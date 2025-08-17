Actualités
Georges Mikautadze lors d'OL - RWDM Brussels
Georges Mikautadze lors d’OL – RWDM Brussels (Crédit : David Hernandez / OetL)

Avant Lens - OL, Lacazette a écrit à Mikautadze

  • par David Hernandez

    • Parti s’exiler en Arabie saoudite, Alexandre Lacazette n’oublie pas pour autant l’OL. L’ancien capitaine a notamment envoyé un message à son successeur Georges Mikautadze et cela a plutôt porté chance au Géorgien.

    Le poids de la succession est forcément là et il faudra juger sur l’entièreté d’une saison. Seulement, à la différence de la saison passée, Georges Mikautadze a lancé de fort belles manières son exercice 2025-2026. Il y a un an à Rennes, le Géorgien loupait un penalty pour ses débuts avec l’OL. Douze mois plus tard, le scénario a été différent à Lens. Toujours affublé de son numéro 69 dans le dos, Mikautadze a offert les trois points à sa formation en coupant bien la trajectoire d’un centre de Malick Fofana. Ce but juste avant la pause a suffi au bonheur rhodanien (victoire 0-1) et à celui de l’attaquant. Car il se sait attendu pour sa deuxième saison dans son club de cœur, encore plus avec le départ d’Alexandre Lacazette.

    La saison de la confirmation ?

    Le passage de flambeau s’est fait en douceur sur les douze derniers mois, mais désormais Lacazette est parti et la responsabilité de l’attaque repose sur les épaules du seul Mikautadze, en attendant un possible renfort d'ici à la fin du mercato. Ces débuts réussis à Lens ont sûrement donné le sourire à l’ancien capitaine, parti en Arabie saoudite cet été. Alors qu’on a pu les mettre en concurrence toute la saison passée, Alexandre Lacazette a joué un rôle central dans le passage de témoin et l’a encore montré samedi. Il s’est fendu d’un message à son successeur pour lui donner de la force, comme l’a confirmé Georges Mikautadze après la rencontre. "Je le remercie parce qu'il m'a écrit un petit message avant le match, a-t-il dit sur beIN Sports. Il m'a dit que c'était à mon tour d'écrire mon histoire avec Lyon".

    Il reste encore du chemin avant d’atteindre la barre des 200 buts. Mais cette saison, l’OL aura quoi qu’il arrive besoin d’un grand Mikautadze.

    à lire également
    Gift Orban lors d'Arsenal - OL
    Mercato : l’OL devrait recroiser Gift Orban en Ligue 1

    Laisser un commentaire

    Suivez le Live sur Score'n'co
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Georges Mikautadze lors d'OL - RWDM Brussels
    Avant Lens - OL, Lacazette a écrit à Mikautadze 13:40
    Gift Orban lors d'Arsenal - OL
    Mercato : l’OL devrait recroiser Gift Orban en Ligue 1 12:50
    Gérard Drevet avec Robert Valette, formateurs de l'OL
    Carnet noir : l’OL pleure la disparition de Gérard Drevet 12:00
    Korbin Albert (OL Lyonnes)
    Deuxième succès pour l’OL Lyonnes cet été 11:15
    Pierre Sage lors de Lens - OL
    Lens - OL (0-1) : "L'OL est un phénix", insiste Sage 10:30
    Les joueurs de l'OL lors du match à Hambourg
    Lens - OL (0-1) : "Un groupe incroyable qui s’amuse ensemble" 09:45
    Jorge Maciel, entraîneur adjoint de l'OL
    Lens - OL (0-1) : Maciel insiste sur "l'état d'esprit" à adopter cette saison 09:00
    La banderole des supporters de l'OL pour Pierre Sage
    Lens - OL (0-1) : le parcage lyonnais n’a pas oublié Pierre Sage 08:00
    d'heure en heure
    Georges Mikautadze faisant sa célébration lors de Lens - OL
    Mikautadze après Lens - OL (0-1) : "Confirmer la bonne préparation" 07:30
    Les joueurs de l'OL contre Lens
    Niakhaté après Lens - OL (0-1) : "On devait faire le travail sur le terrain" 16/08/25
    Malick Fofana buteur lors d'OL - Rennes.
    Mercato : Fofana s’exprime sur son avenir à l’OL 16/08/25
    Ainsley Maitland-Niles lors de Lens - OL
    Lens – OL (0-1) : le top et le flop, ce qu’il faut retenir 16/08/25
    Georges Mikautadze après son but lors de Lens - OL
    L'OL s'impose à Lens non sans avoir souffert (0-1) 16/08/25
    Tanner Tessmann lors d'OL - RWDM Brussels
    Lens - OL : Tessmann préféré à Merah 16/08/25
    Georges Mikautadze lors d'OL - Lens
    L'OL a du mal face à Lens à Bollaert 16/08/25
    Jamal Alioui, nouvel adjoint de l'OL
    Lens - OL : en plus de Sage, l'OL retrouvera Alioui ce samedi 16/08/25
    Amel Majri, joueuse de l'OL
    Majri, à jamais dans l'histoire de l'OL Lyonnes 16/08/25
    Corentin Tolisso au moment du sacre à la Coupe du Monde 2018 avec les Bleus
    Giroud, Pogba, Thauvin... Tolisso va retrouver des champions du monde 16/08/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut