Lens - OL (0-1) : "L'OL est un phénix", insiste Sage

L'ancien entraîneur de l'OL, Pierre Sage, revient sur la défaite de sa nouvelle équipe, Lens, samedi après-midi (0-1) et le renouveau de son ancien club.

De l'un de nos envoyés spéciaux à Lens.

Quel est votre regard sur cette défaite 1-0 contre l’OL ?

Pierre Sage : L’équipe a été entreprenante, elle aurait mérité de marquer un point. Il a manqué de centimètres de la gestuelle, je pense que ça s'est joué à quelques centimètres à chaque fois. Une décision qui n'est pas opportune dans la zone de finition pour qu’on puisse inscrire ce but. Cela s’est joué à pas grand-chose. Au même titre quand on voit le but que l’on encaisse. Ce que fait Georges Mikautadze pour venir bien couper la trajectoire au premier poteau, il y a beaucoup d’abnégation. Ce n’est pas un but académique. C’est ce qui fait la différence entre un but et pas de but.

L’OL a eu un été mouvementé. On a l’impression que le club en tire une nouvelle force…

Comme je l’ai dit, ce club est phénix. Cela créé de la solidarité et de la cohésion entre les joueurs. On ressent cela. Ils se sont réunis à la fin du match pour célébrer. On voit qu’il y a une force mentale collective qui est en train de s’installer dans ce groupe. Ils ont eu (ce samedi), les ressources nécessaires pour protéger le 0-1. Je pense que la fin de match a été difficile pour eux sur le plan athlétique. Malgré tout, ils n’ont pas baissé le pavillon, ils ont tenu.

Sage a regardé un match qui a eu lieu il y a deux ans

Quels étaient les axes tactiques pour rivaliser contre l’OL ? Même si l’OL a disputé des matchs amicaux, a priori, vous ne les connaissiez pas ?

Ce qui est intéressant dans cette question, c’est le "a priori", il est marrant. Ce n'est pas pour me moquer de la question. C'est simplement parce qu'il y a des suspicions qu'on m'a données des informations. Je vais pouvoir les démonter tout de suite. Non, en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand on a observé leur match, il y a un truc qui me manquait. Et du coup, je me suis dit, si j'étais Paulo Fonseca, qu'est-ce que je ferais ? J'ai regardé un match qui a eu lieu il y a deux ans entre Lille, coaché par Paulo Fonseca, contre Lens de Franck Haise, qui jouait en 3-4-3. Et c'est vrai que la sortie de balle était celle qu'ils ont opérée aujourd'hui, donc on a pu l'anticiper.

Vous êtes donc allé chercher un match qui s’est joué il y a deux ans ?

Oui. Pour voir comment dans son système et son animation, il jouait contre un 3-4-3 pour sortir le ballon. Il a mis exactement en pratique ce qu'il avait fait il y a deux ans. C'était un parti pris. Et dans tous les cas, ça nous a aidés dans notre pressing.