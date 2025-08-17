Actualités
Dominik Greif, gardien de Majorque
Dominik Greif, gardien de Majorque (Photo by Florencia Tan Jun / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images via AFP)

OL - Mercato : Greif s’exprime sur son départ de Majorque

  • par David Hernandez
  • 1 Commentaire

    • Attendu comme le nouveau gardien de l’OL, Dominik Greif a quitté Majorque ce dimanche. Avant de s’envoler vers Lyon, le Slovaque a fait ses adieux et aurait aimé un dénouement plus rapide.

    Samedi soir, après la victoire contre le RC Lens, Rémy Descamps n’a pas souhaité répondre aux sollicitations médiatiques en dehors du diffuseur. Pourtant, dans le nord de la France, le gardien a été plus que déterminant dans le succès de l’OL. Auteur de nombreuses parades, il a maintenu à flot la formation rhodanienne. Est-ce de possibles questions autour de son avenir qui l’ont poussé à repousser les avances ? Peut-être bien, car ce match à Lens pourrait bien être sa dernière titularisation avant un moment. Pourquoi ? Parce que Dominik Greif est attendu comme le nouveau portier titulaire de l’OL.

     « Heureusement, tout s’est bien terminé »

    Le gardien slovaque a d’ailleurs quitté Majorque ce dimanche pour rejoindre Lyon. Après sa visite médicale, il signera un contrat sur le long terme et pourrait ainsi faire ses débuts contre Metz samedi prochain. Avant de quitter les Baléares, Greif a fait ses adieux et partagé son sentiment sur ces longues semaines de négociations. « Ce n’était pas normal que cela prenne autant de temps pour tout le monde, mais tout s’est bien terminé à la fin. Un chapitre se termine à Majorque, j’aurai toujours une affection pour ce club. » Le nouveau chapitre s’écrira désormais entre Rhône et Saône.

    à lire également
    Malick Fofana, ailier de l'OL
    Lens - OL (0-1) : Pierre Sage encense Malick Fofana
    1 commentaire
    1. Juni38
      Juni38 - dim 17 Août 25 à 17 h 13

      Le garçon est un double mètre et une tête étrange , il sera notre gardien cette saison .
      Le climat va lui changer de celui de majorque

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Suivez le Live sur Score'n'co
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Dominik Greif, gardien de Majorque
    OL - Mercato : Greif s’exprime sur son départ de Majorque 17:00
    Malick Fofana, ailier de l'OL
    Lens - OL (0-1) : Pierre Sage encense Malick Fofana 16:10
    Rayan Cherki lors de Manchester City - Al Ain FC
    Cherki (ex-OL) buteur pour ses débuts en Premier League 15:20
    Adam Karabec lors de Lens - OL
    Lens - OL (0-1) : soir de premières pour de nombreux Lyonnais 14:30
    Georges Mikautadze lors d'OL - RWDM Brussels
    Avant Lens - OL, Lacazette a écrit à Mikautadze 13:40
    Gift Orban lors d'Arsenal - OL
    Mercato : l’OL devrait recroiser Gift Orban en Ligue 1 12:50
    Gérard Drevet avec Robert Valette, formateurs de l'OL
    Carnet noir : l’OL pleure la disparition de Gérard Drevet 12:00
    Korbin Albert (OL Lyonnes)
    Deuxième succès pour l’OL Lyonnes cet été 11:15
    d'heure en heure
    Pierre Sage lors de Lens - OL
    Lens - OL (0-1) : "L'OL est un phénix", insiste Sage 10:30
    Les joueurs de l'OL lors du match à Hambourg
    Lens - OL (0-1) : "Un groupe incroyable qui s’amuse ensemble" 09:45
    Jorge Maciel, entraîneur adjoint de l'OL
    Lens - OL (0-1) : Maciel insiste sur "l'état d'esprit" à adopter cette saison 09:00
    La banderole des supporters de l'OL pour Pierre Sage
    Lens - OL (0-1) : le parcage lyonnais n’a pas oublié Pierre Sage 08:00
    Georges Mikautadze faisant sa célébration lors de Lens - OL
    Mikautadze après Lens - OL (0-1) : "Confirmer la bonne préparation" 07:30
    Les joueurs de l'OL contre Lens
    Niakhaté après Lens - OL (0-1) : "On devait faire le travail sur le terrain" 16/08/25
    Malick Fofana buteur lors d'OL - Rennes.
    Mercato : Fofana s’exprime sur son avenir à l’OL 16/08/25
    Ainsley Maitland-Niles lors de Lens - OL
    Lens – OL (0-1) : le top et le flop, ce qu’il faut retenir 16/08/25
    Georges Mikautadze après son but lors de Lens - OL
    L'OL s'impose à Lens non sans avoir souffert (0-1) 16/08/25
    Tanner Tessmann lors d'OL - RWDM Brussels
    Lens - OL : Tessmann préféré à Merah 16/08/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut