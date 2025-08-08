Mercato : les détails de l’accord OL - Majorque pour Greif

Après plusieurs jours de discussions, l’OL et Majorque ont trouvé un accord pour la venue de Dominik Greif en Ligue 1. Le club lyonnais devrait lâcher quatre millions d’euros de part fixe, ainsi que des bonus pouvant aller jusqu’à 1,25M€. Majorque gardera un intéressement de 10% sur une plus-value.

Paulo Fonseca tient enfin son gardien titulaire. Il n’a pas encore débarqué entre Rhône et Saône, mais ce n’est plus qu’une question de jours désormais. Comme avancé par la presse majorquine ce vendredi matin, l’OL et le RCD Majorque ont trouvé un accord pour le transfert de Dominik Greif. Après des jours de négociations et de positions éloignées qui ont fini par se rapprocher, l’international va débarquer entre Rhône et Saône pour prendre la suite de Lucas Perri. Titulaire depuis le début de la préparation estivale, Rémy Descamps va donc retrouver une place de doublure, à moins que son avenir ne s’écrive loin de Lyon avec ce recrutement et des jeunes qui poussent derrière.

Le Slovaque voulait venir

Quoi qu’il en soit, l’OL va réussir à mener le dossier Greif jusqu’à son terme, malgré les discussions avec la direction espagnole, qui réclamait six millions d’euros, dont cinq fixes. D’après L’Equipe, Majorque n’aura pas forcément ce qu’il demandait, mais l’envie du Slovaque a peut-être poussé le pensionnaire de Liga à faire quelques concessions. Pour convaincre, l’OL proposerait ainsi une indemnité de transfert de quatre millions, à laquelle pourraient s’ajouter des bonus allant jusqu’à 1,25 million d’euros. Majorque converserait également un intéressement de 10% sur une potentielle future plus-value.