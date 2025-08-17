Avant Lens - OL, Lacazette a écrit à Mikautadze

Parti s’exiler en Arabie saoudite, Alexandre Lacazette n’oublie pas pour autant l’OL. L’ancien capitaine a notamment envoyé un message à son successeur Georges Mikautadze et cela a plutôt porté chance au Géorgien.

Le poids de la succession est forcément là et il faudra juger sur l’entièreté d’une saison. Seulement, à la différence de la saison passée, Georges Mikautadze a lancé de fort belles manières son exercice 2025-2026. Il y a un an à Rennes, le Géorgien loupait un penalty pour ses débuts avec l’OL. Douze mois plus tard, le scénario a été différent à Lens. Toujours affublé de son numéro 69 dans le dos, Mikautadze a offert les trois points à sa formation en coupant bien la trajectoire d’un centre de Malick Fofana. Ce but juste avant la pause a suffi au bonheur rhodanien (victoire 0-1) et à celui de l’attaquant. Car il se sait attendu pour sa deuxième saison dans son club de cœur, encore plus avec le départ d’Alexandre Lacazette.

La saison de la confirmation ?

Le passage de flambeau s’est fait en douceur sur les douze derniers mois, mais désormais Lacazette est parti et la responsabilité de l’attaque repose sur les épaules du seul Mikautadze, en attendant un possible renfort d'ici à la fin du mercato. Ces débuts réussis à Lens ont sûrement donné le sourire à l’ancien capitaine, parti en Arabie saoudite cet été. Alors qu’on a pu les mettre en concurrence toute la saison passée, Alexandre Lacazette a joué un rôle central dans le passage de témoin et l’a encore montré samedi. Il s’est fendu d’un message à son successeur pour lui donner de la force, comme l’a confirmé Georges Mikautadze après la rencontre. "Je le remercie parce qu'il m'a écrit un petit message avant le match, a-t-il dit sur beIN Sports. Il m'a dit que c'était à mon tour d'écrire mon histoire avec Lyon".

Il reste encore du chemin avant d’atteindre la barre des 200 buts. Mais cette saison, l’OL aura quoi qu’il arrive besoin d’un grand Mikautadze.