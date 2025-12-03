Mardi se disputaient la finale et la petite finale retour de la Ligue des Nations. Malgré le 0-0 à l’aller, l’Allemagne de Jule Brand a laissé l’Espagne faire le doublé dans la compétition. Les Bleues terminent troisièmes après leur nul 2-2 face à la Suède d’Elma Juntilla Nelhage.

La passe de deux pour l’Espagne. On aurait pourtant pu penser que l’Allemagne mettrait à mal la domination espagnole dans cette Ligue des Nations, après le 0-0 en finale aller. Malheureusement, Jule Brand et ses coéquipières n’ont pas tenu le choc à Madrid. Ayant contenu la Roja pendant une heure de jeu, l’Allemagne a craqué par trois fois en seulement un quart d’heure. Un doublé de Pina (61e, 74e) et Lopez (68e) ont permis à l’Espagne de conserver sa couronne dans cette deuxième édition de la Ligue des Nations. Avec l’Espagne et l’Allemagne aux deux premières places, il restait à connaitre l’identité de la nation qui s’installerait sur la dernière marche du podium.

Diani passeuse décisive

Cela se jouait entre l’équipe de France et la Suède d’Elma Juntilla Nelhage. Ce sont finalement les Bleues qui s’offrent le "bronze" suite à un match nul 2-2 après prolongations. Si la France avait ouvert le score à la 58e minute grâce à Clara Matéo sur une passe de Kadidiatou Diani, les Suédoises ont remis les compteurs à zéro sur l’ensemble de deux confrontations avec un but du 2-1 inscrit dans le temps additionnel.

À 2-2 sur l’ensemble des deux matchs, les prolongations allaient donc départager les deux équipes. Un but de Gago à la 108e minute a ainsi permis à la France de terminer troisième après ce nul (2-2) à Stockholm. Diani a joué 98 minutes tandis qu’Alice Sombath est entrée à quatre minutes de la fin. De son côté, Nelhage a laissé sa place juste après l’égalisation française.