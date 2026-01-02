Monaco - OL : Endrick pas qualifié, Mata de retour

Ce samedi (17h), l'OL signe son retour à la compétition en 2026. Un déplacement périlleux à Monaco sans la nouvelle recrue hivernale Endrick, pas encore qualifié. Clinton Mata est lui de retour.

Tout le monde était venu pour lui ce vendredi à Décines. Ce samedi, Endrick brillera avant tout par son absence. Première recrue de l'hiver à l'OL, l'attaquant doit faire preuve de patience avant de pouvoir faire ses débuts en Ligue 1. Le club lyonnais toujours sous encadrement salarial suite à son passage devant la DNCG, le délai de qualification d'un joueur passe de deux jours à quatre. Alors forcément, c'est de loin que le Brésilien observera ses nouveaux coéquipiers tenter de lancer parfaitement cette année 2026. Le joueur prêté par le Real Madrid sera l'un des grands absents côté lyonnais, avec Malick Fofana et Ernest Nuamah, blessés de longue date.

Barisic dans le groupe

En revanche, Paulo Fonseca peut avoir le sourire puisqu'il récupère un joueur de dernière minute. Eliminé dès la phase de poule, Clinton Mata est rentré plus tôt que prévu de la CAN et se retrouve ainsi disponible pour ce déplacement à Monaco. Une bonne nouvelle qui devrait donc pousser à ne pas revoir la charnière centrale Hateboer - Kluivert, aligné contre le FC Saint-Cyr Collonges en Coupe de France avant la trêve hivernale. Avec Tanner Tessmann et Orel Mangala de nouveau opérationnels depuis le match de coupe, l'OL est presque au complet pour cette première sortie en 2026.