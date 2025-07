Membres de la génération 2007, Yvann Konan et Matthias Da Silva ont signé leur premier contrat professionnel à l'OL. Tous les deux gardiens, ils s'engagent pour trois ans.

La concurrence chez les gardiens sera féroce dans les catégories de jeunes à l'OL. Au-delà du cas Lucas Perri, et des destins de Mathieu Patouillet (21 ans) et Justin Bengui (19 ans), le club rhodanien possède à l'étage inférieur plusieurs bons joueurs. La saison passée, parmi ceux ayant gardé les cages de la réserve, nous avions Yvann Konan (18 ans) et Matthias Da Silva (17 ans). Ce jeudi, l'Olympique lyonnais a officialisé la signature des contrats professionnels de ces deux garçons, nés en 2007.

Les voilà à présent liés au club rhodanien jusqu'en 2028, et donc en rivalité pour le poste en National 3 pour les prochains mois. Ils ont paraphé un bail de trois ans avec les septuples champions de France (2002-2008). Ces derniers sécurisent l'avenir de deux éléments prometteurs, chacun international avec leur pays respectif.

Deux internationaux

Konan a connu son premier rassemblement avec la sélection A de la Côte d'Ivoire en octobre dernier. Il a déjà joué avec les U20. Da Silva, lui, a gagné le Tournoi International de Porto en mars avec les U18 portugais. Ils se sont partagés le temps de jeu lors du précédent exercice, le premier disputant six matchs de championnat ou encore la finale de la Premier League International Cup perdue par l'OL. Le second est apparu à huit reprises en N3, et plusieurs fois lors de la PLIC. Ils ont pareillement beaucoup évolué avec les U19.

Rappelons qu'à l'intersaison, l'Olympique lyonnais a laissé partir Yann Llahona, aujourd'hui à Angers, et Matéo Pereira. Ce dernier est à présent à Limonest. En revanche, Lassine Diarra, le numéro trois sur la deuxième partie de saison en 2025, est encore là. Il avait prolongé jusqu'en 2027 en août 2024.