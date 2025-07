OL - Eagle Football : l’entrée en bourse au point mort

John Textor, président et propriétaire de l’OL (Photo by CLEMENT MAHOUDEAU / AFP)

Lancée il y a plusieurs mois, l’introduction d’Eagle Football à la bourse de New-York est encore loin d’être actée. Les remous au sein de la structure ont mis le processus à l’arrêt.

En se félicitant du maintien de l’OL en Ligue 1, Michele Kang et la nouvelle direction rhodanienne avaient également fait un point sur la situation financière du club. Cette dernière est loin d’être des plus réjouissantes, mais avec la mise en place d’une discipline financière, l’OL espère bien retrouver dans les mois à venir un train de vie et des finances bien plus saines. Dans ce communiqué, une phrase avait également attiré l’attention. Celle de ne plus être dépendant de la vente des parts de John Textor à Crystal Palace, mais aussi de l’introduction en bourse sur le marché de New-York comme souhaité par le patron américain.

L'influence de Textor chaque jour un peu plus

Si le club londonien ne fait désormais plus partie du giron Eagle depuis jeudi, le processus boursier est lui toujours en cours. Reste à savoir quand sera son dénouement et s’il arrivera un jour. En effet, ces dernières heures, il est fait état que l’IPO d’Eagle Football Holding est pour le moment en stand-by. La raison ? Les remous au sein de la structure avec la mise en retrait de Textor à l’OL, mais aussi la volonté d’Ares de contrôler la holding.

De ce fait, dans le document officiel de la bataille juridique qui se joue entre John Textor et Iconic Sports, investisseurs dans Eagle, il est fait état d’une procédure à l’arrêt "L’avocat d’Eagle a exprimé des inquiétudes quant au fait de communiquer avec John Textor en raison de l’incertitude entourant sa position au sein de la société. John Textor a tenté de convoquer une réunion du conseil d’administration, mais n’a pas pu le faire. En conséquence, Eagle n’a pas été en mesure de déposer les documents requis auprès de la SEC pour poursuivre le processus d’introduction en bourse, et la levée de fonds nécessaire pour soutenir cette IPO est à l’arrêt."

Un énième contretemps dans la politique textorienne.