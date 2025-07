Mercato : rien pour l’OL dans le transfert d’Almada ?

Après six mois à l’OL, Thiago Almada a mis les voiles et s’est engagé avec l’Atlético de Madrid. Les 21 millions d’euros censés revenir au club lyonnais seraient pour le moment bloqués à Botafogo.

La page John Textor bientôt définitivement tournée à l’OL ? En vendant dans les prochaines heures Lucas Perri, le club lyonnais devrait ainsi se délester du dernier joueur pouvant encore avoir l’étiquette d’élément estampillé Textor. Avec Adryelson ou encore Thiago Almada, ils étaient nombreux à porter ce "fardeau" et, indirectement, l’OL a fait le choix de tourner cette page. Une page qui connait néanmoins quelques turbulences avec la mise sur la touche de l’Américain entre Rhône et Saône depuis bientôt un mois. En attendant de savoir comment va se terminer cette aventure entre le patron d’Eagle Football et certains de ses partenaires (Kang, Iconic Sports, Ares), le pont autrefois tant chéri par John Textor entre Rio de Janeiro et Lyon semble coupé.

Une rupture totale ?

Comme l’a appris Olympique-et-Lyonnais jeudi, l’indemnité de transfert de Lucas Perri va revenir en intégralité à l’OL, malgré les 50% avancés en janvier 2024. Une bonne affaire pour le club lyonnais, qui va toutefois voir une autre rentrée d’argent lui filer sous le nez. D’après L’Equipe, les 21 millions d’euros dépensés par l’Atlético de Madrid pour s’attacher les services de Thiago Almada sont loin d’être sur un compte rhodanien et pourraient ne jamais l’être. Du côté de Botafogo, on ne compte pas rétrocéder la somme acquise pour 50% des droits de l’Argentin, estimant que les engagements sont caducs avec la rupture entre les clubs d’Eagle Football.