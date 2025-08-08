Mercato : les détails de l’accord OL - Majorque pour Greif

Après plusieurs jours de discussions, l’OL et Majorque ont trouvé un accord pour la venue de Dominik Greif en Ligue 1. Le club lyonnais devrait lâcher quatre millions d’euros de part fixe, ainsi que des bonus pouvant aller jusqu’à 1,25M€. Majorque gardera un intéressement de 10% sur une plus-value.
Paulo Fonseca tient enfin son gardien titulaire. Il n’a pas encore débarqué entre Rhône et Saône, mais ce n’est plus qu’une question de jours désormais. Comme avancé par la presse majorquine ce vendredi matin, l’OL et le RCD Majorque ont trouvé un accord pour le transfert de Dominik Greif. Après des jours de négociations et de positions éloignées qui ont fini par se rapprocher, l’international va débarquer entre Rhône et Saône pour prendre la suite de Lucas Perri. Titulaire depuis le début de la préparation estivale, Rémy Descamps va donc retrouver une place de doublure, à moins que son avenir ne s’écrive loin de Lyon avec ce recrutement et des jeunes qui poussent derrière.
Le Slovaque voulait venir
Quoi qu’il en soit, l’OL va réussir à mener le dossier Greif jusqu’à son terme, malgré les discussions avec la direction espagnole, qui réclamait six millions d’euros, dont cinq fixes. D’après L’Equipe, Majorque n’aura pas forcément ce qu’il demandait, mais l’envie du Slovaque a peut-être poussé le pensionnaire de Liga à faire quelques concessions. Pour convaincre, l’OL proposerait ainsi une indemnité de transfert de quatre millions, à laquelle pourraient s’ajouter des bonus allant jusqu’à 1,25 million d’euros. Majorque converserait également un intéressement de 10% sur une potentielle future plus-value.
Un dossier de réglé. Autour de l'ailier droit maintenant !
Salut LeCaladois,
Hé bien il y a l'avant-centre, l'ailier gauche, le milieu offensif, mais les joueurs bougeant sur tout le terrain, il y a quasiment tout le monde, sauf le gardien. Quoi que cela peut être le gardien adverse.
C'est bien maintenant c'est fait, on peut passer à autre chose. Un peu tard, ça va faire un peu juste pour le voir jouer dès la reprise contre Lens.
Si il a signer il jouera contre Lens..
Je pense qu'il y a toujours un besoin d'un ailier droit, d'un attaquant remplaçant et d'un défenseur central de calibre titulaire.
Depuis le début du mercato, toutes les recrues visées ont été finalisées. On a l'impression que désormais, la cellule recrutement travaille dans la sérénité. On verra dans les semaines qui viennent si ce mercato peut être considéré comme malin ou pas.
Les aficionados, ça vaut quoi ce gardien inconnu
Au dessus de perri ?
J'espère que c'est un tout bon 🙏
Je suis beaucoup la Liga, enfin, seulement mes 3 ou4 équipes préférées, je ne fais pas trop attention à leurs adversaires a part quand il y en a un qui sort du chapeau comme Girona il y a 2 ans ...
Au dessus de Perri je ne sais pas, mais au même niveau 1.97!.....
salut
au dessus de perri pas forcément, mais ça reste un bon gardien qui est internationnal, et qui a quand même jouer quelques matchs en LDC et EL donc une certaine expérience du haut niveau et il était titulaire dans son club (très moyen) en espagne.
il est pas cher, et en plus il a l'envie de venir jouer chez nous.
je pense qu'il est un peu en dessous de perri mais bien au dessus de nos gardiens disponibles actuellement...
et au pire ça n'aura pas couter une blinde et le prix pour le renvendre ne sera pas un soucis car il y aura tjrs un club moyen en espagne pour poser 4 M dessus....
C'était long mais c'est enfin fait. Comme dit par un gone au dessus, au moins la cellule peut bosser sans avoir sextoy dans les pattes. Les indemnités sont plutôt faibles à part pour Morton. En espérant que la mayonnaise prenne. Plus qu'un attaquant à trouver? Ou un ailier?
Si Fonseca veut toujours jouer en 4231, il va falloir vraiment renforcer les ailes et l'attaque. Je pense qu'un buteur et 2 ailiers ne seraient pas du luxe si on veut jouer toutes les compétitions...
Je garderais Mata en DC car il est fiable et qu'en latéral droit on a Kumbedi et AMN, pas besoin de recrutement à ces postes. Par contre d'où le fait de recruter 2 ailiers (dont 1 titulaire à droite, je ne compte pas sur Nuamah). Ou alors un très bon ailier qui peut jouer vraiment buteur si besoin, mais ça coûte cher.
Et idéalement 2 départs au milieu (Paul et Matic ou Diawara), 1 ou 2 gardiens aussi, et je bloque le groupe 🙂
On a eu d’autres Slovaques déjà à l’OL ?
🤔
Des Tchéquoslovaques^^
Jan Popluhar et Antonin Tichy, y a longtemps 😉
Les accents, je ne sais pas faire lol
On a 2 tchécoslovaques, et 1 yougoslave en rayon....
Comment ça ?! On ne vit plus en 1993 ....
Des recrues originaires des pays de l'est. Cela change ,on avait perdu cette filière souvent de qualité et abordable.