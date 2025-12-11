Actualités
Les joueurs de l'OL félicitent Pavel Sulc après son but contre Go Ahead Eagles
Les joueurs de l’OL félicitent Pavel Sulc après son but contre Go Ahead Eagles (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Ligue Europa : l’OL officiellement qualifié pour les barrages

  • par David Hernandez

    • En s’imposant face à Go Ahead Eagles, l’OL a validé son ticket pour les barrages de la Ligue Europa. Néanmoins, l’objectif est clairement ailleurs pour les Lyonnais.

    Il n’y a clairement pas eu la manière ce jeudi soir au Parc OL. Vainqueur 2-1 du Go Ahead Eagles, l’OL a signé un cinquième succès en six matchs de Ligue Europa. Quinze points au compteur qui permettent aux joueurs de Paulo Fonseca d’être en tête de cette phase de ligue, à égalité avec Midtjylland et Aston Villa. Sans être flamboyants, les Lyonnais continuent donc de faire la course en tête à deux journées de la fin.

    En prenant le meilleur sur la formation néerlandaise, l’OL a surtout validé sa présence pour le tour suivant. La formation rhodanienne a validé son ticket pour les barrages, avec désormais huit points d’avance sur le Dinamo Zagreb, premier non-barragiste. Tout sauf une fin en soi dans le vestiaire. "Nous sommes satisfaits, mais nous en voulons plus, nous voulons passer parmi les huit premiers, a rappelé Paulo Fonseca. Je pense que les quinze points ne sont pas suffisants. Nous avons besoin de deux points de plus pour passer."

    Une bataille resserrée en haut du tableau

    Avec un déplacement à Berne le 22 janvier prochain puis la réception du PAOK une semaine plus tard, l’OL a deux occasions de valider sa place dans le top 8. Car malgré ses quinze points, il n’est pas encore assuré d’en faire partie. Clinton Mata l’a d’ailleurs bien rappelé : "Il n’y a qu’un point entre le sixième et nous, donc rien de fait encore".

    En plus de viser le top 8 et une qualification directe pour les huitièmes de finale, les Lyonnais aimeraient bien s’offrir un certain confort en vue des tours suivants. "Nous avons cette possibilité, mais il va falloir finir le travail sur les deux matchs. Le dernier est à la maison, donc on va voir, mais le plus important est de passer", a poursuivi Fonseca. Dans un mois de janvier qui s’annonce intense, l’OL aimerait vite se mettre à l’abri. Même s’il faudra certainement batailler jusqu’à la fin pour accrocher la première ou la deuxième place.

    à lire également
    Pavel Sulc lors d'OL - Go Ahead Eagles
    OL - Go Ahead Eagles (2-1) : top, flop, ce qu’il faut retenir

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Les joueurs de l'OL félicitent Pavel Sulc après son but contre Go Ahead Eagles
    Ligue Europa : l’OL officiellement qualifié pour les barrages 23:58
    Pavel Sulc lors d'OL - Go Ahead Eagles
    OL - Go Ahead Eagles (2-1) : top, flop, ce qu’il faut retenir 23:05
    Khalis Merah lors d'OL - Go Ahead Eagles
    L'OL s’offre Go Ahead Eagles sans être flamboyant (2-1) 22:53
    Khalis Merah lors de Real Betis - OL
    L'OL revient à quatre derrière contre Go Ahead Eagles 19:49
    Michael Gerlinger, directeur général de l'OL, et sa présidente Michele Kang
    DNCG : l'OL sera sous encadrement salarial 19:25
    Ballons terrain d'entraînement de l'OL
    Académie : l'OL poursuit ses rencontres avec les clubs partenaires 17:40
    Les joueuses d'OL Lyonnes
    Ligue des champions féminine : un nul suffit à l’OL Lyonnes contre l’Atlético 16:50
    Paulo Fonseca en discussion avec Pavel Sulc lors de Maccabi Tel Aviv - OL
    OL : Fonseca dédramatise la situation actuelle 16:00
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Mathys De Carvalho au duel lors d'Utrecht - OL
    OL : une première contre Go Ahead Eagles, un bilan favorable contre les Néerlandais 15:10
    Moussa Niakhaté lors d'OL - RWDM Brussels
    OL : Paulo Fonseca élogieux envers Moussa Niakhaté 14:20
    Rémy Descamps lors d'OL - Metz
    Descamps l’annonce, l’OL "veut éviter les barrages" 13:30
    Melchie Dumornay face à Melvine Malard lors de Manchester United - OL Lyonnes
    Giraldez a vu l’OL Lyonnes "réussir un match parfait" 12:40
    Les joueurs de Go Ahead Eagles
    Go Ahead Eagles "n’est pas là pour faire de la figuration" au Parc OL 11:50
    Niakhaté et les joueurs de l'OL face au Maccabi Tel-Aviv
    DNCG, Go Ahead Eagles… Ce jeudi si particulier pour l’OL 11:00
    Ainsley Maitland-Niles après son rouge lors de Lorient - OL
    Maitland-Niles suspendu pour OL - Le Havre 10:15
    Les joueurs de l'OL avant Real Betis en Ligue Europa
    OL - Go Ahead Eagles : avant-match, horaire, diffusion TV 09:30
    Afonso Moreira lors de Lorient - OL
    OL - Go Ahead Eagles : pas vraiment de turnover ? 08:45
    Les supporters lyonnais pour OL - PSG
    OL : les virages sanctionnés et fermés en Coupe de France 08:00
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut