Si tout n'a pas été très fluide entre les parties concernées avant l'adoption de cette solution, tout se goupille bien pour le pensionnaire de Régional 1.

    Les joueurs de l'OL partiront plus tard en vacances

    Dans son texte, Michele Kang rappelle "à quel point la Coupe de France est un tournoi à part. Cette compétition porte en elle des valeurs fortes pour notre sport et incarne l'idée même que toutes les équipes ont une chance de réaliser leurs rêves, qu'importe d'où elles viennent."

    La dirigeante en profite d'ailleurs pour "remercier ses joueurs". "Même si cette date du dimanche n'était clairement pas idéale pour eux, ils ont souhaité que nous puissions tout faire pour accueillir ce dernier rendez-vous au Parc OL avant la trêve de fin d'année", a-t-elle ajouté. Reste maintenant à en faire une véritable "fête des voisins".

    3 commentaires
    1. Avatar
      Gune56 - jeu 4 Déc 25 à 15 h 33

      Décision de Mme Kang! La grande classe!

      Signaler
    2. Avatar
      Mopi do Brasil - jeu 4 Déc 25 à 15 h 39

      Il faut espérer que le stade soit suffisamment plein pour que l'on ne perde pas d'argent.
      Que tous les riches notables des Mont D'or prennent des loges avec plein de servitudes pour que ça soit une vraie fête des voisins !

      Signaler
    3. Darn
      Darn - jeu 4 Déc 25 à 15 h 47

      J'étais en train de me dire que j'irai bien voir le match... mais c'est hors de prix, le train, l'hôtel, etc.

      Signaler

    derniers commentaires
