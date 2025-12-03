OL - DNCG : la date du passage fixée

Après avoir sauvé sa peau en juillet dernier, l’OL repasse devant la DNCG pour le bilan de mi-saison. Les dirigeants lyonnais auront rendez-vous le jeudi 11 décembre, jour de match de Ligue Europa contre Go Ahead Eagles.

Avec douze points en cinq matchs, l’OL a fait le travail en Ligue Europa. Le match contre Go Ahead Eagles devait servir de confirmation d’une présence dans le top 8 et donc d’une qualification pour les huitièmes. Mais l’intérêt populaire restait moindre face à une formation néerlandaise peu connue. Ce n’est pas l’annonce de L'Équipe qui va aider à rendre ce match séduisant. En effet, le jeudi 11 décembre, l’OL jouera bien plus qu’une qualification européenne. Avant le coup d’envoi à 21h au Parc OL, la direction lyonnaise aura un autre match à jouer et bien plus important. Comme avancé par nos confrères, le club lyonnais passera devant la DNCG pour son audition de mi-saison dans la matinée.

Des actions mises en place depuis l'été

Si dans l’inside d’OLPlay, Michele Kang avait parlé du 1er décembre, cette date nous avait été rapidement infirmée, sans en dévoiler la date exacte. C’est donc fait et la présidente, accompagnée par Michael Gerlinger, va devoir confirmer les efforts et le redressement économique du club engagés depuis son sauvetage cet été. Pour rappel, en sauvant sa place en Ligue 1, l’OL avait promis des actions précises pour redresser la barre.

La masse salariale a été largement réduite (-40%) comme communiqué par Eagle Football Group ces derniers jours. De l’argent est entré dans les caisses avec la vente de Georges Mikautadze, tandis que le mercato a été fait à base de coups à prix moindres que les saisons précédentes. De quoi rassurer le gendarme financier ?