Ligue Europa : l’OL officiellement qualifié pour les barrages

En s’imposant face à Go Ahead Eagles, l’OL a validé son ticket pour les barrages de la Ligue Europa. Néanmoins, l’objectif est clairement ailleurs pour les Lyonnais.

Il n’y a clairement pas eu la manière ce jeudi soir au Parc OL. Vainqueur 2-1 du Go Ahead Eagles, l’OL a signé un cinquième succès en six matchs de Ligue Europa. Quinze points au compteur qui permettent aux joueurs de Paulo Fonseca d’être en tête de cette phase de ligue, à égalité avec Midtjylland et Aston Villa. Sans être flamboyants, les Lyonnais continuent donc de faire la course en tête à deux journées de la fin.

En prenant le meilleur sur la formation néerlandaise, l’OL a surtout validé sa présence pour le tour suivant. La formation rhodanienne a validé son ticket pour les barrages, avec désormais huit points d’avance sur le Dinamo Zagreb, premier non-barragiste. Tout sauf une fin en soi dans le vestiaire. "Nous sommes satisfaits, mais nous en voulons plus, nous voulons passer parmi les huit premiers, a rappelé Paulo Fonseca. Je pense que les quinze points ne sont pas suffisants. Nous avons besoin de deux points de plus pour passer."

Une bataille resserrée en haut du tableau

Avec un déplacement à Berne le 22 janvier prochain puis la réception du PAOK une semaine plus tard, l’OL a deux occasions de valider sa place dans le top 8. Car malgré ses quinze points, il n’est pas encore assuré d’en faire partie. Clinton Mata l’a d’ailleurs bien rappelé : "Il n’y a qu’un point entre le sixième et nous, donc rien de fait encore".

En plus de viser le top 8 et une qualification directe pour les huitièmes de finale, les Lyonnais aimeraient bien s’offrir un certain confort en vue des tours suivants. "Nous avons cette possibilité, mais il va falloir finir le travail sur les deux matchs. Le dernier est à la maison, donc on va voir, mais le plus important est de passer", a poursuivi Fonseca. Dans un mois de janvier qui s’annonce intense, l’OL aimerait vite se mettre à l’abri. Même s’il faudra certainement batailler jusqu’à la fin pour accrocher la première ou la deuxième place.