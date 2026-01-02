Actualités
Endrick à l'entraînement de l'OL
Endrick à l’entraînement de l’OL (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Monaco - OL : Endrick pas qualifié, Mata de retour

  • par David Hernandez

    • Ce samedi (17h), l'OL signe son retour à la compétition en 2026. Un déplacement périlleux à Monaco sans la nouvelle recrue hivernale Endrick, pas encore qualifié. Clinton Mata est lui de retour.

    Tout le monde était venu pour lui ce vendredi à Décines. Ce samedi, Endrick brillera avant tout par son absence. Première recrue de l'hiver à l'OL, l'attaquant doit faire preuve de patience avant de pouvoir faire ses débuts en Ligue 1. Le club lyonnais toujours sous encadrement salarial suite à son passage devant la DNCG, le délai de qualification d'un joueur passe de deux jours à quatre. Alors forcément, c'est de loin que le Brésilien observera ses nouveaux coéquipiers tenter de lancer parfaitement cette année 2026. Le joueur prêté par le Real Madrid sera l'un des grands absents côté lyonnais, avec Malick Fofana et Ernest Nuamah, blessés de longue date.

    Barisic dans le groupe

    En revanche, Paulo Fonseca peut avoir le sourire puisqu'il récupère un joueur de dernière minute. Eliminé dès la phase de poule, Clinton Mata est rentré plus tôt que prévu de la CAN et se retrouve ainsi disponible pour ce déplacement à Monaco. Une bonne nouvelle qui devrait donc pousser à ne pas revoir la charnière centrale Hateboer - Kluivert, aligné contre le FC Saint-Cyr Collonges en Coupe de France avant la trêve hivernale. Avec Tanner Tessmann et Orel Mangala de nouveau opérationnels depuis le match de coupe, l'OL est presque au complet pour cette première sortie en 2026.

    à lire également
    Paulo Fonseca, coach de l'OL
    OL - Mercato : Fonseca attend encore des renforts

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Endrick à l'entraînement de l'OL
    Monaco - OL : Endrick pas qualifié, Mata de retour 18:57
    Paulo Fonseca, coach de l'OL
    OL - Mercato : Fonseca attend encore des renforts 17:35
    Kysha Sylla, défenseuse de l'OL Lyonnes
    Mercato : Kysha Sylla de nouveau prêtée par l'OL Lyonnes 16:49
    Ernest Nuamah et Moussa Niakhaté, joueurs de l'OL, à l'échauffement
    Avant Monaco - OL, Fonseca fait le point sur Fofana et Nuamah 16:00
    Orel Mangala célèbre son but lors de Clermont - OL
    Mangala : "2026 est une année importante pour moi à l’OL" 15:10
    Clinton Mata face à Lucas Hernandez lors d'OL - PSG
    Monaco - OL : Mata jouera bien 14:20
    Endrick à l'entraînement de l'OL
    Fonseca (OL) : Endrick "va nous apporter des initiatives individuelles" 13:36
    Endrick à l'entraînement de l'OL
    OL : Endrick, une attraction médiatique à Décines 12:06
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Bafé Gomis avec Jimmy Briand et Arnold Mvuemba
    Mercato : Gomis revient sur son transfert controversé de Saint-Etienne à l’OL 10:15
    Endrick, attaquant prêté par le Real Madrid à l'OL
    Mercato : une fameuse clause inatteignable dans le dossier Endrick ? 09:30
    Les joueurs de l'OL avec Fonseca
    Après Endrick, quel mercato pour l’OL ? 08:45
    Clinton Mata lors d'OL - RWDM Brussels
    Mata finalement apte pour Monaco - OL ? 08:00
    Lindsey Horan/Heaps lors de Bayern - OL
    Heaps, Sombath, Benyahia… des fins de contrat à gérer pour l’OL Lyonnes 07:30
    Endrick sous le maillot de l'OL (@OL)
    OL : Endrick a participé à sa première séance collective 01/01/26
    Rachid Ghezzal lors d'Utrecht - OL
    OL - Mercato : Ghezzal seul joueur libre de s’engager ailleurs pour la saison prochaine 01/01/26
    Ahmed Aït Ouarab, invité de TKYDG
    OL - TKYDG : Ahmed Aït Ouarab (Hauts Lyonnais) premier invité de 2026 01/01/26
    Afonso Moreira lors d'OL - PSG
    Ligue 1 : l’OL deuxième équipe ayant le plus couru sur un match 01/01/26
    Moussa Niakhaté avec le Sénégal
    CAN 2025 : Niakhaté (OL) et le Sénégal affronteront le Soudan en 8es 01/01/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut