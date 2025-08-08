OL - Mercato : enfin une fumée blanche pour Greif ?

Après plusieurs jours de négociations, l’OL et Majorque seraient parvenus à un accord pour le transfert de Dominik Greif. Néanmoins, le club espagnol attend des garanties de paiement de la part de la direction lyonnaise pour valider totalement l’affaire.

À une semaine de la reprise de la Ligue 1, l’OL tient-il enfin son nouveau gardien titulaire ? C’est la direction qui semble être prise dans les discussions entre le club français et le RCD Majorque, d’après Diario Mallorca. Après plusieurs jours de négociations et une certaine intransigeance de la part de la direction majorquine, les deux clubs seraient enfin parvenus à un accord dans le dossier Dominik Grief. La nature de l’accord se ferait autour d'un fixe de quatre millions d'euros et de deux de bonus (dont un facilement atteignable). Néanmoins, pour que l’affaire se conclue de manière définitive, Majorque attendrait quelques garanties de la part de l’OL. Non pas sur les bonus, mais bien sur le paiement du transfert.

Un dénouement imminent

Conscient que le club lyonnais a traversé une zone de turbulence ces dernières semaines avec notamment quelques soucis économiques, Majorque veut s’assurer que l’OL sera bon payeur et n’affiche pas des retards. Cela avait été le cas sur certains transferts précédents. À la vue des transferts réalisés ces derniers jours, les dirigeants rhodaniens devraient facilement convaincre leurs homologues espagnols et ainsi faire de Dominik Greif la sixième recrue de l’été.