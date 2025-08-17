À l'issue du succès de l'Olympique lyonnais à Lens (0-1), l'entraîneur adjoint Jorge Maciel a mis en exergue l'état d'esprit affiché par les troupes lyonnaises. Une attitude qu'il va falloir, selon lui, afficher tout au long de la saison.

De l'un de nos envoyés spéciaux à Lens.

On imagine que vous êtes satisfait par ce premier succès ?

Jorge Maciel (entraîneur adjoint) : C’est un très bon début. C’est une performance importante. Lors d’un premier match, on ne sait jamais comment ça va se passer, c’est un peu comme un Kinder surprise (sourire). On avait de bonnes sensations (lors des matchs de présaison et aux entraînements, Ndlr), on a pu le confirmer lors de la première période, que ce soit avec ou sans le ballon. En deuxième période, on a montré un visage différent, mais avec des choses qui seront importantes pour la suite : de ne jamais abandonner, d’être solidaires et de souffrir ensemble. Et puis, on n’a pas encaissé de but. On a été loin d’être parfait en seconde période. Il va donc falloir dès samedi (contre Metz à 21 h 05) aligner les deux périodes, avoir le même visage. C’est-à-dire d’être combattif et en même temps de garder notre style de jeu.

Il a fallu vite être opérationnel, car le groupe a été constitué rapidement ces dernières semaines…

C’est une grosse satisfaction pour le vestiaire. Avant le match, les joueurs ont échangé, il y a eu des mots importants. Aujourd’hui, le peuple lyonnais doit être content parce qu'avec tout ce qu’on a subi pendant l’été. C’est une victoire très importante pour les supporters, car on a montré que nous étions un club fort et important. Même si on doit rester humble, c’est un message important pour tout le monde. Tout le monde doit avoir en tête qu’avec le travail, une certaine cohérence, on peut arriver à faire quelque chose d’intéressant. On est très content de ce groupe, des recrues qui collent à ce que le coach veut mettre en place. Le groupe est peut-être moins "bling-bling" mais ce qui est important, c’est qu’il soit performant.

"Une responsabilité"

Un mot sur le match réalisé par Rémy Descamps ?

Rémy a été irréprochable la saison dernière. Depuis la reprise, il a continué à bien se préparer alors qu’il y avait des spéculations à son sujet. C’est aussi un message important pour le groupe. Ce samedi (à Lens), il y a eu un onze qui a démarré, samedi (pour la réception de Metz), peut-être que d’autres vont débuter…

Quelles sont ambitions pour cette saison ?

On veut être compétitif. C’est ça nos objectifs. De prendre les trois points chaque week-end. Si on y arrive, on pourra obtenir de bonnes choses. Le plus important, c'est que dans le vestiaire, on puisse se regarder dans les yeux et se dire qu’on a été irréprochables. On se doit d’être prêts collectivement. On doit montrer sur et hors du terrain que l’ambiance est bonne. C’était important pour nous de fêter cette victoire (à Lens) avec nos supporters. Les joueurs ont également conscience qu’il faut remercier les dirigeants qui ont permis au club de rester en Ligue 1.

Justement par rapport à ce qui s’est passé à l’intersaison, c’est une force ?

Ce n’est pas une force, mais on doit l’utiliser telle quelle. On a la chance de faire quelque chose qu’on aime. Les joueurs, le staff, on a cette chance de faire le travail qu’on veut faire depuis que nous sommes petits. C’est une responsabilité. À partir du moment, qu’on a un club qui accompagne notre rêve, on doit prendre ça comme une grande responsabilité et une immense fierté.