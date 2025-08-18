OL : Descamps, une prestation solide avant de retrouver le banc ?

Pour sa deuxième titularisation en Ligue 1 après le derby la saison passée, Rémy Descamps a plutôt bien assuré à Lens. Le gardien de l’OL sait toutefois que Dominik Greif va débarquer dans les prochaines heures. De quoi le repousser sur le banc dès samedi prochain ?

Quatre gros arrêts, un jeu au pied qui colle aux principes de Paulo Fonseca et finalement un trophée de meilleur joueur de Lens - OL pas franchement immérité. Samedi soir, Rémy Descamps a été à l’image de la formation lyonnaise : dans la continuité de ce qu’il a pu montrer durant la préparation estivale. Quand bien même il n’était pas prévu pour lancer cette nouvelle saison de Ligue 1, le natif de Marcq-en-Bareul a répondu présent. C’est tout ce que lui demandait le staff lyonnais, de quoi pousser Jorge Maciel à un éloge après la rencontre. "Rémy a été irréprochable la saison dernière. Depuis la reprise, il a continué à bien se préparer alors qu’il y avait des spéculations à son sujet. Avec son match, il a envoyé un message très important à ses coéquipiers, car il a montré l’exemple."

"Onze joueurs ont commencé à Lens, peut-être d'autres contre Metz"

S’il s’est manqué sur une sortie devant Wesley Saïd, Descamps a pu compter sur le sauvetage de Clinton Mata pour éviter l’ouverture du score lensoise. À côté de ça, c’est bien l’ancien Nantais qui a maintenu l’OL à flot, en sortant de jolis arrêts, dont une parade réflexe sur ce même Saïd. Cette victoire porte le sceau du portier lyonnais, même si ce dernier n’a pas souhaité se frotter à l’exercice médiatique après la rencontre. L’arrivée de Dominik Greif y est certainement pour quelque chose. En jouant son 4e match avec l’OL depuis son arrivée il y a un an, Rémy Descamps a-t-il également joué son dernier ?

Au début de l’été, il avait pour ambition de s’offrir une place de numéro 1 ailleurs. Après la mi-août, difficile de voir cette possibilité se traduire. De quoi rester à l’OL et mettre la pression sur son nouveau concurrent ? Il reste encore quinze jours de mercato. Mais l’incertitude sera dès ce samedi puisque Jorge Maciel a laissé planer le doute. "Ce samedi (à Lens), il y a eu un onze qui a démarré, samedi (pour la réception de Metz), peut-être que d’autres vont débuter…" Sauf retournement de situation, Greif devrait connaitre son nouvel environnement dans les prochaines heures et bouleverser l'ordre établi depuis un mois.