Actualités
Michael Gerlinger, directeur général de l'OL, et sa présidente Michele Kang
Michael Gerlinger, directeur général de l’OL, et sa présidente Michele Kang (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

OL - DNCG : la date du passage fixée

  • par David Hernandez
  • 6 Commentaires

    • Après avoir sauvé sa peau en juillet dernier, l’OL repasse devant la DNCG pour le bilan de mi-saison. Les dirigeants lyonnais auront rendez-vous le jeudi 11 décembre, jour de match de Ligue Europa contre Go Ahead Eagles.

    Avec douze points en cinq matchs, l’OL a fait le travail en Ligue Europa. Le match contre Go Ahead Eagles devait servir de confirmation d’une présence dans le top 8 et donc d’une qualification pour les huitièmes. Mais l’intérêt populaire restait moindre face à une formation néerlandaise peu connue. Ce n’est pas l’annonce de L'Équipe qui va aider à rendre ce match séduisant. En effet, le jeudi 11 décembre, l’OL jouera bien plus qu’une qualification européenne. Avant le coup d’envoi à 21h au Parc OL, la direction lyonnaise aura un autre match à jouer et bien plus important. Comme avancé par nos confrères, le club lyonnais passera devant la DNCG pour son audition de mi-saison dans la matinée.

    Des actions mises en place depuis l'été

    Si dans l’inside d’OLPlay, Michele Kang avait parlé du 1er décembre, cette date nous avait été rapidement infirmée, sans en dévoiler la date exacte. C’est donc fait et la présidente, accompagnée par Michael Gerlinger, va devoir confirmer les efforts et le redressement économique du club engagés depuis son sauvetage cet été. Pour rappel, en sauvant sa place en Ligue 1, l’OL avait promis des actions précises pour redresser la barre.

    La masse salariale a été largement réduite (-40%) comme communiqué par Eagle Football Group ces derniers jours. De l’argent est entré dans les caisses avec la vente de Georges Mikautadze, tandis que le mercato a été fait à base de coups à prix moindres que les saisons précédentes. De quoi rassurer le gendarme financier ?

    à lire également
    John Textor avec son chapeau de cowboy lors d'OL - PSG
    OL - Botafogo : l’affacturage au centre des dissensions
    6 commentaires
    1. Juni38
      Juni38 - mer 3 Déc 25 à 7 h 42

      Les joueurs fantômes de textor et l'affacturage .
      Dernier cadavre laissé par textor et qui va coûter très cher :

      https://www.jeunesfooteux.com/OL-Botafogo-Le-tour-de-passe-passe-a-100M-de-John-Textor-qui-tourne-au-cauchemar_a78256.html

      Signaler
      1. Avatar
        leroilyon - mer 3 Déc 25 à 8 h 11

        Franchement plus on en apprend et plus je me dit que Tapie était un saint en comparaison à Textor..

        La balance entre tout ce qu'à apporter Aulas au club qui est extrêmement positive et le fait qu'il ait vendu à cet infâme personnage est en train de basculer ver le tres négatif...

        Vous allez me dire oui mais il n'avais pas le choix, je regrette mais on peut toujours trouver une solution pour ne pas vendre à un escroc et Aulas se doutait bien quelle genre de mec etait Textor, la preuve il ne voulais pas lui vendre le club, il préférai Gillet..

        Je comprendrais jamais, c'est comme si t'embauchai Cruela en baby sitter pour garder tes gosses.

        Signaler
        1. cavegone
          cavegone - mer 3 Déc 25 à 8 h 40

          Salut LeroiLyon, Tapie c’était sans foi ni loi, Textor lui c’est le gars en surendettement qui fait crédit sur crédit pour continuer grand train.
          En truand il est nul car forcément les créanciers le rattrapent.
          Moi je crois toujours pas qu’il soit volontairement malhonnête. Il a un vrai problème avec l’argent il ne sait pas gérer et fait des choix de gamins. Là où c’est tendancieux c’est qu’à chaque transaction douteuse il prend sa comm. Faidfa voir l’état de sa fortune personnelle. Auquel cas il faudra lui intenter un procès car aux USA ils rigolent pas avec les mecs qui mettent à mal le business.

      2. Juni38
        Juni38 - mer 3 Déc 25 à 8 h 27

        Même Gérard Lopez, connu comme étant le plus grand fossoyeur de clubs de la planète , n'a pas été aussi loin dans la magouille , c'est sidérant .
        Aulas savait pertinemment qu'il vendait à un escroc qui joue au monopoly avec l'argent des autres , preuve en est les multiples ultimatum qu'il lui a adressé au moment du closing de la vente , qui tardait à se faire .
        Mais on ne pensait pas qu'il avait vendu à un tel energumène , on s'attendait tout de même a une structure Eagle solide et ambitieuse , avec une vraie stratégie pour concurrencer les clubs états .
        Ce qu'il voulait c'est récupérer ses billes et se sauver , mission réussie , sa holding s'en est trouvée renforcée .

        Signaler
    2. Avatar
      calone - mer 3 Déc 25 à 8 h 06

      merci Juni du 38 on touche l’irréel. Comment cela est-il possible ? Je ne sais pas comment la DNCG va prendre l’affaire. En tout cas ça va coûter très cher au club et ne sais comment se terminera cette aventure. Heureusement que le cowboy 🤠 n’est plus là mais je reste confiant en Mme Kang et Qerlinger pour nous sortir de ce cauchemar.
      la date de demain sera déterminante pour la suite.
      Croisons les doigts 🤞

      Signaler
    3. cavegone
      cavegone - mer 3 Déc 25 à 8 h 23

      Ça vous semble pas bizarre de l’affacturage sur des joueurs que tu achètes ? Ça veut rien dire. L’affacturage c’est quand tu vends….et que tu attends les fonds.

      Ne pas se jeter dans le feu avec la meute 😉

      J’attends un article un peu plus construit avant de flipper.

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    John Textor avec son chapeau de cowboy lors d'OL - PSG
    OL - Botafogo : l’affacturage au centre des dissensions 08:45
    Anthony Réveillère, ancien latéral de l'OL
    Réveillère (OL Légendes) : "Chacun a écrit un peu l'histoire de l'OL" 08:00
    Michael Gerlinger, directeur général de l'OL, et sa présidente Michele Kang
    OL - DNCG : la date du passage fixée 07:30
    Les joueuses de l'OL Lyonnes
    Première Ligue, Ligue des champions... Le programme de l'OL Lyonnes en décembre 02/12/25
    Le logo de l'OL
    On connaît le montant des indemnités versées par l'OL pour son plan de départs volontaires 02/12/25
    Kadidiatou Diani lors du match des Bleues contre l'Angleterre
    OL Lyonnes : les dernières internationales en lice ce mardi 02/12/25
    Clément Guillot (Saint-Cyr Collonges) : "Affronter une Ligue 1, le souhait, tirer l'OL, un rêve" 02/12/25
    John Textor avec son chapeau de cowboy lors d'OL - PSG
    Mercato : début 2025, l'OL a donné plus de 7 M€ à Botafogo 02/12/25
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Evangelos Marinakis et John Textor
    OL - Mercato : les confessions de John Textor sur sa relation avec Nottingham Forest 02/12/25
    Vicki Becho avec l'équipe de France U20 contre le Japon
    OL Lyonnes : 8 Lyonnaises concernées, les derniers résultats des internationales 02/12/25
    Orel Mangala face à Morgan Sanson lors d'OL - Nice
    OL : le soulagement d'Orel Mangala 02/12/25
    Mathieu Vernice, arbitre d'OL - Brest, a exclu Nicolas Tagliafico
    Lorient - OL à nouveau arbitré par Mathieu Vernice 02/12/25
    L'équipe de Saint-Cyr Collonges
    Coupe de France : Saint-Cyr Collonges tout heureux d'affronter l'OL 02/12/25
    Les joueuses de l'OL Lyonnes félicitent Ada Hegerberg contre Wolfsburg
    Première Ligue : Dijon - OL Lyonnes avec Morgane Chignard au sifflet 02/12/25
    Les joueurs de l'OL après le but d'Ainsley Maitland-Niles contre le PSG
    Coupe de France : où se jouera Saint-Cyr Collonges - OL ? 02/12/25
    Abner lors d'OL - FC Bâle
    Abner, Tessmann, nouveau système... Une semaine qui ouvre des perspectives pour l'OL 02/12/25
    Saël Kumbedi (OL) avec l'équipe de France U19 @Marbella Football Center
    Mercato - OL : l'option d'achat de Wolfsburg pour Kumbedi serait levée 02/12/25
    La communion des joueurs de l'OL après la victoire contre le Maccabi Tel Aviv
    OL : un programme encore chargé avant les fêtes 02/12/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut