Cherki (ex-OL) buteur pour ses débuts en Premier League

Pendant que l'OL gagnait son premier match de la saison, Rayan Cherki a fait ses débuts officiels avec Manchester City en Premier League. Le joueur offensif a trouvé la faille, sept minutes seulement après son entrée jeu.

En ce dimanche 17 août, Rayan Cherki fête ses 22 ans. Toutefois, le joueur offensif avait pris un peu d'avance pour s'offrir un joli cadeau d'anniversaire. Tandis que son club formateur qu'est l'OL réussissait sa rentrée en Ligue 1 en allant prendre les trois points à Lens (0-1), Cherki faisait de son côté ses débuts en Premier League. Arrivé à Manchester City début juin, l'international français a gouté à ses premières minutes dans le championnat anglais. Il a dû patienter un peu puisque Pep Guardiola avait choisi de ne pas le titulariser d'entrée contre Wolverhampton. Ce n'est qu'à une vingtaine de minutes de la fin, quand le score était déjà acquis (3-0) que le nouveau numéro 10 mancunien a foulé la pelouse.

Lacazette a apprécié

Un temps de jeu suffisant pour se mettre en évidence, comme il a souvent l'habitude de le faire. Pour son premier match en Premier League, Rayan Cherki a trouvé le chemin des filets, sept minutes après son entrée en jeu. Dans un enchaînement dont il a le secret, le Lyonnais a décoché une frappe croisée à 20m qui a fait mouche, portant le score à 4-0 pour City. Des débuts réussis donc pour Cherki et qui a fait la joie d'Alexandre Lacazette. L'ancien numéro 10 n'a pas manqué de saluer la performance de son ancien coéquipier sur les réseaux sociaux, en suivant la rencontre de chez lui.