Le parcage des supporters de l'OL à Lens
Le parcage des supporters de l’OL à Lens (Photo by Sameer Al-DOUMY / AFP)

À Bollaert, les supporters de l’OL ont donné de la voix

  • par David Hernandez
  • 2 Commentaires

    • Pour le premier rendez-vous de la saison, l’OL a pu compter sur le soutien de ses supporters. Le millier de fans présents dans le parcage a donné de la voix, avant de communier avec les joueurs à la fin du match.

    De l'un de nos envoyés spéciaux à Lens.

    Dans les turbulences ressenties par le club depuis plusieurs mois et même ces dernières années, les supporters ont fait le choix d’être derrière l’OL plutôt que de l’enfoncer. Il y a bien eu quelques remontrances, mais l’exercice chaotique en 2023-2024 avait montré que le salut passerait par une unité et pas seulement sur le terrain. Si certains épisodes ont entaché le spectacle que doit être une tribune, les fans lyonnais répondent présents que ce soit à Décines ou à l’extérieur.

    Le premier déplacement de ce nouvel exercice de Ligue 1 n’a d’ailleurs pas dérogé à la règle. Si certains ont réussi à se fondre dans les tribunes de Bollaert de façon incognito, le parcage affichait presque complet avec notamment la présence des locaux que sont les "Gones en Nord". Les places avaient d’ailleurs trouvé preneur en l’espace de quelques minutes, preuve de l’impatience de repartir pour une nouvelle campagne.

    "Important de fêter ça avec nos supporters"

    Dans l’ambiance généralement saluée du stade de Lens, les Lyonnais n’ont pas été réduits au silence, bien au contraire. Avec un dress-code qui a fait du parcage une marée blanche, les plus de mille supporters de l’OL ont joué leur rôle de 12e homme pendant 90 minutes et même bien avant et bien après. Le bel après-midi s’est terminé avec une communion avec les joueurs et notamment le traditionnel "ahou". Cette victoire en terres lensoises, Jorge Maciel a d’ailleurs voulu la dédier à tous ces supporters présents à Bollaert ou devant leur télé. "On doit montrer sur et hors du terrain que l’ambiance est bonne. C’était important pour nous de fêter cette victoire (à Lens) avec nos supporters." Samedi à Décines, l’affluence devrait encore être au rendez-vous pour la première au Parc OL contre le FC Metz.

    Vignette de l'émission TKYDG
    OL - TKYDG : pas de reprise ce lundi pour "Tant qu’il y aura des Gones"
    1. Avatar
      milieudef - lun 18 Août 25 à 10 h 02

      Je crois que j'ai jamais lâché un commentaire mais là ! Un vrai plaisir de voir les supporters tous en blanc! Visuellement ça fait un effet boeuf. C'est pas la première fois et c'est vrai que c'est plus facile en Aout qu'en Décembre mais j'aimerai tellement que ce soit la norme à domicile comme à l'extérieur ! ça fait ressortir le rouge et bleu. C'est beau. Quand les bg ou autres sont tous en noir ça ne rend rien, c'est pas nos couleurs et c'est très générique.. parce que le noir c'est juste devenu la couleur bateau de tous les kops de supporters du monde quand ils ne sont pas aux couleurs du club... Bref, ça en jette en blanc ! Je suis le seul de cet avis ?

      Poupette38 - lun 18 Août 25 à 10 h 13

      C'était "chouette" c'est vrai 🥰 mais je reviens à la charge parce qu'on ne m'a pas répondu plus bas, pourquoi le blanc, une signification spéciale ? 👍

