OL : Descamps, une prestation solide avant de retrouver le banc ?

Pour sa deuxième titularisation en Ligue 1 après le derby la saison passée, Rémy Descamps a plutôt bien assuré à Lens. Le gardien de l’OL sait toutefois que Dominik Greif va débarquer dans les prochaines heures. De quoi le repousser sur le banc dès samedi prochain ?
Quatre gros arrêts, un jeu au pied qui colle aux principes de Paulo Fonseca et finalement un trophée de meilleur joueur de Lens - OL pas franchement immérité. Samedi soir, Rémy Descamps a été à l’image de la formation lyonnaise : dans la continuité de ce qu’il a pu montrer durant la préparation estivale. Quand bien même il n’était pas prévu pour lancer cette nouvelle saison de Ligue 1, le natif de Marcq-en-Bareul a répondu présent. C’est tout ce que lui demandait le staff lyonnais, de quoi pousser Jorge Maciel à un éloge après la rencontre. "Rémy a été irréprochable la saison dernière. Depuis la reprise, il a continué à bien se préparer alors qu’il y avait des spéculations à son sujet. Avec son match, il a envoyé un message très important à ses coéquipiers, car il a montré l’exemple."
"Onze joueurs ont commencé à Lens, peut-être d'autres contre Metz"
S’il s’est manqué sur une sortie devant Wesley Saïd, Descamps a pu compter sur le sauvetage de Clinton Mata pour éviter l’ouverture du score lensoise. À côté de ça, c’est bien l’ancien Nantais qui a maintenu l’OL à flot, en sortant de jolis arrêts, dont une parade réflexe sur ce même Saïd. Cette victoire porte le sceau du portier lyonnais, même si ce dernier n’a pas souhaité se frotter à l’exercice médiatique après la rencontre. L’arrivée de Dominik Greif y est certainement pour quelque chose. En jouant son 4e match avec l’OL depuis son arrivée il y a un an, Rémy Descamps a-t-il également joué son dernier ?
Au début de l’été, il avait pour ambition de s’offrir une place de numéro 1 ailleurs. Après la mi-août, difficile de voir cette possibilité se traduire. De quoi rester à l’OL et mettre la pression sur son nouveau concurrent ? Il reste encore quinze jours de mercato. Mais l’incertitude sera dès ce samedi puisque Jorge Maciel a laissé planer le doute. "Ce samedi (à Lens), il y a eu un onze qui a démarré, samedi (pour la réception de Metz), peut-être que d’autres vont débuter…" Sauf retournement de situation, Greif devrait connaitre son nouvel environnement dans les prochaines heures et bouleverser l'ordre établi depuis un mois.
Je trouve qu’on abuse
Oui il a fait un bon match mais rien d’exceptionnel
Les frappes étaient sur lui encore heureux qu’il les sorte
Est ce que Grief est mieux ? ça je ne sais pas je trouve qu’on s’est mis tout seul dans la merde en vendant perri
Le match ne m’a pas emballé on fini avec 45% de possession
La 2 eme mi temps on a pas existé
Il m’a vraiment inquiète ce match si en plus on perd Fofana …
Je pensais qu’on pouvait s’en sortir par le jeu on a vu des choses mais franchement tres peu dans l’ensemble on a été dominé si Lens avait gagné ça aurait été pareil
C’est bien d’avoir de la solidarité et une bonne vie de groupe mais ça ne suffira pas
Je pense que l’équipe type n’est pas celle là
Tolisso est trop haut il fait de bonnes chose mais n’est pas un 10 et surtout il a plus d’impact plus bas
Bref il y’a du boulot c’est bien de commencer par une victoire mais il faut être lucide on a pas fait un bon match même le ballon qu’on est censé avoir on ne l’a pas eut
Et si Fofana part … déjà avec lui on a que très peu de chance de finir dans le top 4 mais sans lui c’est 10 eme 11 eme
Je suis assez d'accord en ce qui concerne Descamps.... J'ai vu le match en différé et je connaissait les éloges sur Descamps....
Je ne l'ai pas trouvé sécurisant sur les sorties aériennes et il a fait quelques erreurs aussi
Je ne comprends pas qu il fut nommé homme du match ??
Quand on a eu des " Coupet Lloris Lopes " c"est dur de passer après.
Pour le reste je pense aussi qu il y a du taf, mais quand même .... Miko, Malik, Tolisso, Mehra, Tessman, Morton , Taglia, Mata ca a fière allure en plus si on ajoute Nuhama !!!! Pas mal non ??
La frappe de Machado et le tir de Said n'étaient clairement pas sur lui et ce sont de très jolis arrêts.
Le mec a été élu homme du match, il faut être plus lucide dans l'analyse.
L'OL n'a pas livré un grand match, mais il faut aussi reconnaître que Lens a proposé une intensité assez folle surtout en seconde mi-temps.
Et si Fofana pique correctement son ballon, il y a 2-0
Tout n'a pas été parfait, notamment dans la ressortie de balles, car avec plus de précision technique on aurait pu les contrer plus souvent.
Pour un match de reprise, dans un stade où on n'avait plus gagné depuis 2015 et qui, d'une manière générale, est un stade où il est difficile de se déplacer, c'est un bon résultat.
On se met en difficulté seuls par des passes ratées qui amènent des actions de but pour les adversaires.
Le niveau d exigence physique et de précision technique demandé par le coach n'est surement pas encore atteint !!! Tout reste perfectible
Ca m'étonnerait que Paulo se contente de ce type de transmissions de balles !!!!