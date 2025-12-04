Actualités

FC Saint-Cyr Collonges - OL ne pourra pas se jouer à Gerland

  • par Gwendal Chabas
  • 5 Commentaires

    • Puisque jouer le 32e de finale de Coupe de France entre le FC Saint-Cyr Collonges et l'Olympique lyonnais au Parc OL serait compromis le dimanche 21 décembre, il faut trouver d'autres solutions. Gerland n'en est pas une, le stade n'étant pas homologué.

    Pour l'instant, c'est une impasse. Le 32e de finale de Coupe de France entre le FC Saint-Cyr Collonges et l'Olympique lyonnais devrait être une fête. Sauf que l'organisation tourne un peu au cauchemar en raison d'une programmation difficile à mettre en place. Si les deux clubs se sont mis d'accord pour jouer vendredi 19 décembre, beIN Sports, le diffuseur, opte lui pour le planifier le dimanche 21 décembre à 21 heures.

    Réponse ce jeudi

    Or, pour l'OL, qui devait "recevoir" à Décines cette opposition avec son voisin, organiser ce derby le dimanche engendrerait des coups supplémentaires, notamment pour payer les prestataires au tarif week-end. Surtout, le nombre de spectateurs sera vraisemblablement revu à la baisse si l'affiche se tient un dimanche soir. Ce jeudi, le lieu du match doit être arrêté pour 16 heures. Mais actuellement, toutes les parties cherchent encore une solution.

    Dans sa lettre ouverte, le président de la formation saint-cyrôte, Hassan Baba-Arbi, évoquait Gerland, si l'option Groupama Stadium était abandonnée. Mais l'enceinte aujourd'hui utilisée par le LOU Rugby n'est pas homologuée. De plus, nous précise l'Olympique lyonnais, le terrain est en synthétique. Les discussions se poursuivent donc, un retour de ce lieu mythique n'étant à ce jour pas possible.

    à lire également
    Paulo Fonseca, entraîneur de l'OL
    OL : bientôt un nouveau membre dans le staff de Paulo Fonseca ?
    5 commentaires
    1. JUNi DU 36
      JUNi DU 36 - jeu 4 Déc 25 à 10 h 19

      Je savais pas que les pelouses synthétiques avaient été interdit dans le foot.
      Pour l'homologation c'est quoi qui bloque ? Le LOU c'est pourtant le haut niveau dans le rugby, le stade est forcément valide. Il y a des choses qui m'échappe, si quelqu'un peut m'éclairer ?

      Signaler
      1. isabielle
        isabielle - jeu 4 Déc 25 à 11 h 11

        Salut JUNi,
        en fait, pour le foot pro, les pelouses synthétiques sont exclues en L1, C1 et C3... et en 1ère ligue Arkema et WCL chez les filles.
        Mais il y a des dérogations pour les coupes d'Europe qui se jouent dans des pays nordiques dont le climat ne permet pas d'avoir des pelouses correctes (surtout en automne et en hiver).
        Je ne connais pas les tous textes, il y a sans doute d'autres critères pris en compte, comme les pelouses hybrides (type Gerland admise pour le rugby) où les clubs qui montent et n'ont pas encore effectuer les travaux de remplacement
        Cela dépend aussi à quel niveau se joue la compétition dans un tournoi comme la coupe de France...

        Signaler
    2. chignol
      chignol - jeu 4 Déc 25 à 10 h 30

      Je ne comprends pas pourquoi le dimanche "engendrerait des coups supplémentaires". C'est un jour plus propice à la baston que le vendredi ?

      Signaler
      1. janot06
        janot06 - jeu 4 Déc 25 à 10 h 34

        😂 Bien vu !
        Gwendal, surtout ne corrige pas !

        Signaler
      2. Bioman
        Bioman - jeu 4 Déc 25 à 10 h 42

        Gwendal s'est basé sur une étude commandée par BFM-CNews qui indique que 100% des fights d'avant match de foot se produisent les dimanches soirs de foot que les vendredis sans matchs...

        Signaler

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Jule Brand après son but lors d'OL Lyonnes - St Pölten
    OL Lyonnes : Jule Brand meilleure joueuse de novembre en Première Ligue ? 11:00
    FC Saint-Cyr Collonges - OL ne pourra pas se jouer à Gerland 10:10
    Paulo Fonseca, entraîneur de l'OL
    OL : bientôt un nouveau membre dans le staff de Paulo Fonseca ? 09:25
    Coupe de France : Décines ou Gerland, laisser la recette à l'OL... Le FC Saint-Cyr Collonges prêt à tout pour réaliser "son rêve" 08:40
    Le trophée de la Coupe de France
    Coupe de France : imbroglio autour du match FC Saint-Cyr Collonges - OL 08:00
    Clinton Mata, défenseur de l'OL
    OL : Clinton Mata appelé par l'Angola pour la CAN 07:30
    Michele Kang avec Vincent Ponsot lors de PSG - OL
    OL Lyonnes : une conférence sur la grossesse avant le match contre l’Atlético 03/12/25
    L'équipe de Saint-Cyr Collonges
    Coupe de France : FC Saint-Cyr Collonges - OL fixé au 21 décembre à 21h 03/12/25
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Le Parc OL lors d'OL - Rennes
    Saint-Cyr Collonges - OL à Décines ? BeIn Sports bloque pour le moment 03/12/25
    Orel Mangala buteur lors d'OL - Nice, le 16 février 2024
    De retour de blessure, Mangala (OL) pourra disputer la Ligue Europa 03/12/25
    Bernard Lacombe lors de son hommage au Parc OL en 2019
    OL - 75 ans : une table Bernard Lacombe à la Brasserie Georges 03/12/25
    L'équipe de Saint-Cyr Collonges
    Coupe de France : Saint-Cyr Collonges "attend la réponse de l’OL" 03/12/25
    Alexandre Lacazette célèbre son 200e but avec l'OL.
    Cambriolage chez Lacazette (ex-OL) : un prévenu condamné 03/12/25
    OL : "Tant qu’il y aura des Gones" du lundi 1er décembre en podcast  03/12/25
    Tarciane, internationale avec le Brésil et nouvelle joueuse de l'OL
    OL Lyonnes : les derniers résultats internationaux 03/12/25
    Clinton Mata et Moussa Niakhaté lors d'OL - Manchester United
    OL : Mata et Niakhaté finalement présents contre Le Havre ? 03/12/25
    Rachid Ghezzal lors d'Utrecht - OL
    OL : Rachid Ghezzal a repris avec le groupe 03/12/25
    Jule Brand avec l'Allemagne
    Ligue des Nations : le bronze pour les Bleues, Brand battue en finale 03/12/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut