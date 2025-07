OL - Mercato : Descamps ne sera également pas retenu

Rémy Descamps lors d’Hoffenheim – OL (Photo by ADAM PRETTY / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images via AFP)

Malgré le départ annoncé de Lucas Perri, l’OL ne misera pas sur Rémy Descamps pour prendre la relève. La doublure ne sera pas retenue cet été.

Ils étaient sept sur la ligne de départ. En restera-t-il vraiment un à la fin ? Avec les premiers contrats signés par Yvann Konan et Matthias Da Silva début juillet, le nombre de gardiens professionnels à l’OL était presque aussi imposant que celui du reste de l’effectif. Bien évidemment, les jeunes pousses n’ont pas vocation à jouer avec les pros, mais trois semaines après ces signatures, la vraie question est de savoir qui va garder le but rhodanien la saison prochaine… Depuis jeudi, Lucas Perri a mis les voiles vers l’Allemagne pour rejoindre Leeds en stage. La veille, Justin Bengui avait rallié Molenbeek pour un prêt d’une saison et avait même joué une mi-temps dans l’amical contre l’OL.

Un vrai chantier dans le but lyonnais

Dans ce match, Lassine Diarra et Rémy Descamps se sont partagés le temps de jeu, Mathieu Patouillet étant encore en soins. L’heureux élu pour la première sortie de Ligue 1 à Lens se trouve-t-il dans cette liste de trois noms ? Il est très difficile de le savoir, même si une chose semble actée. Arrivé il y a un an et ayant joué deux matchs, Rémy Descamps n’a pas vocation à occuper ce rôle de numéro 1. D’autant plus qu’il ne sera pas retenu par la direction de l’OL d’ici à la fin du mercato. Un vrai chantier que personne ne semblait avoir vu venir à ce poste.