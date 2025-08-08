OL - Mercato : enfin une fumée blanche pour Greif ?

Après plusieurs jours de négociations, l’OL et Majorque seraient parvenus à un accord pour le transfert de Dominik Greif. Néanmoins, le club espagnol attend des garanties de paiement de la part de la direction lyonnaise pour valider totalement l’affaire.
À une semaine de la reprise de la Ligue 1, l’OL tient-il enfin son nouveau gardien titulaire ? C’est la direction qui semble être prise dans les discussions entre le club français et le RCD Majorque, d’après Diario Mallorca. Après plusieurs jours de négociations et une certaine intransigeance de la part de la direction majorquine, les deux clubs seraient enfin parvenus à un accord dans le dossier Dominik Grief. La nature de l’accord se ferait autour d'un fixe de quatre millions d'euros et de deux de bonus (dont un facilement atteignable). Néanmoins, pour que l’affaire se conclue de manière définitive, Majorque attendrait quelques garanties de la part de l’OL. Non pas sur les bonus, mais bien sur le paiement du transfert.
Un dénouement imminent
Conscient que le club lyonnais a traversé une zone de turbulence ces dernières semaines avec notamment quelques soucis économiques, Majorque veut s’assurer que l’OL sera bon payeur et n’affiche pas des retards. Cela avait été le cas sur certains transferts précédents. À la vue des transferts réalisés ces derniers jours, les dirigeants rhodaniens devraient facilement convaincre leurs homologues espagnols et ainsi faire de Dominik Greif la sixième recrue de l’été.
"Néanmoins, le club espagnol attend des garanties de paiement"
Genre le club est mauvais payeur.....ralala !
Ils ont raison d'être inquiets, la réputation de l'autre empafé est désormais connue de tous. à nous de leur montrer que désormais, ça bosse proprement avec la nouvelle direction. Content si ce dossier finit par se décanter!
Faut comprendre Majorque, on n'a plus Botafogo pour payer nos transferts 😉
Est ce que la DNCG peut servir de garant ? 😜ou les fournisseurs qui sont enfin payés..........
6e recrue, et pas la dernière.
Si ça se confirme le mercato de l OL mene par MLJean et validé par la Direction est passionnant et tellement imprévu ! Il reste encore un défenseur central performant et un avant-centre pivot et le job sera fait. Tout ceci dans le respect des règles budgétaires ! Bravo l OL.
Mathieu LJ on commence à le connaître...
C'est pas top top ses transferts la plupart du temps.
On attend de voir ce que ce grand echalas vaut.
D'accord avec toi, encore un doute tout de même sur un 6 performant, on va quand même être légers en attaque... Je maintiens que si on perd Fofana la saison est déjà morte... Malgré tous les bâtons dans les roues allez l'OL!
Et toujours le fameux prêt de Manchester City !!!
Il va falloir surtout quelques departs pour équilibrer tout ça au poste de gardien et au milieu.
On peut mettre notre stade en hypothécaire ?
Vue la réputation qu'à laissé Textor et que nous sommes passés devant la Dncg, c'est normal qu'il demande une garantie.
Pour en revenir à Mathieu LJ, sans lui trouver des excuses, la plus part des transferts était imposé par Textor.
C'est maintenant que nous allons voir si lui et sa cellule recrutement est performante.
Salut Sébastien TTP.
"C'est maintenant que nous allons voir si lui et sa cellule recrutement est performante."
Hé bien voyons cela oui,on va voir ce qu'on va voir!
😸😸😸🟥🟦
J'espère que c'est un bon gardien.
Moi moi aussi.
😆😄😄