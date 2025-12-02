Actualités
John Textor avec son chapeau de cowboy lors d'OL - PSG
John Textor avec son chapeau de cowboy lors d’OL – PSG (Photo by Olivier CHASSIGNOLE / AFP)

Mercato : début 2025, l'OL a donné plus de 7 M€ à Botafogo

  • par Gwendal Chabas
  • 5 Commentaires

    • Au 1er trimestre 2025, l'OL a déboursé 7,6 millions d'euros pour acheter les droits économiques d’un joueur de Botafogo. Un footballeur qui n'est a priori jamais passé par l'Olympique lyonnais ensuite.

    L'expression découvrir des cadavres dans le placard convient assez bien à la situation de l'OL. Dans son communiqué de presse détaillant les résultats annuels de l'exercice 2024-2025, le club a annoncé des pertes colossales (-201,2 millions d'euros). Un déficit qui s'est creusé entre autre à cause de la baisse des droits TV en France et d'une masse salariale en hausse. Sauf que ce document dévoile d'autres éléments intéressants.

    À commencer par ces 7,6 millions d'euros déboursés auprès de Botafogo pour "les droits économiques d’un joueur acquis au cours du 1er trimestre 2025". Or, aucune communication officielle avant celle-ci n'avait fait état de cette opération. Surtout, hormis Thiago Almada, arrivé en janvier 2025 en prêt et reparti après six mois pour être revendu par les Brésiliens à l'Atlético de Madrid, aucun autre footballeur n'a fait le chemin entre Rio de Janeiro et Décines.

    Pas une première entre l'OL et Botafogo

    De quoi interroger sur le nom de ce sportif mystère. D'autant plus qu'il n'a donc visiblement jamais porté les couleurs de l'Olympique lyonnais. Ce n'est pas la première fois que l'on note ce genre de mouvements entre les deux clubs, toujours dans le même sens d'ailleurs. C'était le cas de Thiago Almada et de Luiz Henrique par exemple en 2023-2024, comme nous l'évoquions dans cet article.

    Ainsi, les créances courantes et non courantes de l'OL envers Botafogo s'élèvent à 109,6 M€ d'après la publication du 28 novembre dernier. Une somme qui comprend majoritairement "la cession de droits économiques de joueurs." Des opérations que l'on devrait beaucoup moins observer à présent suite au brutal changement de cap de la nouvelle direction incarnée par Michele Kang (présidente) et Michael Gerlinger (directeur général).

    à lire également
    Evangelos Marinakis et John Textor
    OL - Mercato : les confessions de John Textor sur sa relation avec Nottingham Forest
    5 commentaires
    1. Bioman
      Bioman - mar 2 Déc 25 à 15 h 29

      Je n'ai jamais pu me le voir, mais là c'est de pis en pis !

      Signaler
      1. Darn
        Darn - mar 2 Déc 25 à 15 h 32

        Oui, mais pour un cowboy, on écrit de pie en pie.

        Signaler
        1. Avatar
          Guilyon - mar 2 Déc 25 à 15 h 47

          Très bon !

    2. Avatar
      Guilyon - mar 2 Déc 25 à 15 h 46

      Sans doute le fameux Textorinho ; une pépite.

      Signaler
    3. Avatar
      BadGone91 - mar 2 Déc 25 à 15 h 48

      Remarque il est malin ! Il savait qu'en passant par des clubs de foot il pourrait faire des versements à ses copains, à des agents, et j'en passe on ne saura jamais tout ! Lui au final il se paye des allers-retours en jet sur ses îles. Il invite même un journaliste pour l'amadouer dans son sens.

      Au final on se rend compte qu'il n'y avait et qu'il n'y a toujours aucun contrôle ! Si ce n'est la DNCG qui contrôle la santé financier des clubs français. Sinon il aurait juste continué de dilapider l'argent et les actifs du club pour les distribuer et/ou les récupérer par ses fameuses "magouilles".

      Et nous on est juste pris en otage en attendant que ça se passe...

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    John Textor avec son chapeau de cowboy lors d'OL - PSG
    Mercato : début 2025, l'OL a donné plus de 7 M€ à Botafogo 15:10
    Evangelos Marinakis et John Textor
    OL - Mercato : les confessions de John Textor sur sa relation avec Nottingham Forest 14:20
    Vicki Becho avec l'équipe de France U20 contre le Japon
    OL Lyonnes : 8 Lyonnaises concernées, les derniers résultats des internationales 13:30
    Orel Mangala face à Morgan Sanson lors d'OL - Nice
    OL : le soulagement d'Orel Mangala 12:40
    Mathieu Vernice, arbitre d'OL - Brest, a exclu Nicolas Tagliafico
    Lorient - OL à nouveau arbitré par Mathieu Vernice 11:50
    L'équipe de Saint-Cyr Collonges
    Coupe de France : Saint-Cyr Collonges tout heureux d'affronter l'OL 11:00
    Les joueuses de l'OL Lyonnes félicitent Ada Hegerberg contre Wolfsburg
    Première Ligue : Dijon - OL Lyonnes avec Morgane Chignard au sifflet 10:10
    Les joueurs de l'OL après le but d'Ainsley Maitland-Niles contre le PSG
    Coupe de France : où se jouera Saint-Cyr Collonges - OL ? 09:25
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Abner lors d'OL - FC Bâle
    Abner, Tessmann, nouveau système... Une semaine qui ouvre des perspectives pour l'OL 08:40
    Saël Kumbedi (OL) avec l'équipe de France U19 @Marbella Football Center
    Mercato - OL : l'option d'achat de Wolfsburg pour Kumbedi serait levée 08:00
    La communion des joueurs de l'OL après la victoire contre le Maccabi Tel Aviv
    OL : un programme encore chargé avant les fêtes 07:30
    Corentin Tolisso remerciant Pavel Sulc lors de Maccabi Tel Aviv - OL
    Coupe de France : l'OL affrontera Saint-Cyr Collonges en 32es de finale 01/12/25
    Abner après son but lors d'OL - Nantes
    OL - Nantes (3-0) : Satriano s'offre un beau cadeau pour les 75 ans du club 01/12/25
    Orel Mangala célèbre son but lors de Clermont - OL
    OL : dix mois plus tard, Mangala a de nouveau foulé une pelouse 01/12/25
    Malick Fofana lors d'OL - Strasbourg
    OL : Fofana, un retour repoussé ? 01/12/25
    Corentin Tolisso face à Sinaly Diomandé lors d'Auxerre - OL
    Coupe de France : l’OL connaitra son adversaire des 32es ce lundi (19h) 01/12/25
    Ingrid Engen félicite Melchie Dumornay, auteure d'un doublé lors d'Arsenal - OL
    OL Lyonnes : un doublé pour Dumornay, sept Lyonnaises en piste 01/12/25
    Bojan Zeković, attaquant des U17 de l'OL
    OL Académie : les U17 limitent la casse à Dijon 01/12/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut