Deux jours après Lens - OL, la victoire ne sera pas décryptée ce lundi soir dans "Tant qu’il y aura des Gones". La reprise des choses sérieuses n’est pas pour tout de suite.

Il y a un peu plus d’un mois, "Tant qu’il y aura des Gones" avait fait une entorse à la règle en raison de l’actualité brulante. Le maintien en Ligue 1 obtenu après un travail de dur labeur, cela valait bien un numéro spécial de TKYDG. Avec la reprise du championnat, beaucoup d’entre vous questionnent sur la date de retour de votre émission "100% OL". Au risque de faire quelques déçus, le premier numéro de cette saison 2025-2026 ne sera pas pour ce lundi soir. On aurait pourtant aimé avoir l’avis de Nicolas Puydebois sur la prestation de Rémy Descamps à Lens ou encore celui d’Enzo Reale sur la nouvelle recrue de l’entrejeu qu’est Tyler Morton.

Le rendez-vous hebdomadaire ne changera pas cette saison

Il faudra faire preuve d’un peu de patience pour retrouver l’équipe-type composée de Razik Brikh et de ses deux consultants. Cela n’empêche pas qu’il est possible de s’abonner à la chaîne YouTube pour être certain de ne pas manquer le retour aux affaires courantes de "Tant qu’il y aura des Gones" pour une saison qui s’annonce différente des dernières, notamment sur la stratégie sportive. Quoi qu'il arrive, votre émission gardera ses habitudes avec une diffusion en direct le lundi à partir de 19h sur toutes nos plateformes : Youtube, Facebook, Twitch, Twitter, Lyon Capitale TV, Dailymotion.