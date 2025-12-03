OL - DNCG : la date du passage fixée

Après avoir sauvé sa peau en juillet dernier, l’OL repasse devant la DNCG pour le bilan de mi-saison. Les dirigeants lyonnais auront rendez-vous le jeudi 11 décembre, jour de match de Ligue Europa contre Go Ahead Eagles.
Avec douze points en cinq matchs, l’OL a fait le travail en Ligue Europa. Le match contre Go Ahead Eagles devait servir de confirmation d’une présence dans le top 8 et donc d’une qualification pour les huitièmes. Mais l’intérêt populaire restait moindre face à une formation néerlandaise peu connue. Ce n’est pas l’annonce de L'Équipe qui va aider à rendre ce match séduisant. En effet, le jeudi 11 décembre, l’OL jouera bien plus qu’une qualification européenne. Avant le coup d’envoi à 21h au Parc OL, la direction lyonnaise aura un autre match à jouer et bien plus important. Comme avancé par nos confrères, le club lyonnais passera devant la DNCG pour son audition de mi-saison dans la matinée.
Des actions mises en place depuis l'été
Si dans l’inside d’OLPlay, Michele Kang avait parlé du 1er décembre, cette date nous avait été rapidement infirmée, sans en dévoiler la date exacte. C’est donc fait et la présidente, accompagnée par Michael Gerlinger, va devoir confirmer les efforts et le redressement économique du club engagés depuis son sauvetage cet été. Pour rappel, en sauvant sa place en Ligue 1, l’OL avait promis des actions précises pour redresser la barre.
La masse salariale a été largement réduite (-40%) comme communiqué par Eagle Football Group ces derniers jours. De l’argent est entré dans les caisses avec la vente de Georges Mikautadze, tandis que le mercato a été fait à base de coups à prix moindres que les saisons précédentes. De quoi rassurer le gendarme financier ?
Les joueurs fantômes de textor et l'affacturage .
Dernier cadavre laissé par textor et qui va coûter très cher :
https://www.jeunesfooteux.com/OL-Botafogo-Le-tour-de-passe-passe-a-100M-de-John-Textor-qui-tourne-au-cauchemar_a78256.html
Franchement plus on en apprend et plus je me dit que Tapie était un saint en comparaison à Textor..
La balance entre tout ce qu'à apporter Aulas au club qui est extrêmement positive et le fait qu'il ait vendu à cet infâme personnage est en train de basculer ver le tres négatif...
Vous allez me dire oui mais il n'avais pas le choix, je regrette mais on peut toujours trouver une solution pour ne pas vendre à un escroc et Aulas se doutait bien quelle genre de mec etait Textor, la preuve il ne voulais pas lui vendre le club, il préférai Gillet..
Je comprendrais jamais, c'est comme si t'embauchai Cruela en baby sitter pour garder tes gosses.
Salut LeroiLyon, Tapie c’était sans foi ni loi, Textor lui c’est le gars en surendettement qui fait crédit sur crédit pour continuer grand train.
En truand il est nul car forcément les créanciers le rattrapent.
Moi je crois toujours pas qu’il soit volontairement malhonnête. Il a un vrai problème avec l’argent il ne sait pas gérer et fait des choix de gamins. Là où c’est tendancieux c’est qu’à chaque transaction douteuse il prend sa comm. Faidfa voir l’état de sa fortune personnelle. Auquel cas il faudra lui intenter un procès car aux USA ils rigolent pas avec les mecs qui mettent à mal le business.
Même Gérard Lopez, connu comme étant le plus grand fossoyeur de clubs de la planète , n'a pas été aussi loin dans la magouille , c'est sidérant .
Aulas savait pertinemment qu'il vendait à un escroc qui joue au monopoly avec l'argent des autres , preuve en est les multiples ultimatum qu'il lui a adressé au moment du closing de la vente , qui tardait à se faire .
Mais on ne pensait pas qu'il avait vendu à un tel energumène , on s'attendait tout de même a une structure Eagle solide et ambitieuse , avec une vraie stratégie pour concurrencer les clubs états .
Ce qu'il voulait c'est récupérer ses billes et se sauver , mission réussie , sa holding s'en est trouvée renforcée .
merci Juni du 38 on touche l’irréel. Comment cela est-il possible ? Je ne sais pas comment la DNCG va prendre l’affaire. En tout cas ça va coûter très cher au club et ne sais comment se terminera cette aventure. Heureusement que le cowboy 🤠 n’est plus là mais je reste confiant en Mme Kang et Qerlinger pour nous sortir de ce cauchemar.
la date de demain sera déterminante pour la suite.
Croisons les doigts 🤞
Ça vous semble pas bizarre de l’affacturage sur des joueurs que tu achètes ? Ça veut rien dire. L’affacturage c’est quand tu vends….et que tu attends les fonds.
Ne pas se jeter dans le feu avec la meute 😉
J’attends un article un peu plus construit avant de flipper.