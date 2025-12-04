FC Saint-Cyr Collonges - OL ne pourra pas se jouer à Gerland

Puisque jouer le 32e de finale de Coupe de France entre le FC Saint-Cyr Collonges et l'Olympique lyonnais au Parc OL serait compromis le dimanche 21 décembre, il faut trouver d'autres solutions. Gerland n'en est pas une, le stade n'étant pas homologué.
Pour l'instant, c'est une impasse. Le 32e de finale de Coupe de France entre le FC Saint-Cyr Collonges et l'Olympique lyonnais devrait être une fête. Sauf que l'organisation tourne un peu au cauchemar en raison d'une programmation difficile à mettre en place. Si les deux clubs se sont mis d'accord pour jouer vendredi 19 décembre, beIN Sports, le diffuseur, opte lui pour le planifier le dimanche 21 décembre à 21 heures.
Réponse ce jeudi
Or, pour l'OL, qui devait "recevoir" à Décines cette opposition avec son voisin, organiser ce derby le dimanche engendrerait des coups supplémentaires, notamment pour payer les prestataires au tarif week-end. Surtout, le nombre de spectateurs sera vraisemblablement revu à la baisse si l'affiche se tient un dimanche soir. Ce jeudi, le lieu du match doit être arrêté pour 16 heures. Mais actuellement, toutes les parties cherchent encore une solution.
Dans sa lettre ouverte, le président de la formation saint-cyrôte, Hassan Baba-Arbi, évoquait Gerland, si l'option Groupama Stadium était abandonnée. Mais l'enceinte aujourd'hui utilisée par le LOU Rugby n'est pas homologuée. De plus, nous précise l'Olympique lyonnais, le terrain est en synthétique. Les discussions se poursuivent donc, un retour de ce lieu mythique n'étant à ce jour pas possible.
Je savais pas que les pelouses synthétiques avaient été interdit dans le foot.
Pour l'homologation c'est quoi qui bloque ? Le LOU c'est pourtant le haut niveau dans le rugby, le stade est forcément valide. Il y a des choses qui m'échappe, si quelqu'un peut m'éclairer ?
Salut JUNi,
en fait, pour le foot pro, les pelouses synthétiques sont exclues en L1, C1 et C3... et en 1ère ligue Arkema et WCL chez les filles.
Mais il y a des dérogations pour les coupes d'Europe qui se jouent dans des pays nordiques dont le climat ne permet pas d'avoir des pelouses correctes (surtout en automne et en hiver).
Je ne connais pas les tous textes, il y a sans doute d'autres critères pris en compte, comme les pelouses hybrides (type Gerland admise pour le rugby) où les clubs qui montent et n'ont pas encore effectuer les travaux de remplacement
Cela dépend aussi à quel niveau se joue la compétition dans un tournoi comme la coupe de France...
Je ne comprends pas pourquoi le dimanche "engendrerait des coups supplémentaires". C'est un jour plus propice à la baston que le vendredi ?
😂 Bien vu !
Gwendal, surtout ne corrige pas !
Gwendal s'est basé sur une étude commandée par BFM-CNews qui indique que 100% des fights d'avant match de foot se produisent les dimanches soirs de foot que les vendredis sans matchs...