Lens - OL (0-1) : "Un groupe incroyable qui s’amuse ensemble"

Vainqueur de Lens pour sa première de la saison, l’OL a parfaitement débuté. Il y avait des sourires et de la joie dans le vestiaire lyonnais après cet été paradoxal.

De l'un de nos envoyés spéciaux à Lens.

C’est ce qui s’appelle des débuts en fanfare. Qui aurait pu imaginer que l’OL se retrouverait temporairement leader de Ligue 1 pendant une bonne heure samedi soir ? Personne, tant la situation était critique fin juin et qu’on ne donnait pas cher de la peau de ce club septuple champion de France. Il y a un mois et demi, la question n’était pas de savoir avec quelle équipe se présenterait l’OL à Lens en ce 16 août, mais s’il y avait vraiment un possible avenir en Ligue 2 ou si la sanction de la DNCG allait mener l’OL à sa perte.

Finalement, le club est bien vivant grâce à Michele Kang et certains autres actionnaires. C’est une victoire (0-1) qui vaut plus que trois points qu’ont ramenée les coéquipiers de Corentin Tolisso samedi soir de Lens. Reparti du nord de la France à 21h30, les Lyonnais ont passé une grosse heure de vol avec le sentiment du travail accompli. "Toute l'équipe avait envie de bien commencer ce championnat, a avoué Georges Mikautadze après la rencontre. L'année dernière, on ne l'avait pas bien fait. Cette année, on commence bien. On est content et maintenant, il faut continuer et avancer."

Des sourires et un certain soulagement

Ces trois points n’ont pas été acquis après un match où tout a été "parfait" comme l’a concédé Moussa Niakhaté, mais cette victoire a au moins eu le mérite de montrer les deux facettes qui ressortent de cet été. Une formation qui donne l’impression d’avoir acquis les principes de jeu de Paulo Fonseca, comme on a pu le voir en première mi-temps. Et une autre, solidaire en deuxième, pour faire front et éviter de repartir avec un point ou même moins de ce voyage en terres lensoises.

Adversaire d’un soir, Pierre Sage a salué la "renaissance du phénix" qu’est l’OL. Il a mis en avant "la solidarité et la cohésion entre les joueurs" suite aux différents évènements de l’été. Si Niakhaté assure que cette relégation administrative "est désormais derrière nous, on n’en parle plus", le discours de Jorge Maciel était un brin différent. "Avec tout ce qu’on a subi durant l’été… Tout le monde se demandait ce qu’allait devenir le club. On a montré ce (samedi) soir que malgré la situation, avec de la cohérence dans le travail, on peut faire les choses bien."

Un discours de patron avant le match

La Ligue 2 est désormais derrière l’OL, mais la situation est encore loin d’être totalement résolue entre Rhône et Saône. Mais il est aujourd’hui question de sportif et c’est tout ce qui compte. Cette saison aura très certainement des hauts et des bas, à l’image des 90 minutes à Lens. Mais si ce groupe garde l’état d’esprit montré à Bollaert, il pourra compter sur un soutien indéfectible. Avec moins de qualités sur le papier, l’OL y arrivera par son collectif. "Il y a eu une pré-saison incroyable avec beaucoup de rires. On s'amuse ensemble. On se voit en dehors des entraînements, des matchs, insiste Niakhaté. Il y a vraiment un groupe incroyable. Cette solidarité qu'on affiche aux entraînements et en dehors, cela se voit sur le terrain. Sans ça, je pense qu'on aurait craqué."

Samedi, Corentin Tolisso a eu un discours de patron avant le match. Celui-ci a fait mouche dans le vestiaire, preuve que sa mission de capitaine lui tient à cœur. Au terme de 90 minutes intenses, la communion a été totale avec le parcage tout vêtu de blanc pour savourer trois points précieux. Il n’y avait qu’à voir les sourires sur les visages des joueurs et des dirigeants au moment de quitter Bollaert pour comprendre que ce voyage dans le Nord avait plus qu’un simple intérêt sportif.