Dominik Greif, gardien de Majorque
Dominik Greif, gardien de Majorque (Photo by Florencia Tan Jun / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images via AFP)

OL - Mercato : Greif toujours en salle d’attente

    • Malgré l’accord trouvé entre l’OL et Majorque, Dominik Greif est toujours du côté des Baléares. Le club majorquin attend toujours des garanties financières de la part de son homologue français.

    Dans quatre jours, l’OL fait son retour en Ligue 1 avec un déplacement à Lens (17h). Pour cette première journée du championnat, la question était de savoir si Rémy Descamps allait poursuivre dans le but lyonnais ou si Dominik Greif allait disputer son premier match sous ses nouvelles couleurs. Samedi, Paulo Fonseca avait laissé planer le doute, mais la tendance voulait que le portier français joue ses premières minutes en Ligue 1 avec l’OL, un an après son arrivée. Ce scénario se renforce chaque jour un peu plus puisque Greif n’a toujours pas débarqué entre Rhône et Saône. Lundi, le Slovaque était encore du côté de Majorque, malgré l’accord trouvé entre les deux clubs.

    Une réputation qui précède l'OL désormais ?

    Tout en haut de la liste pour remplacer Lucas Perri, parti à Leeds United, Dominik Greif a convaincu l’OL de lâcher quatre millions d’euros et un peu plus d’un million de bonus dans l’affaire. Seulement, comme cela a été avancé par la presse espagnole depuis quelques jours, le RCD Majorque veut des garanties bancaires. Traînant à présent une réputation de mauvais payeur, notamment à cause de John Textor, l’OL doit rassurer la direction majorquine. Ces dernières heures, les deux clubs finalisaient ces formalités pour une arrivée prochaine de Greif. Mais le voir jouer à Lens samedi semble bien utopique dorénavant.

    1. Avatar
      BadGone91 - mar 12 Août 25 à 11 h 06

      Dommage, chaque jour perdu nous éloigne de notre 11 définitif pour la saison à venir, sachant qu'il vient en tant que n°1. Il va vite devoir trouver des automatismes avec ses coéquipiers, sans match de préparation.

    2. s.k
      s.k - mar 12 Août 25 à 11 h 23

      Espérons que ça marche
      Mais j’ai beaucoup de craintes il ne parle pas français il vient dans un nouveau club nouveau championnat des joueurs en défense qu’il ne connaît pas ça implique les déplacements les habitudes les automatismes tout un tas de choses qu’on apprend dans la durée
      Bref comme je l’ai dit ça peut bien se passer mais bon clairement on ne s’est pas facilité la tâche

      1. Avatar
        leroilyon - mar 12 Août 25 à 11 h 32

        Sk, ça reste un poste particulier le gardien.
        La langue du foot quand tu es gardien c'est relativement simple, tu apprend les 4 -5 mots qu'il faut pour diriger la défense et puis la plupart parlent anglais maintenant.
        Si il a une bonne qualité de relance et qu'il fait des arrêts deja ca sera parfait.
        Apres tout comme toi je regrette que nous ayons vendu Perri.

    3. s.k
      s.k - mar 12 Août 25 à 11 h 35

      Purée Fofana risque de partir
      Il faut s’attendre à une attaque du Bayern après l’officialisation de la vente de Coman

      1. OLVictory
        OLVictory - mar 12 Août 25 à 11 h 40

        On ne doit rien à ce club, répondons avec un transfert de 70 millions, à prendre ou à laisser, on n'a rien à perdre. Si Fofana ne souhaite pas absolument d'y aller, bien entendu.

        1. s.k
          s.k - mar 12 Août 25 à 11 h 45

          On parle de75 M pour luis Diaz
          J’aime beaucoup Fofana mais il n’est pas du niveau de celui ci en tout cas pas encore je pense que si le Bayern propose 40 45 on le met dans l’avion

    4. s.k
      s.k - mar 12 Août 25 à 11 h 36

      Et là ça va être difficile de le garder surtout qu’il aura du temps de jeu au Bayern si Coman part

      1. Avatar
        leroilyon - mar 12 Août 25 à 11 h 40

        Coman jouait plus souvent à droite, ils ont pris Luis Diaz pour jouer a gauche et Fofana joue a gauche.

        1. s.k
          s.k - mar 12 Août 25 à 11 h 41

          Fofana joue des 2 cotés il l’a déjà fait chez nous mais bon espérons qu’ils pensent comme toi

