Dominik Greif, gardien de Majorque
Dominik Greif, gardien de Majorque (Photo by Jose Breton / NurPhoto via AFP)

OL - Mercato : enfin une fumée blanche pour Greif ?

  • par David Hernandez
  16 Commentaires

    • Après plusieurs jours de négociations, l’OL et Majorque seraient parvenus à un accord pour le transfert de Dominik Greif. Néanmoins, le club espagnol attend des garanties de paiement de la part de la direction lyonnaise pour valider totalement l’affaire.

    À une semaine de la reprise de la Ligue 1, l’OL tient-il enfin son nouveau gardien titulaire ? C’est la direction qui semble être prise dans les discussions entre le club français et le RCD Majorque, d’après Diario Mallorca. Après plusieurs jours de négociations et une certaine intransigeance de la part de la direction majorquine, les deux clubs seraient enfin parvenus à un accord dans le dossier Dominik Grief. La nature de l’accord se ferait autour d'un fixe de quatre millions d'euros et de deux de bonus (dont un facilement atteignable). Néanmoins, pour que l’affaire se conclue de manière définitive, Majorque attendrait quelques garanties de la part de l’OL. Non pas sur les bonus, mais bien sur le paiement du transfert.

    Un dénouement imminent

    Conscient que le club lyonnais a traversé une zone de turbulence ces dernières semaines avec notamment quelques soucis économiques, Majorque veut s’assurer que l’OL sera bon payeur et n’affiche pas des retards. Cela avait été le cas sur certains transferts précédents. À la vue des transferts réalisés ces derniers jours, les dirigeants rhodaniens devraient facilement convaincre leurs homologues espagnols et ainsi faire de Dominik Greif la sixième recrue de l’été.

    16 commentaires
    1. Bioman
      Bioman - ven 8 Août 25 à 12 h 30

      "Néanmoins, le club espagnol attend des garanties de paiement"

      Genre le club est mauvais payeur.....ralala !

    2. WesKer
      WesKer - ven 8 Août 25 à 12 h 36

      Ils ont raison d'être inquiets, la réputation de l'autre empafé est désormais connue de tous. à nous de leur montrer que désormais, ça bosse proprement avec la nouvelle direction. Content si ce dossier finit par se décanter!

    3. Avatar
      Cicinho2 - ven 8 Août 25 à 12 h 42

      Faut comprendre Majorque, on n'a plus Botafogo pour payer nos transferts 😉

    4. Avatar
      brad - ven 8 Août 25 à 12 h 43

      Est ce que la DNCG peut servir de garant ? 😜ou les fournisseurs qui sont enfin payés..........

    5. Le_Lyonniste
      Le_Lyonniste - ven 8 Août 25 à 12 h 47

      6e recrue, et pas la dernière.

    6. Avatar
      alain.taulin@orange.fr - ven 8 Août 25 à 12 h 48

      Si ça se confirme le mercato de l OL mene par MLJean et validé par la Direction est passionnant et tellement imprévu ! Il reste encore un défenseur central performant et un avant-centre pivot et le job sera fait. Tout ceci dans le respect des règles budgétaires ! Bravo l OL.

      1. OLyonn@is
        OLyonn@is - ven 8 Août 25 à 13 h 00

        Mathieu LJ on commence à le connaître...
        C'est pas top top ses transferts la plupart du temps.
        On attend de voir ce que ce grand echalas vaut.

      2. Avatar
        marti07 - ven 8 Août 25 à 13 h 04

        D'accord avec toi, encore un doute tout de même sur un 6 performant, on va quand même être légers en attaque... Je maintiens que si on perd Fofana la saison est déjà morte... Malgré tous les bâtons dans les roues allez l'OL!

      3. RBV
        RBV - ven 8 Août 25 à 13 h 15

        Et toujours le fameux prêt de Manchester City !!!

    7. Avatar
      ciresglover - ven 8 Août 25 à 13 h 00

      Il va falloir surtout quelques departs pour équilibrer tout ça au poste de gardien et au milieu.

    8. Koko
      Koko - ven 8 Août 25 à 13 h 06

      On peut mettre notre stade en hypothécaire ?

    9. Avatar
      Sébastien TTP - ven 8 Août 25 à 13 h 10

      Vue la réputation qu'à laissé Textor et que nous sommes passés devant la Dncg, c'est normal qu'il demande une garantie.
      Pour en revenir à Mathieu LJ, sans lui trouver des excuses, la plus part des transferts était imposé par Textor.
      C'est maintenant que nous allons voir si lui et sa cellule recrutement est performante.

    10. OLyonn@is
      OLyonn@is - ven 8 Août 25 à 13 h 13

      Salut Sébastien TTP.

      "C'est maintenant que nous allons voir si lui et sa cellule recrutement est performante."

      Hé bien voyons cela oui,on va voir ce qu'on va voir!

      😸😸😸🟥🟦

    11. Toitoi
      Toitoi - ven 8 Août 25 à 13 h 13

      J'espère que c'est un bon gardien.

    12. OLyonn@is
      OLyonn@is - ven 8 Août 25 à 13 h 15

      Moi moi aussi.

    13. OLyonn@is
      OLyonn@is - ven 8 Août 25 à 13 h 16

      😆😄😄

    derniers commentaires
