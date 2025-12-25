L'OL jonglera entre trois compétitions en janvier. De la Ligue 1 à la Ligue Europa, en passant par la Coupe de France. Le programme s'annonce copieux.

La semaine de vacances accordée aux Lyonnais ne sera pas de trop. Dès le 29 décembre, Nicolas Tagliafico et ses coéquipiers seront de retour à Décines. Leur perspective ? Le déplacement à Monaco le samedi 3 janvier (17 heures). Une manière d'attaquer très fort l'année contre un concurrent direct aux places européennes. Mais globalement, ce mois de janvier sera intense pour l'OL, qui disputera six matchs dans trois compétitions différentes.

Après la Principauté, les Rhodaniens iront à Lille le dimanche 11 (21 heures). Au programme, les 16es de finale de la Coupe de France. Le tirage n'a pas gâté Paulo Fonseca et ses troupes, puisqu'ils voyageront chez le quatrième de Ligue 1. Du championnat, il en sera de nouveau question une semaine plus tard. Première réception de 2026, et ce sera Brest qui viendra les défier. Rendez-vous le dimanche 18 à 20h45, en clôture du week-end.

4 déplacements, 2 réceptions

Enfin, la Ligue Europa sera de retour fin janvier. Ce sera la conclusion de la phase de classement. Déjà assuré d'aller au moins en barrage, le club sept fois champion de France veut garder sa première place. Il devra pour cela glaner de bons résultats contre les Young Boys à Berne le jeudi 22 (18h45), puis face au PAOK le jeudi 29 (21 heures). Entre les deux, il conviendra de se rendre à Metz le dimanche 25 dans le multiplexe de 17h15.

Le calendrier de l'OL en janvier :