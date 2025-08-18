Ligue 1 : l’OL n’avait plus gagné d’entrée depuis deux saisons

Vainqueur de Lens samedi, l’OL a parfaitement lancé sa saison. Le club lyonnais n’avait plus gagné son match inaugural depuis deux saisons et bien plus si l’on prend les débuts à l’extérieur.

Ce ne sont pas des débuts rêvés, mais c’est au moins le sentiment du travail bien fait. Samedi soir, à Bollaert, les joueurs de l’OL ne voulaient pas s’enflammer après le court succès (0-1) contre Lens. Ce n’était qu’une première journée de championnat, mais elle a eu le mérite de valider le positif aperçu durant la préparation estivale. Il faudra maintenant confirmer contre le promu qu’est le FC Metz, défait dimanche par Strasbourg. Mais forcément, au moment de retrouver le Parc OL ce samedi, les joueurs de Paulo Fonseca s’avancent avec un maximum de confiance. Les deux dernières saisons ont montré que de lancer un exercice par une défaite pouvait être synonyme de saison galère.

Six ans sans victoire inaugurale à l'extérieur

D’ailleurs, en battant Lens chez lui, l’OL a gagné son premier match de Ligue 1 pour la première fois depuis la saison 2022-2023. C’était face à Ajaccio avec les retours de Corentin Tolisso et Alexandre Lacazette au club. Pour ce qui est de gagner une première journée à l’extérieur, il faut même remonter encore plus loin. Cela n’était plus arrivé depuis six ans et un déplacement à Monaco (0-3) en 2019-2020. Les Lyonnais avaient enchaîné trois revers hors de ses frontières comme rentrée des classes du côté de Montpellier en 2020 (2-1) et donc Strasbourg (2-1) et Rennes (3-0) sur les deux derniers exercices. De quoi espérer neuf prochains mois d’un autre acabit ?