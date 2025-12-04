FC Saint-Cyr Collonges - OL ne pourra pas se jouer à Gerland

Puisque jouer le 32e de finale de Coupe de France entre le FC Saint-Cyr Collonges et l'Olympique lyonnais au Parc OL serait compromis le dimanche 21 décembre, il faut trouver d'autres solutions. Gerland n'en est pas une, le stade n'étant pas homologué.

Pour l'instant, c'est une impasse. Le 32e de finale de Coupe de France entre le FC Saint-Cyr Collonges et l'Olympique lyonnais devrait être une fête. Sauf que l'organisation tourne un peu au cauchemar en raison d'une programmation difficile à mettre en place. Si les deux clubs se sont mis d'accord pour jouer vendredi 19 décembre, beIN Sports, le diffuseur, opte lui pour le planifier le dimanche 21 décembre à 21 heures.

Réponse ce jeudi

Or, pour l'OL, qui devait "recevoir" à Décines cette opposition avec son voisin, organiser ce derby le dimanche engendrerait des coups supplémentaires, notamment pour payer les prestataires au tarif week-end. Surtout, le nombre de spectateurs sera vraisemblablement revu à la baisse si l'affiche se tient un dimanche soir. Ce jeudi, le lieu du match doit être arrêté pour 16 heures. Mais actuellement, toutes les parties cherchent encore une solution.

Dans sa lettre ouverte, le président de la formation saint-cyrôte, Hassan Baba-Arbi, évoquait Gerland, si l'option Groupama Stadium était abandonnée. Mais l'enceinte aujourd'hui utilisée par le LOU Rugby n'est pas homologuée. De plus, nous précise l'Olympique lyonnais, le terrain est en synthétique. Les discussions se poursuivent donc, un retour de ce lieu mythique n'étant à ce jour pas possible.