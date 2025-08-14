OL - Mercato : Karabec, un talent créatif qui doit s'affirmer

Dans le viseur de l’OL, Adam Karabec doit intégrer la rotation offensive lyonnaise. Grand espoir du football tchèque, le joueur de 22 ans n’a pas encore réussi à confirmer les espoirs placés en lui.

Sur le ton de l'humour, Georges Mikautadze avait mis en avant toutes les langues qui étaient désormais parlées dans le vestiaire de l'OL. Anglais, espagnol, géorgien et dorénavant tchèque. La filière de l'Europe centrale avait été laissée de côté pendant deux décennies entre Rhône et Saône. Mais en l'espace d'une semaine, ce sont deux renforts venus tout droit de Tchéquie qui viennent de poser leurs valises à Lyon.

Après Pavel Sulc, Adam Karabec est désormais un joueur lyonnais pour la campagne 2025-2026, et plus si affinité grâce à une option d'achat. Un nouveau pari de la cellule de recrutement, mais un pari "plutôt bien géré. Si le joueur prend conscience de l'exigence d'un club comme l'OL, le club peut recruter dans un an un joueur à moindre coût. Dans le cas inverse, cela n'a presque rien coûté", note Lazar van Parijs, journaliste et co-fondateur du site spécialisé sur le football de l'Europe de l'Est, Footballski.

Avant tout un 10 plus qu'un ailier

Comme Sulc, le nom de Karabec n'a pas forcément fait lever les foules à Décines. C'est d'ailleurs le cas pour toutes les recrues estivales lyonnaises. En allant chercher des bons coups dans des championnats mineurs, l'OL ne fait pas dans le bling-bling. Pourtant, avec le jeune joueur offensif, il existait une certaine "hype" du côté de la Tchéquie. "C'est un joueur qu'on a toujours mis très haut depuis tout jeune. Il était considéré comme le futur du football tchèque avec. Il sort un an après Adam Hložek, autre grand talent du Sparta Prague. Mais les deux n'ont jamais réussi à jouer ensemble, se marchant sur les pieds".

Voyant un peu une similitude avec la relation Benzema - Ben Arfa à l'OL, le journaliste décrit malgré tout Karabec comme "un joueur pétri de talent. Il faut juste qu'il apprenne à bien s'en servir". C'est aujourd'hui ce qui semble faire défaut à ce gaucher qui aime jouer sur la partie droite de l'attaque, "mais ce n'est pas un ailier. C'est avant tout un 10 et même un 8 comme cela a été le cas la saison passée à Hambourg."

Un cap à passer du côté de l'OL

Ayant choisi l'exil après 141 matchs dans son club formateur, Adam Karabec a fui la pression du pays pour lancer une carrière qui donnait l'impression de stagner au Sparta après des débuts à seulement 17 ans. Au sein du club allemand, il a certes connu la deuxième division, mais cela lui a permis d'enchaîner (33 matchs) dans un rôle avant tout reculé au milieu. Cela peut expliquer des statistiques personnelles qui ne reflètent pas forcément le talent offensif que Karabec peut être (3 buts, 8 passes). À Hambourg, son côté nonchalant et un peu tête brulée lui ont valu quelques critiques.

Pour le co-fondateur de Footballski, l'enjeu de cette arrivée à l'OL réside dans cette acceptation des consignes sous Paulo Fonseca. Recruté pour être un joueur de rotation, l'international espoir tchèque "va devoir accepter de commencer dans un rôle de dynamiteur de banc pour pouvoir montrer ses qualités". À l'image de ce qu'avait pu faire Pierre Sage avec Rayan Cherki, Adam Karabec doit passer un cap à ce niveau.

"Une bonne chose que Sulc soit déjà là"

S'il a déjà connu une saison à l'étranger, il reste un joueur de 22 ans, à qui on a souvent prêté monts et merveilles. Un parcours qui n'est pas sans rappeler celui du joueur de Manchester City. Décrit comme "un joueur YouTube", Karabec a l'occasion de trouver ce fameux tremplin avec l'OL. Il va en tout cas apporter un peu de folie à un secteur offensif qui en manque clairement. S'il n'est pas le remplaçant attitré de Cherki, il en a certaines caractéristiques. "Il aime dribbler, créer par la passe. On peut dire que c'est l'anti-Sulc. C'est d'ailleurs assez drôle que l'OL recrute deux joueurs tchèques qui évoluent au même poste et qui ont finalement des caractéristiques bien opposées."

S'ils risquent d'avoir un peu de mal à évoluer ensemble, les anciens du Sparta et de Plzen peuvent se relayer en apportant des qualités bien différentes suivant le scénario du match. Quoi qu'il en soit, la présence de Sulc à Lyon, en attendant celle du Slovaque Dominik Greif, ne sera pas de trop. "Avoir un cercle communautaire va forcément aider à l'intégration et ça vaut aussi pour Sulc. Le Tchèque ne s'exporte pas forcément, donc c'est clairement un peu plus pour Karabec à ce niveau-là." Il ne reste plus qu'à espérer que cela favorisera son éclosion, attendue depuis longtemps au pays.