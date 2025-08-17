Actualités
Téo Barisic lors d'OL - RWDM Brussels
Téo Barisic lors d’OL – RWDM Brussels (crédit : David Hernandez / OetL)

OL Académie : les résultats du week-end

  • par David Hernandez

    • En plus des pros, les équipes de jeunes de l’OL étaient sur le pont pour leur dernier amical de l’été. Une seule victoire à mettre au crédit des U19 de Florent Balmont.

    Ce samedi, l’équipe première de l’OL a fait sa rentrée des classes en championnat. Une première sortie victorieuse avec le succès acquis à Lens grâce à un but de Georges Mikautadze. Pour les équipes de jeunes, il faudra patienter jusqu’au week-end prochain, mais l’excitation se fait forcément de plus en plus grand. Ce samedi, un dernier travail de préparation a eu lieu pour la réserve, les U19 et les U17 avant le retour des choses sérieuses dans une semaine. Pour ces derniers amicaux de l’été, il y en a eu pour tous les goûts. Une défaite pour les joueurs de Gueïda Fofana lors de la venue de Thonon à Décines. Malgré les renforts de Téo Barisic et Rémi Himbert qui avaient fait la préparation avec les pros, la réserve s’est inclinée 2-0 avant de recevoir Bourgoin lors de la 1re journée samedi prochain.

    Les U19 se rebiffent

    Les U17 de Samy Saci seront sur le pont dimanche prochain avec un déplacement à Thionville. A une semaine de cette reprise du championnat, les jeunes Lyonnais ont concédé un nul (2-2) avec des buts de Meguenni et Khadraoui, comme indiqué par le compte Borgia_OL_Acad. Finalement, aussi surprenant que cela puisse paraitre, ce sont les U19 qui s’avancent avec confiance avant la reprise. Après un début d’été chaotique, les joueurs de Florent Balmont viennent d’enchaîner deux victoires de suite. Contre le FC Vaulx, pensionnaire de R1 en séniors, et face à Sochaux samedi (3-2).

    à lire également
    Dominik Greif, gardien de Majorque
    OL - Mercato : Greif s’exprime sur son départ de Majorque

    Laisser un commentaire

    Suivez le Live sur Score'n'co
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Téo Barisic lors d'OL - RWDM Brussels
    OL Académie : les résultats du week-end 17:50
    Dominik Greif, gardien de Majorque
    OL - Mercato : Greif s’exprime sur son départ de Majorque 17:00
    Malick Fofana, ailier de l'OL
    Lens - OL (0-1) : Pierre Sage encense Malick Fofana 16:10
    Rayan Cherki lors de Manchester City - Al Ain FC
    Cherki (ex-OL) buteur pour ses débuts en Premier League 15:20
    Adam Karabec lors de Lens - OL
    Lens - OL (0-1) : soir de premières pour de nombreux Lyonnais 14:30
    Georges Mikautadze lors d'OL - RWDM Brussels
    Avant Lens - OL, Lacazette a écrit à Mikautadze 13:40
    Gift Orban lors d'Arsenal - OL
    Mercato : l’OL devrait recroiser Gift Orban en Ligue 1 12:50
    Gérard Drevet avec Robert Valette, formateurs de l'OL
    Carnet noir : l’OL pleure la disparition de Gérard Drevet 12:00
    d'heure en heure
    Korbin Albert (OL Lyonnes)
    Deuxième succès pour l’OL Lyonnes cet été 11:15
    Pierre Sage lors de Lens - OL
    Lens - OL (0-1) : "L'OL est un phénix", insiste Sage 10:30
    Les joueurs de l'OL lors du match à Hambourg
    Lens - OL (0-1) : "Un groupe incroyable qui s’amuse ensemble" 09:45
    Jorge Maciel, entraîneur adjoint de l'OL
    Lens - OL (0-1) : Maciel insiste sur "l'état d'esprit" à adopter cette saison 09:00
    La banderole des supporters de l'OL pour Pierre Sage
    Lens - OL (0-1) : le parcage lyonnais n’a pas oublié Pierre Sage 08:00
    Georges Mikautadze faisant sa célébration lors de Lens - OL
    Mikautadze après Lens - OL (0-1) : "Confirmer la bonne préparation" 07:30
    Les joueurs de l'OL contre Lens
    Niakhaté après Lens - OL (0-1) : "On devait faire le travail sur le terrain" 16/08/25
    Malick Fofana buteur lors d'OL - Rennes.
    Mercato : Fofana s’exprime sur son avenir à l’OL 16/08/25
    Ainsley Maitland-Niles lors de Lens - OL
    Lens – OL (0-1) : le top et le flop, ce qu’il faut retenir 16/08/25
    Georges Mikautadze après son but lors de Lens - OL
    L'OL s'impose à Lens non sans avoir souffert (0-1) 16/08/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut