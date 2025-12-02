Mercato : début 2025, l'OL a donné plus de 7 M€ à Botafogo

Au 1er trimestre 2025, l'OL a déboursé 7,6 millions d'euros pour acheter les droits économiques d’un joueur de Botafogo. Un footballeur qui n'est a priori jamais passé par l'Olympique lyonnais ensuite.

L'expression découvrir des cadavres dans le placard convient assez bien à la situation de l'OL. Dans son communiqué de presse détaillant les résultats annuels de l'exercice 2024-2025, le club a annoncé des pertes colossales (-201,2 millions d'euros). Un déficit qui s'est creusé entre autre à cause de la baisse des droits TV en France et d'une masse salariale en hausse. Sauf que ce document dévoile d'autres éléments intéressants.

À commencer par ces 7,6 millions d'euros déboursés auprès de Botafogo pour "les droits économiques d’un joueur acquis au cours du 1er trimestre 2025". Or, aucune communication officielle avant celle-ci n'avait fait état de cette opération. Surtout, hormis Thiago Almada, arrivé en janvier 2025 en prêt et reparti après six mois pour être revendu par les Brésiliens à l'Atlético de Madrid, aucun autre footballeur n'a fait le chemin entre Rio de Janeiro et Décines.

Pas une première entre l'OL et Botafogo

De quoi interroger sur le nom de ce sportif mystère. D'autant plus qu'il n'a donc visiblement jamais porté les couleurs de l'Olympique lyonnais. Ce n'est pas la première fois que l'on note ce genre de mouvements entre les deux clubs, toujours dans le même sens d'ailleurs. C'était le cas de Thiago Almada et de Luiz Henrique par exemple en 2023-2024, comme nous l'évoquions dans cet article.

Ainsi, les créances courantes et non courantes de l'OL envers Botafogo s'élèvent à 109,6 M€ d'après la publication du 28 novembre dernier. Une somme qui comprend majoritairement "la cession de droits économiques de joueurs." Des opérations que l'on devrait beaucoup moins observer à présent suite au brutal changement de cap de la nouvelle direction incarnée par Michele Kang (présidente) et Michael Gerlinger (directeur général).