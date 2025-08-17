Actualités
Lens - OL (0-1) : Pierre Sage encense Malick Fofana

    • Pierre Sage n'a pas manqué de louer les qualités de Malick Fofana, une nouvelle fois précieux, samedi à Lens (0-1).

    Samson Baidoo n’a pas existé face à Malick Fofana samedi après-midi au stade Bollaert. Il faut dire que le défenseur lensois avait affaire à un sacré client. Interrogé à ce sujet, Pierre Sage s’est montré indulgent à l’égard de son joueur. "C'est vrai que de ce côté (à droite), on s’est fait souvent déséquilibrer, a admis l'entraîneur du RC Lens. Mais au lieu de parler de Baidoo, on pourrait parler de Malick Fofana et de la position de Corentin Tolisso."

    Positionnement de Tolisso

    Et d'étayer ses propos : "Ce qui a été très difficile à gérer pour nous, c'est le fait que Tolisso fasse "dézoner" Baidoo ce qui a libéré son dos. C’est ce qui s’est passé sur le but qu’on a encaissé vu que Ruben Aguilar était un peu trop sur le côté et n’a pas pris la couverture de l’espace dans lequel on a "dézoné" et cela a libéré la profondeur. Et du coup, on s'est fait déséquilibrer. Ensuite, ils (les Lyonnais) sont parvenus à centrer et à marquer."

    Classe technique de Fofana

    Une nouvelle fois, Pierre Sage a tenu à mettre en avant le talent de son ancien joueur. "Baidoo avait un bon joueur face à lui (Fofana), c’est pour ça qu’il y a beaucoup de sirènes de grands clubs européens qui sonnent autour de joueur là." Et de conclure en guise de clin d'œil sur le période de mercato estival  : "Il jouait contre Malick Fofana. C’est aussi à mettre en perspective, cela nuance la performance. Je pense qu’un joueur qui sera très bon face à Malick Fofana pourra jouer rapidement en Premier League."

    2 commentaires
    1. Juni38
      Juni38 - dim 17 Août 25 à 16 h 30

      C'est bon n'en rajoute pas pierrot . 🥴
      On a déjà une douzaine de clubs qui le veulent pas besoin de faire sa pub davantage 🚨😱

      Signaler
    2. Cac40
      Cac40 - dim 17 Août 25 à 16 h 38

      Excellent , la référence bien sentie à la PL pour faire monter son prix !

      Signaler

