Les joueurs de l'OL lors du match à Hambourg
Les joueurs de l'OL lors du match à Hambourg (Photo by Jürgen Fromme / firo Sportphoto / dpa Picture-Alliance via AFP)

Ligue 1 : l’OL n’avait plus gagné d’entrée depuis deux saisons

  • par David Hernandez
  • 5 Commentaires

    • Vainqueur de Lens samedi, l’OL a parfaitement lancé sa saison. Le club lyonnais n’avait plus gagné son match inaugural depuis deux saisons et bien plus si l’on prend les débuts à l’extérieur.

    Ce ne sont pas des débuts rêvés, mais c’est au moins le sentiment du travail bien fait. Samedi soir, à Bollaert, les joueurs de l’OL ne voulaient pas s’enflammer après le court succès (0-1) contre Lens. Ce n’était qu’une première journée de championnat, mais elle a eu le mérite de valider le positif aperçu durant la préparation estivale. Il faudra maintenant confirmer contre le promu qu’est le FC Metz, défait dimanche par Strasbourg. Mais forcément, au moment de retrouver le Parc OL ce samedi, les joueurs de Paulo Fonseca s’avancent avec un maximum de confiance. Les deux dernières saisons ont montré que de lancer un exercice par une défaite pouvait être synonyme de saison galère.

    Six ans sans victoire inaugurale à l'extérieur

    D’ailleurs, en battant Lens chez lui, l’OL a gagné son premier match de Ligue 1 pour la première fois depuis la saison 2022-2023. C’était face à Ajaccio avec les retours de Corentin Tolisso et Alexandre Lacazette au club. Pour ce qui est de gagner une première journée à l’extérieur, il faut même remonter encore plus loin. Cela n’était plus arrivé depuis six ans et un déplacement à Monaco (0-3) en 2019-2020. Les Lyonnais avaient enchaîné trois revers hors de ses frontières comme rentrée des classes du côté de Montpellier en 2020 (2-1) et donc Strasbourg (2-1) et Rennes (3-0) sur les deux derniers exercices. De quoi espérer neuf prochains mois d’un autre acabit ?

    Vignette de l'émission TKYDG
    OL - TKYDG : pas de reprise ce lundi pour "Tant qu’il y aura des Gones"
    5 commentaires
    1. Avatar
      Cicinho2 - lun 18 Août 25 à 9 h 25

      C’est toujours Ça de pris, en plus on sait que c’est pas facile de gagner à Lens
      D’ailleurs, depuis quand n’avait-on pas gagné là bas ?

      Signaler
    2. JUNi DU 36
      JUNi DU 36 - lun 18 Août 25 à 9 h 30

      Depuis 2015.

      Signaler
    3. OLVictory
      OLVictory - lun 18 Août 25 à 9 h 45

      Prendre les trois points à Lens, avec une équipe diminuée c'est toujours bon à prendre

      Signaler
    4. Avatar
      alain.taulin@orange.fr - lun 18 Août 25 à 9 h 49

      Par curiosité j’ai regardé quelques matchs ce week-end. En particulier Lille Brest et Marseille Rennes ! De mon point de vue, Lille m a déçu, Marseille également ! Bien entendu il faudra attendre un peu pour confirmer ou non cette première impression. Le match contre Lens était d’un bon niveau technique et nettement supérieur aux prestations des clubs que je viens de citer. Il faudra confirmer et encore améliorer notre jeu, mais cette année nous sommes partis du « bon pied ». Force est de constater que les épreuves d’ inter saison ont renforcé la cohésion des joueurs et des supporters !

      Signaler
    5. Avatar
      Poupette38 - lun 18 Août 25 à 10 h 07

      La saison dernière on avait perdu à Rennes et perdu contre monaco . Les joueurs savent ce qui leur reste à faire contre Metz samedi prochain 🙏

      On m'a dit des "trucs" sur marseille (qui perdra aussi des joueurs) et leur calendrier pendant la CAN, je ne précise pas quoi mais voilà comme dirait Clinton, er j'ai vu que nous pendant la CAN, alors qu' on devra se passer de notre charnière centrale, on jouera contre Le Havre, ça devrait aller, mais aussi se déplacer à monaco le 4 janvier 😱, pas facile

      Comment il est réalisé ce calendrier, je constate par ex. que le psg ne rencontre jamais l'OL, l'om ou monaco au début ou à la fin du championnat, ce n'est pas logique si ? 🤔

      Signaler

    derniers commentaires
