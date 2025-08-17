OL Académie : les résultats du week-end

En plus des pros, les équipes de jeunes de l’OL étaient sur le pont pour leur dernier amical de l’été. Une seule victoire à mettre au crédit des U19 de Florent Balmont.

Ce samedi, l’équipe première de l’OL a fait sa rentrée des classes en championnat. Une première sortie victorieuse avec le succès acquis à Lens grâce à un but de Georges Mikautadze. Pour les équipes de jeunes, il faudra patienter jusqu’au week-end prochain, mais l’excitation se fait forcément de plus en plus grand. Ce samedi, un dernier travail de préparation a eu lieu pour la réserve, les U19 et les U17 avant le retour des choses sérieuses dans une semaine. Pour ces derniers amicaux de l’été, il y en a eu pour tous les goûts. Une défaite pour les joueurs de Gueïda Fofana lors de la venue de Thonon à Décines. Malgré les renforts de Téo Barisic et Rémi Himbert qui avaient fait la préparation avec les pros, la réserve s’est inclinée 2-0 avant de recevoir Bourgoin lors de la 1re journée samedi prochain.

Les U19 se rebiffent

Les U17 de Samy Saci seront sur le pont dimanche prochain avec un déplacement à Thionville. A une semaine de cette reprise du championnat, les jeunes Lyonnais ont concédé un nul (2-2) avec des buts de Meguenni et Khadraoui, comme indiqué par le compte Borgia_OL_Acad. Finalement, aussi surprenant que cela puisse paraitre, ce sont les U19 qui s’avancent avec confiance avant la reprise. Après un début d’été chaotique, les joueurs de Florent Balmont viennent d’enchaîner deux victoires de suite. Contre le FC Vaulx, pensionnaire de R1 en séniors, et face à Sochaux samedi (3-2).