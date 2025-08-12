OL - Mercato : Greif toujours en salle d’attente

Malgré l’accord trouvé entre l’OL et Majorque, Dominik Greif est toujours du côté des Baléares. Le club majorquin attend toujours des garanties financières de la part de son homologue français.

Dans quatre jours, l’OL fait son retour en Ligue 1 avec un déplacement à Lens (17h). Pour cette première journée du championnat, la question était de savoir si Rémy Descamps allait poursuivre dans le but lyonnais ou si Dominik Greif allait disputer son premier match sous ses nouvelles couleurs. Samedi, Paulo Fonseca avait laissé planer le doute, mais la tendance voulait que le portier français joue ses premières minutes en Ligue 1 avec l’OL, un an après son arrivée. Ce scénario se renforce chaque jour un peu plus puisque Greif n’a toujours pas débarqué entre Rhône et Saône. Lundi, le Slovaque était encore du côté de Majorque, malgré l’accord trouvé entre les deux clubs.

Une réputation qui précède l'OL désormais ?

Tout en haut de la liste pour remplacer Lucas Perri, parti à Leeds United, Dominik Greif a convaincu l’OL de lâcher quatre millions d’euros et un peu plus d’un million de bonus dans l’affaire. Seulement, comme cela a été avancé par la presse espagnole depuis quelques jours, le RCD Majorque veut des garanties bancaires. Traînant à présent une réputation de mauvais payeur, notamment à cause de John Textor, l’OL doit rassurer la direction majorquine. Ces dernières heures, les deux clubs finalisaient ces formalités pour une arrivée prochaine de Greif. Mais le voir jouer à Lens samedi semble bien utopique dorénavant.