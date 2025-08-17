Lens - OL (0-1) : soir de premières pour de nombreux Lyonnais

Pour cette première journée de championnat, l’OL a parfaitement lancé sa saison. Ce déplacement à Lens a permis à de nombreux joueurs de faire leurs débuts.

De l'un de nos envoyés spéciaux à Lens.

Dans le vestiaire, il y avait de la joie, des sourires et des cris. Même en étant situés à plusieurs mètres de l’entrée, les suiveurs présents dans les entrailles de Bollaert n’ont pu échapper à la célébration de la victoire de l’OL à Lens (0-1). Joueurs, staff, sans Paulo Fonseca, et dirigeants ont ainsi célébré cette première victoire de la saison. Un cri de guerre mené par un certain Khalis Merah. Du haut de ses 18 ans, le jeune milieu a eu les honneurs de cette mission collective. Une façon de marquer un peu plus de son empreinte cette journée du 16 août 2025 qui restera dans son histoire. En entrant à la 66e minute, Merah a ainsi fait ses débuts officiels en professionnels. Il est devenu le 602e joueur à porter le maillot de l’OL.

Morton encore à son aise au milieu

Ce fut d’ailleurs une soirée de première pour de nombreux joueurs samedi. Si Merah a été le 602e, il avait été précédé par Tyler Morton, titulaire dans l’entrejeu face à Lens et qui a encore livré une belle prestation pour ses débuts en Ligue 1. L’OL a même fini avec quatre novices du championnat suite aux entrées de Pavel Sulc et Adam Karabec dans le temps additionnel du match. Les deux Tchèques n’ont pas forcément eu le temps de se mettre en évidence offensivement, se contentant d’apporter du sang frais dans le pressing pour empêcher l’égalisation. Karabec s’est d’ailleurs distingué avec un vrai tacle non maitrisé d’attaquant. Cela lui a valu un premier carton jaune en Ligue 1.