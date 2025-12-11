Actualités
Les joueurs de Go Ahead Eagles
Go Ahead Eagles "n’est pas là pour faire de la figuration" au Parc OL

  • par David Hernandez
    • Dixième de son championnat et en dehors des places de barrages en Ligue Europa, Go Ahead Eagles reste un club méconnu en France. Les Néerlandais espèrent bien jouer les trouble-fêtes ce jeudi contre l’OL.

    Sans prendre trop de risques, à la question de nommer un joueur évoluant au Go Ahead Eagles, peu de personnes seraient capables d’y répondre. Le club néerlandais est loin d’être le plus connu d’Eredivisie et sa présence en Ligue Europa est presque une anomalie. Ce n’est pas nous qui le disons, mais bien Melvin Boel, l’entraîneur même des Eagles. "C’est un match très particulier, on ne s’attendait pas à jouer cette compétition", a-t-il avoué mercredi soir en conférence de presse dans les entrailles du Parc OL.

    Un stade que la formation batave a découvert pour sa séance de veille de match et qui a logiquement mis quelques étoiles dans les yeux. "Il faut savourer ce match, c’est un rêve de jouer une grande équipe, dans un grand stade, et même contre des joueurs champions du monde comme Corentin Tolisso et Nicolas Tagliafico. C’est fantastique."

    "Il faut 10 ou 11 points pour les barrages"

    À la lecture des propos du coach, l’OL pourrait presque s’attendre à ce que le match soit déjà plié avant même qu’il ne soit joué. Néanmoins, Go Ahead Eagles a un objectif dans cette Ligue Europa : se qualifier pour les barrages. Actuellement 27es avec six points, les Néerlandais sont à égalité avec certaines formations barragistes pour le moment. Alors venir au Parc OL ne sera pas qu’une simple visite touristique. "Lyon est l’adversaire le plus fort dans cette Europa Ligue, mais on n’est pas là pour faire de la figuration. Alors l’objectif est de prendre encore des points. Il faudrait 10 ou 11 points pour jouer les barrages."

    Ayant notamment battu Aston Villa, Go Ahead Eagles a des arguments à faire valoir. À l’OL de ne pas tomber dans le piège de la facilité.

    1. JUNi DU 36
      JUNi DU 36 - jeu 11 Déc 25 à 12 h 26

      On mange du Go Eagles depuis quelques jours 😂🤢

