OL - Mercato : Greif s’exprime sur son départ de Majorque

Attendu comme le nouveau gardien de l’OL, Dominik Greif a quitté Majorque ce dimanche. Avant de s’envoler vers Lyon, le Slovaque a fait ses adieux et aurait aimé un dénouement plus rapide.

Samedi soir, après la victoire contre le RC Lens, Rémy Descamps n’a pas souhaité répondre aux sollicitations médiatiques en dehors du diffuseur. Pourtant, dans le nord de la France, le gardien a été plus que déterminant dans le succès de l’OL. Auteur de nombreuses parades, il a maintenu à flot la formation rhodanienne. Est-ce de possibles questions autour de son avenir qui l’ont poussé à repousser les avances ? Peut-être bien, car ce match à Lens pourrait bien être sa dernière titularisation avant un moment. Pourquoi ? Parce que Dominik Greif est attendu comme le nouveau portier titulaire de l’OL.

« Heureusement, tout s’est bien terminé »

Le gardien slovaque a d’ailleurs quitté Majorque ce dimanche pour rejoindre Lyon. Après sa visite médicale, il signera un contrat sur le long terme et pourrait ainsi faire ses débuts contre Metz samedi prochain. Avant de quitter les Baléares, Greif a fait ses adieux et partagé son sentiment sur ces longues semaines de négociations. « Ce n’était pas normal que cela prenne autant de temps pour tout le monde, mais tout s’est bien terminé à la fin. Un chapitre se termine à Majorque, j’aurai toujours une affection pour ce club. » Le nouveau chapitre s’écrira désormais entre Rhône et Saône.